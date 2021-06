Gęsta atmosfera przed pucharami

Zaledwie kilka tygodni temu przeczytałem wypowiedź Dariusza Mioduskiego, że obecna Legia jest najmocniejsza, odkąd przejął samodzielną kontrolę nad klubem. Nie mogłem się nadziwić, skąd u prezesa takie przekonanie, bo według moich obserwacji, z roku na rok mamy do czynienia z coraz słabszym piłkarsko zespołem. Do podobnych stwierdzeń właściciela zdążyłem już jednak przywyknąć, ale to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, przeszło moje - i czytając komentarze - najwyraźniej nie tylko moje wyobrażenia. W tej chwili mamy do czynienia z otwartym zwarciem między sztabem szkoleniowym a zarządem klubu. A stwierdzenia obu stron, że większość spraw została wyjaśniona, śmiało można włożyć między bajki. Czemu miał służyć środowy wywiad Mioduskiego na łamach Legia.Net? Do tej pory za bardzo nie potrafię pojąć. Do głowy przychodzi mi jedno: "ja tu rządzę i moje musi być na wierzchu!" – najwidoczniej taki przekaz chciał wysłać prezes. Niestety, to tylko kolejny raz obnaża słabość Legii za obecnych rządów. W krótkiej perspektywie efekt jest taki, że kibice przekonali się, jakie są wewnętrzne problemy i nie spotkało się to ze zrozumieniem. Te problemy nie są jednak nowe, co najwyżej są regularnie tuszowane, wyciszane czy przykrywane sukcesem ligowym. Z kolei w dłuższej perspektywie prezes po raz kolejny próbował załatwić sobie alibi na wypadek niepowodzenia w europejskich pucharach, choć to samo zarzucił Michniewiczowi. Doskonale wiem, że wszystkiemu będzie winny trener, choć od lat na naszych łamach piszemy, że problem leży gdzie indziej. Pięścią w stół Tym razem - w przeciwieństwie do poprzednich sezonów - szkoleniowiec postanowił nie czekać na katastrofę i pierwszy uderzył pięścią w stół. Uczynił to na tyle mocno, że szyby zadrżały w gabinetach najważniejszych osób przy Łazienkowskiej. Już na samym początku przygotowań w rozmowie z naszym serwisem mocno skrytykował stan kadrowy zespołu. Miesiąc przed startem eliminacji europejskich pucharów na treningu stawiło się dziesięciu graczy z pola, trzech młodych zawodników z akademii i trzech bramkarzy. Czy to poważne otwarcie? Nie. Czy wcześniejsze rozpoczęcie treningów by to zmieniło? Nie. Czy po tygodniu treningów coś się zmieniło? Nie. Czy zmieni się na obozie w Austrii? Prawdopodobnie tak, minimalnie na plus. Czy temu wszystkiemu winien jest trener i tylko on ma ponieść za to odpowiedzialność, jak sugeruje Mioduski? No... nie. To byłoby zbyt proste, choć pewnie tak się stanie. Po sezonie odeszło 10 zawodników, a na początku roku 8. Ilu w tym czasie dołączyło? Sześciu (Szabanow, Rusyn, Yaxshiboyev, Muci, Emreli, Abu Hanna), z czego dwóch już zdążyło odejść (Szabanow, Rusyn), w treningach uczestniczy tylko Muci, a Yaxshiboyev ma koronawirusa i nie wiadomo czy zdąży wrócić na obóz. Sztab włączył więc do treningów trzech zawodników z rezerw (Ciepiela, Kamiński, Skwierczyński), ale przecież każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ci zawodnicy są jedynie uzupełnieniem gierek treningowych, a nie realnym wzmocnieniem w rywalizacji o skład. Matematyka w tym wypadku jest więc bezlitosna: minus 11 zawodników. To oznacza, że codzienna rywalizacja treningowa stoi na niższym poziomie, bo odejście doświadczonych zawodników takich jak Wszołek, Gwilia, Vesović, Lewczuk czy Cholewiak automatycznie ma na to wpływ. Jak więc w tym momencie wygląda potencjalnie najsilniejsza jedenastka, która może zagrać w 1. rundzie eliminacji, która zdaje się już teraz spędza sen z powiek sztabowi szkoleniowemu? Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia - Skibicki (?), Slisz, Andre Martins, Mladenović - Kapustka, Lopes, Luquinhas Nie można liczyć na Juranovicia i Pekharta, którzy będą w trakcie albo tuż po Euro 2020 - o ile w ogóle wrócą jeszcze do Legii. Aktualnie z urazem walczy Mladenović, ale zakładam, że będzie gotowy. Do gry powinien być także Mahir Ermeli i być może Abu Hanna (jeżeli Legia porozumie się z Zorią), co daje minimalne pole manewru. Oprócz tych zawodników mamy listę młodych zdolnych, ale raczej nie gwarantujących w tym momencie osiągnięcia jakiegokolwiek korzystnego wyniku na europejskich boiskach. Niewykluczone, że sztab będzie zmuszony do zmiany ustawienia, bo charakterystyka dostępnych zawodników nie pozwoli na granie wahadłowymi. Rozjazd