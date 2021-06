Kądzior i Nawrocki blisko Legii?

Legia Warszawa cały czas pracuje nad wzmocnieniami drużyny przed nowym sezonem. Najnowsze informacje, które podała na twitterze Małgorzata Chłopaś, są takie, że do stolicy mają trafić Maik Nawrocki i Damian Kądzior . Maik Nawrocki to 20-letni środkowy obrońca, reprezentant Polski U21. Jest zawodnikiem Werderu Brema. W ostatnich latach występował w zespołach U17, U19, a do rezerw Werdereu trafił jesienią poprzedniego roku. Rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Warcie Poznań. Na ekstraklasowych boiskach pojawił się zaledwie trzy razy. Pierwsza informacja o zainteresowaniu Damianem Kądziorem pojawiłą się już ponad dwa tygodnie temu. Latem ubiegłego roku Kądzior trafił z Dinama Zagrzeb do SD Eibar za 2 mln euro. W Hiszpanii jednak mu się nie powiodło i rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Alanyasporze. W Turcji zagrał w 19 spotkaniach i zanotował dwie asysty. Kądziora wiąże jeszcze dwuletni kontrakt z Eibarem, który właśnie spadł z La Ligi.

Anty Vuko - 12.06.2021 / 06:04, *.tpnet.pl Wzmocnienia miały być przed rozpoczęciem przygotowań. Znowu wielkie nic z szumnych zapowiedzi. Znowu jesteśmy w czarnej dupie. W co gra Loczek? odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 20 godzin temu, *.centertel.pl @Anty Vuko: A po co wzmocnienia przecież ten skład co jest wystarczy do zdobycia MP i oto im chodzi wypromowac że dwóch wziąść kase za MP i każdy będzie zadowolony A i na kibicach też trochę zarobi odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 12.06.2021 / 05:04, *.plus.pl Z Warty to tylko ivanov i baku godni uwagi grajki. odpowiedz

Cult !Legia! KING! - 12.06.2021 / 00:59, *.151.159 DROGA POSZUKIWAŃ ZAWODNIKÓW TO DROGA 4LIGI ANGIELSKIEJ, A MY CHCEMY DO EUROPY? !W MEKSYKU,ARGENTYNIE I WIELU INNYCH KRAJACH GDZIE TRADYCJĄ NARODOWĄ JEST PIŁKA NOŻNA,Z ZATRACAJĄ SIE TALENTY BO NIE MA WYSLANNIKOW Z LEGII, DOTYCHCZASOWE ZBIERANIE PILKARZY PRZEZ LUDZI KUCHARSKIEGO JEST NIEODPOWIEDNIE DO INSPIRACJI NAJLEPSZEJ DRUŻYNY POLSKI! odpowiedz

dejne3 - 11.06.2021 / 22:40, *.plus.pl Kogo to miało nieby w Legii,już nie jednego przymieżali, o takich jak .Vadis,Nikokic,Prijowić możemy zapomnieć. To oni robili różnicę ,w walce o LM ,czy LE to muszą być pilkrze przez duże P,o tym powinien Pan Mioduski wiedzieć.Po ilu latach Panie prezesie Legia grała w LM,po 25 latach,wiadomo MP ,PP to jest wpisane w Legii obowiązek, ale to za mało, na własnym podwórku to jest ok.Dalej jest wielkie nic ,bez poważnych wzmocnień nic nie będzie, Legia żeby się liczyć w Europie musi co roku minimum grać w fazie grupowej LE ,także czy przyjdzie Kędziora Nowicki niech przjjdą podpiszą a wróżenie z kart to można zrobić u wróżki Joanny czy innej Kamy Panie Mioduski,działaj i tyle w temacie odpowiedz

Szymko - 11.06.2021 / 22:00, *.plus.pl Kądzior to byłby niezły ruch biorąc pod uwagę stan finansów Legii. odpowiedz

bronek49 - 11.06.2021 / 17:21, *.chello.pl przecież to tragedia odszadł z Legii wychowanek Mosór a oni biorą zawodnika który nawet nie mieścil się w składzie Warty i to ma być wzmocnienie , pozbywają się swoich wychowanków a biorą ogórtasów odpowiedz

Mareczek - 11.06.2021 / 18:19, *.centertel.pl @bronek49: mosor jeszcze wiekszy ogor odpowiedz

Markus Merk - 11.06.2021 / 19:01, *.play-internet.pl @bronek49: Słaby wychowanek. Legia to nie przedszkole, żeby niańczyć juniorów, Piast i Lech mogą sobie na to pozwolić. odpowiedz

Dariusz Mioduski - 11.06.2021 / 20:44, *.virginm.net @bronek49: No i co mi zrobisz hehe ;) odpowiedz

Kibolek - 11.06.2021 / 15:59, *.telefonica.de Kolejny FARMAZON TRANSFEROWY odpowiedz

