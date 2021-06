Emreli na boisku, osłabiony Luquinhas

W czwartek legioniści dwukrotnie trenowali na boisku. Pierwsze zajęcia odbyły się o godzinie 10, a drugie wystartowały o godzinie 15. Na tych drugich pojawił się Mahir Emreli . 23-letni napastnik rano pracował w siłowni, a popołudniu ćwiczył indywidualnie pod okiem Przemysława Wielebskiego . Azer biegał dookoła boiska, a także wykonywał zadania z piłką. Fotoreportaż z treningu - 15 zdjęć Woytka W popołudniowym treningu nie wziął udziału Luquinhas , który dziś miał szczepienie przeciwko covid-19 i po nim poczuł się gorzej. Legioniści kontynuują pracę wprowadzającą do mocniejszych obciążeń, które czekają ich w Austrii. Po południu w trzech grupach skakali, pokonywali slalomy i oddawali strzały na jedną z trzech bramek strzeżonych przez bramkarzy. Na koniec sztab szkoleniowy zarządził gierkę. - Ile znaczników mam przygotować? - spytał asystent Czesława Michniewicza. - 7 fioletowych i 7 żółtych, czyli dla całej drużyny! - odpowiedział szkoleniowiec. Fioletowi: Miszta, Wieteska, Slisz, Kamiński, Kisiel, Kapustka, Muci, Skwieczyński Żółci: Tobiasz, Kobylak, Hołownia, Ciepiela, Skibicki, Włodarczyk, Kostorz, Andre Martins W gierce nie uczestniczył Rafael Lopes , który w tym czasie rozciągał się z fizjoterapeutami. Zawody wygrała ekipa Kacpra Kostorza . - Tylko koniecznie napiszcie, że po raz drugi jak trener mianował mnie kapitanem, moja drużyna wygrała! - mówił "Kosti". W piątek rano legioniści będą trenowali w siłowni, a po południu stawią się na boisku. Na sobotę zaplanowany został jeden trening. Pierwotnie miała to być gra treningowa, ale liczba dostępnych zawodników jest tak mała, że nie ma sensu jej organizować. Sytuacja kadrowa poprawi się nieco na początku przyszłego tygodnia. Do Warszawy mają wrócić Artur Jędrzejczyk i Filip Mladenović , ale nie wiadomo czy ten drugi będzie gotowy do treningów, bo ostatnio zmagał się z urazem. Fotoreportaż z treningu - 15 zdjęć Woytka fot. Janusz Partyka / Legia.com fot. Janusz Partyka / Legia.com fot. Woytek / Legionisci.com

CHDX - 11.06.2021 / 10:51, *.236.78 Jeszcze uratują sytuację kadrową a tymczasem nie bójcie się Bracia bo jest czas:)tylko Legia odpowiedz

praktyk - 11.06.2021 / 10:04, *.t-mobile.pl jakby tego Kostorza przesunął na wahadło, ma podobną charakterystykę jak wszołek odpowiedz

SEBO(L) - 11.06.2021 / 05:22, *.centertel.pl Gdy patrzę na zasoby ludzkie obecnej kadry,to przypomina mi się przełom lat 80. i 90.,i takie asy jak Kupiec,Modzelewski,Kopeć i paru innych znikąd... odpowiedz

Arek - 10.06.2021 / 22:54, *.tpnet.pl I znowu bramkarz w polu. Mocna i szeroka kadra, nie ma co. Wspaniała inicjatywa zarządu!!! :-) odpowiedz

Fang - 10.06.2021 / 21:42, *.centertel.pl Grałem w a klasie, co to czytam przypomina mi te czasy. 14 na treningu, kilku "nie może" lub są na wyjazdach... Mogę z czystym sumieniem powiedzieć że mieliśmy jak w Legii ;) odpowiedz

Defu - 10.06.2021 / 19:53, *.com.tr 4 fotka widać, że koleś dba o formę fizyczną. odpowiedz

Bond - 10.06.2021 / 23:53, *.virginm.net @Defu: albo geny, znam goscia co nigdy nie byl na silowni ani sportu nie uprawial, poza rekreacyjna jazda na rowerze, i tez ma takie nogi odpowiedz

Fang - 11.06.2021 / 07:30, *.55.253 @Bond: nie chcesz chyba powiedzieć że gość który gra - coby nie powiedzieć - na wysokim poziomie jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, ma mięśnie od rekreacyjnej gry w piłkę... odpowiedz

Boa - 10.06.2021 / 19:27, *.tpnet.pl Czesiek dał 2 mocno eksplatowanym piłkarzom po 30tce parę dni wolnego więcej i to jego wina, że do gry jest 14 zawodników z czego połowa to juniorzy. Tych 5 brakujących transferów też tylko przez jego wywiady. Halo, czy leci z nami pilot? odpowiedz

WIDZ - 10.06.2021 / 21:46, *.chello.pl @Boa: O czym ty opowiadasz? Jak wina? To, że drużyna przetrzebiona to raczej zasługa skautów, dyrektora sportowego i prezesa. Oderwani od rzeczywistości? Nie wiedzą, że rynek jest coraz trudniejszy w czasie ograniczeń? Wywiad MIoduskiego - żenada. Oto jak mały Jojne wyobraża sobie wojnę. odpowiedz

xxxx - 10.06.2021 / 19:02, *.t-mobile.pl Opis 3 zdjęcia " W co ja się wpajdoliłem, dałem się nabrać na gadkę DM i RK , że będzie z kim w poważną piłkę zagrać a tu nikogo nie ma .:) odpowiedz