wizji i celów? "Trener musi jednak zrozumieć, że jego konserwatywne podejście do zarządzania kadrą musi ulec zmianie. Jego rolą jest również wprowadzanie do drużyny młodych zawodników i rozwój indywidualny każdego zawodnika z naszego zespołu. W tym roku mamy i będziemy mieć wystarczająco silną kadrę, aby awansować do pucharów" - powiedział Mioduski i nad tym zdaniem zatrzymam się nieco dłużej. W skrócie, prezes powtarza to, co słyszymy z jego ust od lat: musimy promować graczy z akademii, bo musimy na nich zarobić. Tylko jak jednocześnie stawiać na młodzież i awansować do pucharów? Czy obecna młodzież jest na tyle dobra, by zapewnić realizację tego celu? Który trener miał w Legii wystarczająco czasu i przede wszystkim komfort, by wykonać takie zadanie? Obecny sztab ma jeszcze rok kontraktu. Zdobycie mistrzostwa Polski nie spowodowało, że w gabinetach pomyślano o tym, by w ramach budowania zaufania porozmawiać o przedłużeniu współpracy. Zamieszanie z przedłużeniem umowy Alessio De Petrillo to kolejny kamyczek do ogródka działaczy i pokaz tego, w jaki sposób traktowani są trenerzy. Całościowo to jasny sygnał dla Michniewicza i jego ekipy, że zbyt długo mogą tu nie zostać. Czy w związku z tym ma skupić się na wprowadzaniu młodych, czy raczej na robieniu wyniku? Przecież każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tylko wynik gwarantuje mu utrzymanie posady, a nie indywidualny rozwój młodego zawodnika... Dobitnie świadczy o tym sytuacja sprzed roku. Aleksandar Vuković zdołał wprowadzić do składu Michała Karbownika, dał bronić Radosławowi Majeckiemu, pracował nad Maciejem Rosołkiem. Jednocześnie zmagał się z przerwaniem sezonu z powodu koronawirusa, więc na końcówkę wstawił młodzież, która średnio dała sobie radę. I co się stało? Został wyrzucony w obliczu możliwego niepowodzenia w europejskich pucharach. Wcześniej jednak klub zdążył przedłużyć z Serbem umowę o 2 lata, dzięki czemu jeszcze przez kolejne 12 miesięcy będzie on pobierał pensję z Ł3. Można więc śmiało założyć, że brak przedłużenia kontraltu z Michniewiczem to wotum nieufności, które pewnie szybciej niż później zostanie wykorzystane i nie będzie tak kosztowne jak w przypadku Vukovicia. Zwycięzca będzie przegranym? Kto wygra starcie trener kontra prezes? Prezes. Dariusz Mioduski ma wszystkie karty w ręku i to on zadecyduje o dalszym losie szkoleniowca. Jeżeli Michniewicz zostanie zwolniony, to najprawdopodobniej będzie to oznaczało, że jednocześnie przegranym będzie prezes. Oczywiście może drugi raz spróbować oszukać przeznaczenie i zwolnić szkoleniowca zanim zespół odpadnie z pucharów, ale musiałby brać pod uwagę wyniki nadchodzących sparingów. Za kilka dni poznamy rywali Legii w 1. i 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i jeżeli na starcie trafimy np. na mistrza Izraela czy mistrza Azerbejdżanu, to może być nieciekawie. Od początku pobytu w Legii Czesław Michniewicz i jego asystent mieszkają w Legia Training Center, dzięki czemu mnóstwo czasu poświęcają na pracę, obserwują młodzież, wykonują ogromną pracę analityczną. Po sezonie mieli w końcu znaleźć mieszkania w Warszawie, ale tak sobie myślę, czy jest sens, by akurat w tej sytuacji zajmować się tym tematem... Przedwczesna panika? A może to wszystko, czego świadkami jesteśmy teraz, jest przedwczesną paniką. Może trener przesadza? A Może ta gęsta atmosfera spowoduje mobilizację obu stron? Sztabu, by skupił się na pracy na boisku i dyrektorów, by skupili się na odpowiednim zabezpieczeniu składu na nadchodzące miesiące. Może za kilka tygodni zupełnie inaczej spojrzę na skład i będę widział Legię walczącą w drugiej czy trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów? Byłoby pięknie, ale warto jednak twardo stąpać po ziemi. Nauczyły mnie tego cztery poprzednie lata. Legia jest w permanentnej przebudowie. Zamiast ustabilizować kadrę zimą, poczynić odpowiednie wzmocnienia zimą - co zapowiadał sam prezes - teraz będziemy brali zawodników z łapanki i liczyli na to, że w miesiąc wdrożą się do składu, zrozumieją taktykę, zaaklimatyzują i dadzą puchary. To brzmi jak mrzonka, a gdy do tego czytam słowa prezesa, instruującego doświadczonego trenera, kiedy i jak powinien przygotowywać się do pucharów, to ogarnia mnie przerażenie. Przecież to prezes Mioduski i jego doradcy dali się poznać do tej pory jako ci, którzy tego zrobić nie potrafią. Dlaczego więc miałoby się udać teraz? Woytek

