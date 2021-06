50% kibiców na meczach piłkarskich

Na dzisiejszej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego ogłoszono, iż od 26 czerwca widownia na obiektach sportowych będzie mogła wynosić 50 procent pojemności stadionów. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Dotychczasowe rozporządzenie stanowiło, że mecze mogą się odbywać z udziałem publiczności nie większym niż 25 procent pojemności stadionów. Oznacza to, że na stadionie Legii Warszawa będzie mogło zasiąść 15 000 osób.

Cult King Warsaw - 11.06.2021 / 22:59, *.151.159 ZGŁASZAM PROPO NA OPRAWE TAKĄ JAKA JEST NA ZDJĘCIU, a dlaczego? CAŁY CZAS KIBICE POWINNI PRZYPOMINAĆ WŁADZY KLUBOWEJ I PIłKARZOM CO TO JEST LEGIA,15 tyś wariatów robi meksyk! odpowiedz

Antyberg - 11.06.2021 / 08:50, *.centertel.pl ***** *** odpowiedz

L - 11.06.2021 / 15:59, *.plus.pl @Antyberg: ***** ** odpowiedz

Mateusz z Gór - 11.06.2021 / 08:09, *.orange.pl Czyli jak rozumiem można zapełnić stadion w 75%?



I może przyjść 50% niezaszczepionych i 100% zaszczepionych? Czy macie błąd logiczny w artykule. odpowiedz

n - 11.06.2021 / 07:08, *.172.71 Oczywiście szczepienie powinno być dobrowolne, zatem nie zaszczepienie lub brak zaszczepienia nie powinno mieć jakiegokolwiek wpływu na cokolwiek tzn ani na możliwość wejścia na stadion, ani do samolotu, anie na cokolwiek innego.

Ale... tu nie chodzi o moralność. Chodzi o pieniądze, które rząd wydał na szczepionki. Zakupiono 100 mln szczepionek, więc oczywistym jest, że trzeba wykazać, że było to zasadne i zaszczepić jak najwięcej osób. Nie mogą oficjalnie powiedzieć, że jest nakaz szczepienia, więc robią takie ograniczenia przymuszające do szczepienia.



Ja osobiście zaszczepiłem się, ale ktoś kto nie zaszczepił się nie powinien w jakikolwiek sposób odczuć szykan z tego tytułu. odpowiedz

MIODUSKI WON! - 11.06.2021 / 10:04, *.centertel.pl @n: 100% racji. Nikt nikogo nie powinien zmuszać i jakimiś sztuczkami ze nie wejdziesz na stadion itp zmuszać do szczepienia. odpowiedz

anonim13 - 12.06.2021 / 01:50, *.plus.pl @n:



żołnierzom też powiedziano, że nie jest to obowiązkowe, a jak się nie zaszczepisz to nie będziesz wysłany do szkoły podoficerskiej/oficerskiej i masz obniżone opiniowanie co oznacza brak awansu pomimo tego, że możesz być dobrym żołnierzem, oprócz tego zakaz szkolenia się w Centrach Szkolenia i przeniesienie z jednostki kilkaset km dalej odpowiedz

Regulamin - 11.06.2021 / 02:02, *.chello.pl Gamonie! Zaszczepieni się nie wliczają, więc jeśli ich przyjdzie 25 tysięcy a do tego dozwolone 15 tysięcy to wszystko będzie ok. Z tym że oficjalna frekwencja będzie 15 tysięcy, bo zaszczepieni się nie wliczają. Proste! odpowiedz

Sofokles - 11.06.2021 / 14:27, *.233.88 @Regulamin: yhy bardzo proste kolego! tylko od keidy stadion Legii ma 40tys...? odpowiedz

Kibolek - 11.06.2021 / 21:04, *.it-home.pl @Regulamin: gamonie i barany to są Ci CO się nabrali na ten bełkot o plandemii odpowiedz

ozdrowieciec - 10.06.2021 / 21:30, *.centertel.pl Przechodziłem tego tyfusa, miałem wymaz i pozytywny wynik, jestem ozdrowieńcem to po chu... mam się szczepić?!

Morawiecki i reszta gamoni - łby sobie zaszczepcie! odpowiedz

TomTom1916 - 10.06.2021 / 19:43, *.plus.pl @PRG mam nadzieję że nigdy odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 19:28, *.petrotel.pl Skoro limit nie dotyczy w pełni zaszczepionych tzn, że stadion może być pełny pod warunkiem, że niezaszczepionych będzie nie więcej niż 15 tys.? odpowiedz

Hautausmaa - 10.06.2021 / 19:16, *.chello.pl Chyba minimum 15000... Jak wszyscy zdobędą kenkartę, że ich przeszczupali, to wejdzie komplet. odpowiedz

pozdrowieniec - 10.06.2021 / 20:41, *.t-mobile.pl @Hautausmaa: Podobno zaszczepieni się nie wliczają, więc może być nawet komplet. odpowiedz

Rytm - 11.06.2021 / 07:14, *.centertel.pl @pozdrowieniec:

On to właśnie napisał. odpowiedz

PRG - 10.06.2021 / 19:15, *.chello.pl A od kiedy bez szczepionki nie wejdę w ogóle ? odpowiedz

Jasio - 10.06.2021 / 21:13, *.chello.pl @PRG: Tylko wtedy gdy będzie pełne zamknięcie dla wszystkich. Fakt, czy jesteś zaszczepiony czy też nie, będzie wtedy bez znaczenia. odpowiedz

Zbyszek Yelokny - 10.06.2021 / 21:34, *.kompex.pl @PRG: poczekaj, co się stanie z tymi ze szczepionkami za 10 lat. odpowiedz

reklama kaszlu - 10.06.2021 / 22:00, *.t-mobile.pl @Zbyszek Yelokny: i czy będą się regularnie, co roku szczepić odpowiedz

Zu(L)us - 10.06.2021 / 22:20, *.centertel.pl @Zbyszek Yelokny: odpowiedz

Nopar - 10.06.2021 / 23:34, *.t-mobile.pl @Zbyszek Yelokny: a co się stanie? ... fachowcu od wszystkiego odpowiedz

Radol - 11.06.2021 / 08:56, *.centertel.pl @Nopar : naprawdę wierzysz chlopie,że szczepionka za którą nie bierze producent odpowiedzialności jest w 100% bezpieczna? Wyłącz tv włącz myślenie, tu chodzi wszystko o kasę a nie Twoje bezpieczeństwo! Szykuj rękę na kolejne szczepienia! odpowiedz

Kibolek - 12.06.2021 / 08:39, *.telefonica.de @Zbyszek Yelokny: wystarczy poczekać do 2023 do końca roku . Wtedy kończy się termin warunkowego dopuszczenia do obiegu i testów przeprowadzanych przez producenta . Także biegają po ulicach jeszcze żywe testery , testery 2023. odpowiedz