Agra - 11.06.2021 / 15:00, *.11.203 Przynajmniej Mioduski stara sie znalesc jakis pilkarzy.No ale ze sie nie zna na pilce dlatego takie nazwiska padaja jak Nawrocki czy Kedzior. odpowiedz

Krytykant_Zawodowiec - 11.06.2021 / 12:17, *.vectranet.pl W Warcie się nie przebił taki dobry?? odpowiedz

jasiek - 11.06.2021 / 11:59, *.play-internet.pl Wszystkie te powroty z nieudanych wojaży zagranicznych to o kant d.. y potłuc.

odpowiedz

Zu(L)us - 11.06.2021 / 13:47, *.centertel.pl @jasiek: Nie chlaj więcej. Przypominam Boruc ,Jedza, Kapustka .Jeszcze? Nie pij i pomysł. Pozdrawiam odpowiedz

kaktus - 11.06.2021 / 13:57, *.com.pl @Zu(L)us:

O Borucu i Jędzy nie można akurat powiedzieć, że im się nie powiodło na wojażach :)

Faktem jest, że większość ekstraklasowych "gwiazdek", które wracają z podkulonym ogonem po niepowodzeniach juz nigdy ine wraca do swojego dawnego poziomu.

Kapustka jest tu akurat nielicznym wyjątkiem. odpowiedz

grzesiek - 11.06.2021 / 14:51, *.centertel.pl @kaktus: a co ten kapustka takiego pokazuje? Narazie nic wielkiego..jędza i boruc trzymali poziom po powrocie. Chociaz ten jedrzejczyk to roznie w sumie. odpowiedz

Autor - 11.06.2021 / 15:53, *.virginm.net @grzesiek: Zdecydowanie wiecej niz twoj ukochany pawel wsiolek haha. Aty jeszcze nie w berlinie? hee odpowiedz

jasiek - 12.06.2021 / 03:48, *.play-internet.pl @Zu(L)us: czytanie nie zrozumieniem się kłania. Jak ja mam nie pić, to Ty do szkoły na korki.

Boruc czy Jędza to nie są powroty z nieudanych wojaży. Kapustka taki Twój bohater? Bo jak mnie dla mnie to nic specjalnego. Wszołek miał jedna rundę dobra. Valencia to bez komentarza. W innych klubach mamy np. Kurzawe, wracali Wolski, Zwolinski itp itd.

Który z tych piłkarzy zrobił taka różnice??

odpowiedz

Maaciekw - 11.06.2021 / 11:39, *.orange.pl z rezerw Werdereu to bym bral w ciemno



pozdro dla redakcji odpowiedz

Macca - 11.06.2021 / 11:09, *.com.pl Ciekawe ruchy.

Kądzior na już, Nawrocki do rozwoju, póki co na ławkę.

Jeszcze jedno wahadło by się przydało.

No i ciągle dostępny Bojan Krkić byłby wzmocnieniem. odpowiedz

LDG - 11.06.2021 / 11:05, *.dg-net.pl Popatrzcie na warunki Nawrockiego i Mosóra i będziesz wiedział o co chodzi w perspektywie ŚO. Samo nazwisko nie gra a i tam Mosór senior nie był nigdy w Legii nikim nadzwyczajnym. odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 11:02, *.mm.pl Tymczasem w ekstraklasie biega sobie niepostrzeżenie w Poznaniu solidny SO, niejaki Robert Ivanov (reprezentant Finlandii). Z pewnością nie gorszy od pary naszych aktualnych stoperów. odpowiedz

Kos - 11.06.2021 / 12:22, *.vectranet.pl @Wolfik: szanuję Twoją opinię, niemniej moja jest taka, że to wyjątkowy przeciętniak. Acz i tak ewoluowała, po pierwszych meczach miałem wrażenie, że on w ogóle nie potrafi grać w piłkę. Taki odpowiednik gościa co go na wf zawsze wybierano ostatniego do drużyny i stawiano na obronie. odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 16:42, *.mm.pl @Kos: Z racji wykonywanej pracy widziałem kilka meczów poznańskiej Warty i dla mnie gośc wyglądał solidnie (jak na nasze extraklasowe warunki). Ale może akurat miałem takowe szczęście.... odpowiedz

Syn trenera - 11.06.2021 / 11:02, *.vectranet.pl Przecież to jakaś kpina w Warcie nie grał a nas... ma stanowić o sile drużyny. Degrengolada... Kadzior ok ale pod warunkiem pierwokupu a nie bezsensownego w pożyczenia jak Valencja. odpowiedz

