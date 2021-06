Komentarze (29)

Kibolek - 20 godzin temu, *.komputersat.pl Długi są LEGII A zyski MIODUSKIEGO LICHWIARZA. Ciekawe ile czasu jeszcze potrwa tą korpo szurownia odpowiedz

Gustaf - 12.06.2021 / 08:55, *.centertel.pl Nawet na reprezentanta Martyniki nas nie stać, więc nie dla psa kiełbasa :( odpowiedz

cuLt - 12.06.2021 / 01:01, *.151.159 NO KUCHARSKI SZUKA TYLKO PROWIZJI DLA SIEBIE ........ NIE MYŚLI O LEGII! odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 23:31, *.centertel.pl Rose już prawie. Kluby negocjują kwotę odstępnego. Gość podobno nieźle gra na kobzie, i pali sziszę. Będzie się działo... odpowiedz

Langil - 11.06.2021 / 21:51, *.com.pl Był już orzeł z Martyniki, teraz kolejny ciekawy kierunek? odpowiedz

bizon - 11.06.2021 / 19:23, *.centertel.pl Po cholerę nam centrum treningowe i prowadzenie szkółki juniorów jak widać, że dla klubu jest to piąte koło u wozu... Pozbywamy się młodziutkiego defensora (Mosór) za darmo, w zamian interesujemy się 29-latkiem z kompletnie egzotycznego kraju. Ktoś rozumie jeszcze taką politykę? Lech zarabia grube miliony na wychowankach, bo nie boją się tam na nich stawiać. Pół obecnej reprezentacji Polski, to byli Poznaniacy... Jest szkolenie, jest jasna wizja dalszego rozwoju, to i są wymierne (finansowe) efekty dla klubu, który stawia na młodzież. Przez moment tak też się działo w Legii, ale to jeszcze za ITI... odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 20:32, *.mm.pl @bizon: Kolego, Lech nie zarabia tylko Rutki. Efekt jest taki, że nawet mistrzostwa Poznania nie zdobyli. A tacy są młodzi, piękni i bogaci.



Idea piękna, ale nasza młodzież to nie łebki z Ajaxu. Dobrze, że czasami trafiają się tacy Szymański czy Karbownik. Reszta jest zwyczajnie....cienka. odpowiedz

Tedi - 11.06.2021 / 20:44, *.hawetelekom.pl @Wolfik: Jest się czym chwalić , Karbownik siedzi na ławie w 4 lidze angielskiej :). odpowiedz

Paweł - 12.06.2021 / 05:55, *.play-internet.pl @Tedi: kasa poszła? Poszła. I oto miodowi chodzi. A jak przy okazji będzie Mistrz, to będzie milo odpowiedz

Trampek - 11.06.2021 / 18:55, *.125.105 Cytat: "Reprezentant Mauritiusu, Lindsay Rose z Arisu Saloniki, znajduje się na liście życzeń Legii – poinformował portal meczyki.pl.". Zapewne , gdyby rzeczywiście trafił do LEGII , byłby prawdopodobnie PIERWSZYM zawodnikiem z Mauritiusu nie tylko w LEGII , ale i w całej e-klapie. odpowiedz

Stefan1916 - 11.06.2021 / 20:09, *.chello.pl @Trampek: a Langil to nie był stamtąd? odpowiedz

Langil - 11.06.2021 / 21:53, *.com.pl @Stefan1916: nie. Ja byłem z Martyniki. odpowiedz

Trampek - 12.06.2021 / 00:46, *.125.105 @Stefan1916: Reprezentant Martyniki odpowiedz

SEBO(L) - 11.06.2021 / 15:06, *.chello.pl Nie wiem,jakim tokiem myślowym trzeba się kierować (poza zapotrzebowaniem na różne pozycje i możliwościami finansowymi klubu),ale zbierając takich "artystów" z różnych zakątków świata,trzeba zadać sobie pytanie: w jakim języku to całe towarzystwo ma się porozumiewać,i czy aby na pewno wszyscy lub większość dogaduje się po angielsku? No chyba nie. Zarządzający Legią niestety nie wymagają nauki polskiego,choćby w stopniu minimalnym,przez co ten trzeci sort piłkarski traktuje to miejsce,jako miejsce do zarabiania i wyjechania stąd przy pierwszej lepszej okazji. Wyjątkiem bywają kopacze z krajów słowiańskich i Bałkanów, ale oni mają nieco łatwiej z polskim językiem. A klub powinien obligatoryjnie w kontrakt wpisać zapis o nauce języka. Ciężkiego, ale trzeba się szanować. Niech spróbują znaleźć klub w Niemczech i nie uczyć się języka. Jak im pie.dolną po kieszeni,to za tydzień będą nalegać o choćby mini wywiad dla np. klubowej telewizji,żeby pokazać postępy w nauce... odpowiedz

Rami - 11.06.2021 / 15:54, *.chello.pl @SEBO(L): tylko,ze ten szrot jak ich nazywasz czesto porozumiewa sie bardzo dobrze po angielsku lub francusku.