Siwy - 11.06.2021 / 10:52, *.sky.com Przeciez to jakieś nieporozumienie! Rozwijamy takiego Mosóra od dzieciaka i w wieku 18 lat za darmo puszczamy do Piasta a chcemy podbijać Europę i Ligę Nawrockim który nie przebił się w Śląsku który prowadzi Magiera i ma oko do młodych.Czy leci z nami pilot??? odpowiedz

bum - 11.06.2021 / 10:59, *.virginm.net @Siwy: Nie leci z nami pilot i ten samolot zaraz sie rozpier...y o glebe.... Legia na kolanach jest. Niszczona skrupulatnie... Mysle ze zadzialanie na szkode spolki pudel beknie!!!!!!!!!!!! odpowiedz

eLo - 11.06.2021 / 11:09, *.chello.pl @Siwy: szpilka oddał kasę? odpowiedz

RAF - 11.06.2021 / 11:11, *.249.153 @Siwy: Trzymajmy sie faktów, Nawrockiego nigdy nie prowadził Magiera - bo gdzie? w Bremie czy w Warcie Poznań? Mosór do Legi trafił raptem 2,5 roku temu jako 16 latek. Nie dyskutuje o jego talencie ale wydaje mi się, że w Legi są trenerzy młodzieżowców, którzy przez 2,5 roku zauważyliby jego potencjał, który przełożyłby się na odpowiednie miejsce w hierarchii. Rozumiem frustrację ale nie wprowadzajmy się w błąd... odpowiedz

Pragabets - 11.06.2021 / 11:13, *.centertel.pl @Siwy:



A wiesz w ogóle dlaczego Mosor nie podpisał nowego kontraktu? Legia chciała i to bardzo. odpowiedz

Siwy - 11.06.2021 / 11:41, *.sky.com @RAF: Faktycznie. Rozpędziłem się z Magiera.Nie zmienia to jednak faktu ze w tym momencie Michniewicz nie może nawet gierki urządzić normalnej gdyż ma 3 śo w klubie.Oddajemy stopera by szukać innego a zaraz puchary... odpowiedz

Znawca - 11.06.2021 / 12:53, *.orange.pl @Siwy: debilu Nawrocki grał w Warcie.

Kolejny znafca się znalazł. odpowiedz

Bucksik - 11.06.2021 / 13:05, *.80.24 @Siwy: To nie wyjątek. Czerwiński super w Pogoni, u nas w ESA przeciętnie, w pucharach źle. A w Piaście odżywa. Nie każdy lubi pracę w ciągłym stresie. odpowiedz

bum - 11.06.2021 / 13:37, *.virginm.net @Bucksik: Czerwinski u nas gral zle? To skoncz cpac mefedron lepiej hahaha. Teraz Stolarski odszedl... Takich pryzkladow jest mnostwo. Ja tam sie z Siwym zgadzam. Kulawo Legia dziala i na rynku i na swoim wlasnym podworku nawet nie ogarnia wlasnego skladu. To nie jest zaden przypadek ani wypadek lecz skrupulatnie zaplanowane dzialania. Mioduski zlodziej!! odpowiedz

Beniaminek - 11.06.2021 / 10:49, *.t-mobile.pl Drżyjcie Reale i Manchestery!!! Nadchodzi my!!! odpowiedz

Kali z Bali - 11.06.2021 / 10:37, *.chello.pl Kolejne kocury.. odpowiedz

Kszksz - 11.06.2021 / 10:40, *.chello.pl @Kali z Bali: kogo oczekujesz? Podaj nazwiska, wyłóż pieniążki i buduj klub. Narzekaczu odpowiedz

Brawo - 11.06.2021 / 10:47, *.t-mobile.pl @Kszksz: święte słowa tylko kur...narzekają odpowiedz

Adson 78 - 11.06.2021 / 10:50, *.plus.pl @bum: tu żadnych debili mordo nie ma , taka prawda że kto by nie trafił do Legii to zawszę niektórzy narzekają , komuś nie pasuje to niech zasponsoruje kilku piłkarzy ! odpowiedz

bum - 11.06.2021 / 10:51, *.virginm.net @Brawo : To juz jest was dwoch... Gratuluje wam ciemnoty. Kibice maja prawo wymagac. Legia jest w takim momencie ze owinna isc w ore po LM a yebany loczek obrocil wszystko w pyl.

Jak chcecie kibicowac druzynie na poziomie poloni to wyjazd na konwiktoska! Debile!! odpowiedz

Zduneq - 11.06.2021 / 11:04, *.play-internet.pl @bum: to zapytaj się dzbanie swojego ulubieńca gdzie jest kasa za LM.Jak pomyślisz to może się coś do ciebie dotrze odpowiedz

bum - 11.06.2021 / 11:12, *.virginm.net @Zduneq: Dzbanem jto ty jestes... Nie mam zadnego ulubienca w preciwienstwie do Cb haha.

Pier...icie smuty o kupowaniu klubu i pilkarzy przez kibicow... albo ze kasa z LM zniknela...