Jak chca to sie dogadaja a tak naprawde maja wyrobic automatyzmy i poznac swoj styl gry i poruszania sie.

Oni nie pracuja jako mowcy na debatach tylko pilkarze i nauczenie sie kilku slow na krzyz po angielsku np mine, you, pass to nie jest fizyka kwantowa. Chcemy grac jak na Zachodzie a finanse mamy jak na wschodzie wiec jesli nie poznajdujemy grajkow na promocjach ktorzy pomoga nam chociaz dojsc do fazy grupowej ze 2 lata z rzedu to nigdy nie zarobimy na lepszych/ A jakos zaden powazny sponsor z duza kasa sie nie kwapi zeby wejsc z kapitalem.

Nawet Mioduski wlasciciel pozycza na umowe bo widzi marne szanse

odpowiedz

SEBO(L) - 11.06.2021 / 16:26, *.centertel.pl @Rami: zazwyczaj po francusku mówią wyłącznie Francuzi, a oni zwyczajowo nie uczą się innego języka. Po angielsku? Zgadzam się. A taki Jakszibojew? Po rosyjsku,i nic więcej. To jak ma dogadać się z resztą ? odpowiedz

MARCIN83 - 11.06.2021 / 23:42, *.centertel.pl @SEBO(L): A Rosyjskiego nie rozumiesz? Nie trzeba go się uczyć żeby to skumac. odpowiedz

SEBO(L) - 12.06.2021 / 05:38, *.chello.pl @MARCIN83: Ja się dogadam,ale nie gram w Legii,wiesz? Ale Martins, Luqi,czy jakiś Hanna nie bardzo pogadają z nim zapewne... odpowiedz

Juri - 11.06.2021 / 13:53, *.centertel.pl Nie znam typa. Mauritius to wysoki poziom reprezentuje? odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 20:34, *.mm.pl @Juri: Kolego....toż to tuzy piłkarstwa :). odpowiedz

Lupus - 11.06.2021 / 23:22, *.centertel.pl @Juri: Ma dobre i drogie znaczki pocztowe

Czyli spoko. odpowiedz

oLaf - 18 godzin temu, *.vectranet.pl @Lupus: rozwalliłęś system! ; )) odpowiedz

Bothinen w Legii - 11.06.2021 / 13:47, *.centertel.pl Kupic jak najszybciej , dac ile chca , a pozniej sprzedac za wieksze pieniadze do Włoch ... odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 12:43, *.bredband2.com A ja jestem zainteresowany Jennifer Connelly. odpowiedz

Marco9800 - 11.06.2021 / 12:31, *.inetia.pl Tak samo zainteresowana była Piszczkiem, Kaktusem i innymi.. zwykłe nierealne plotki odpowiedz

Drug5 - 11.06.2021 / 12:42, *.centertel.pl @Marco9800: przed wejściem w tokeny socios też były plotki transferowe i dwa transfery sfinalizowano. Teraz ma być podobnie do tygodnia dwa transfery. Nie podniecaj się glabbbie. odpowiedz

bum - 11.06.2021 / 12:46, *.virginm.net @Drug5: ty sie nie podniecaj idioto. Kazdy kto ma jakiekolwiek obawy co do transferow i prowadzenia klubu, zdecydownia ma podstawy do tych obaw. Jestes glupiu to sie nie udzielaj odpowiedz

Piotr Niedek - 11.06.2021 / 14:57, *.t-mobile.pl @bum: Bardzo odważny jesteś przed monitorem. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 11.06.2021 / 18:22, *.mm.pl @Piotr Niedek: "bum" to określenie kolesia, który zarówno na gali bokserskiej jak i na ulicy jest po to żeby poprawić Ci stosunek walk wygranych do przegranych...

i zwykle mocny jest tylko w wirtualu...

taki najman... odpowiedz