Sluchaj tego: Co to mnie obchodzi i Cb w jaki sposob trzech biznesmenow podzielili zyski z tytulu awansu do LM???? Wiedz ze oni sie dogadali i rozeszli w pokoju... nie wiem na hooy doszukujecie sie jakiegos walka tam... debile!

Lesnodorski zarobil na Legii? No tak... Wkoncu zainwestowal swoj hajs podniosl wartosc klubu, rozpoznawalnosc, a o poziomie sportowym nawet niema dyskusji bo : byla LE i nawet LM. Grali VOO, Prijo, Gui, Nikolic..... Lawka rezerwowych by zniszczyla dzisiejsza Legie do zera....

Gdy Mioduski zdecydowal sie przejac klub to nie dziwie sie ze Lesny wycofal swoj wklad a razem z nim wyrobiony profit z tytulu wrzucenia Legii na wyzszy poziom...

Potem juz jest sam miodek i jego osiagniecia... Nadal chcecie dyskutowac??? Debile,... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 11.06.2021 / 11:42, *.petrotel.pl @bum: nic dodać, nic ująć. odpowiedz

Piotr Niedek - 11.06.2021 / 14:52, *.t-mobile.pl @bum: Dlaczego wszystkich wyzywasz od debili, czyżbyś sam nim był, cwaniaczku? odpowiedz

bum - 11.06.2021 / 15:55, *.virginm.net @Piotr Niedek: nie wszystkich... tylko debili. A ty co? Tez chcesz blysnac? To dorzuc cos do konwersacji. Odpowiem :) odpowiedz

Brawo - 11.06.2021 / 22:40, *.chello.pl @bum: bucu jak chcesz wymagać to wyłóż kasę odpowiedz

cziko - 12.06.2021 / 07:17, *.jmdi.pl @Brawo: a co Ty i inni tak z tą kasą wyskakujecie?

Pudel też jej nie wykłada tylko pożycza zadłużając Legię.

Ale jak by były zyski to już jego kasa by była.



Za rządów pudla nie masz nic.

Ani wyników sportowych i co za tym idzie kasy wiec zastanów sie zanim jeden z drugim napiszesz "to wyłóż swoją kasę i odkup klub"



Dla Nas kibiców najważniejszy jest wynik sportowy Legii chyba że jesteś

udziałowcem to także wynik finansowy.



I nie plujcie na Leśnego bo pudel to mu może auto myć.



Jak Leśny rządził to była kasa ( choćby splacił dlug iti) były transfery i byly wyniki.



Oczywiste też jest że jak odchodził to wziął co mu sie należalo-własnie za wyniki finansowe i sportowe.



Zrozumcie że przez 4 lata pudel pokazał

jedynie to jak jest pazerny na kasę.

Nie liczy sie z ludźmi a to bardzo zła wada prezesa.



Wystarczy pogadać z ludźmi co pracują na Legii - powiedzą jaka była atmosfera kiedyś a jakie dno jest teraz.



pudel niedlugo się zwinie zostawiając dług tak jak iti.













odpowiedz

bum - 23 godziny temu, *.virginm.net @cziko: Dokladnie mordo! Mozna dodac jeszcze ze miodek w pusciznie dostal calkiem dobra druzyne, jedyne co to musial utrzymac odpowiedni poziom druzyny zeby w miare mozliwosci kontynuwoac przygode w europie co roku a co on zrobil? Kazdy wie... Regularnie z sezonu na sezon obnizal poziom kadry, obnizajac koszta. I tak zmienil trend z zawodnikow pokroju Vadisa na Obradovicow, Valencie, Pasquato itp... Ale dalej liczyl na europe i tak zaczelo sie jego bledne kolo. Do tego ci wszyscy smieszni trenerzy i wyprzedawanie mlodych, wartosciowych pilkarzy dla wlasnych zyskow i zeby dopinac budzet. Wypychanie z klubu Praszeilka itp...

Historie typu Vesovic.... Z Legii w dziwny sposob odeszli wszyscy mentalnie z nia zwiazani... Ci ktorzy wlasnie na to wszystko sie buntowali. Zostali w nie ladny sposob zwolnieni cy pozegnani. Czystki miodka to byly zeby mu nie wadzili jak bedzie Legie niszczyl proste.

A Vukovic? Zostal narzedziem prezesa zeby wyczyscic szatnie... polasil sie na posadke i sam nie swiadomie pomogl mioduskiemu pozbyc sie kilku osob a potem prezes zamiotl jego.... majstersztyk! Dajcie spokoj... syf sie zbiera od dawna dziwi mnie to, ze nie zauwazenie dla wielu... To szambo juz wybija, a jak piertolnie to to zaleje wszystko! buuuuuum! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 11 godzin temu, *.centertel.pl @bum @cziko otóż to. dokładnie. odpowiedz