grzesiek - 8 minut temu, *.centertel.pl Nie wiem czy zauwazyliscie ale polskiw kluby w tym sezonie nie wystartuja w kwalifikacjach do ligi europy tylko w kwalifokacjach so ligi konfederacji. Rzecz jasna oprocz MP Legii. odpowiedz

Magarac - 4 godziny temu, *.172.12 Redakcjo, może się mylę, ale na stronie nie ma już licznika wstydu. To celowe działanie? odpowiedz

Oko na Maroko - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Transfery CH.........

Prezes CH.......

Dyrektor CH........

I za kilka dni Koszulki CH........

A idźcie w CH.......... odpowiedz

jkp - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Dobry artykuł, natomiast nie zgadzam się z jednym - ogórki typu Cholewiak mogą być zastąpieni młodymi, bez przesady że ligi czy 2 pierwszych rund pucharów nie jesteśmy w stanie wygrać nawet obecnym składem.

CM711 narzeka i ma na co, ale krytyka nie zawsze jest uzasadniona. odpowiedz

Yvel - 13 godzin temu, *.orange.pl @jkp: 1 i 2 rundę tak, ale co z 3 i 4? Liczysz na to że w msc dwóch czy trzech nowych piłkarzy zrozumiał taktykę trenera? Chyba że chcesz aby na 2 rundzie Legia zakończyła przygode odpowiedz

Pseudoznawca - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Zostają jeszcze piłkarze wypożyczeni do innych klubów. Dobrze, by było gdyby Pan Trener mógł zrobić "przegląd wojsk" jeszcze przed I-szym obozem przygotowawczym, aby mógł zobaczyć kilku zawodników, których nie zna, bądź zna z ......opowieści. Oczywiście można powiedzieć, że drużynę "na puchary" powinno się budować w .........zimowym okienku transferowym, ale "konia z rzędem" kto tego dokona w naszych ekstraklasowych warunkach. Po pierwsze Legia w tym momencie nie ma tyle pieniędzy, po drugie sytuacja budżetowa jest skrajnie zła, po trzecie nikt przecież się przed nami nie położy i nie powie "bardzo proszę Szanowna Legio, dajemy Ci tytuł Mistrza Polski "już po rundzie jesiennej i kilku meczów awansem, choć teoretycznie to można sobie samemu wywalczyć wygrywając np. wszystkie mecze w tej rundzie. Później w rundzie wiosennej pewnie łatwiej byłoby tytuł dowieźć, trenując odpowiednio ciężej. Dodatkową trudnością przy grze w europejskich pucharach jest wczesny start naszych drużyn, praktycznie pierwsza połowa lipca. Przypomnę, że kontrakty zawodników kończą się 30 czerwca !!!! Praktycznie bez zgody dotychczasowego pracodawcy nie ma szans na adaptację nowego gracza w naszych warunkach. odpowiedz

LegijnyW - 18 godzin temu, *.play-internet.pl Do płaczków i mąciwód: poczekajcie do pucharów,mamy silną kadrę i musimy awansować do Ligi Europy! odpowiedz

Kolego idź do lekarza - 11 godzin temu, *.play-internet.pl @LegijnyW: Poczekam do pucharów i mam nadzieję,że odszczekasz wszystko.Mamy tak silną kadrę jak drużyna narodowa.Polacy na Euro już po drugim meczu będą się pakować,a silna Legia odpadnie w drugiej rundzie.Gdyby sezon trwał 30 kolejek plus podział na dwie grupy i dodatkowych 7 meczów to byś zobaczył Mistrzostwo jak świnia dupę odpowiedz

Darek - 18 godzin temu, *.chello.pl Mioduskiego trzeba wywieźć na taczce inaczej po za trenerami nic się tu nie zmieni.Za rządów tego pana może być tylko gorzej. odpowiedz

Krisu - 20 godzin temu, *.com.pl Dokładnie, zgadzam się w 100%. Najbardziej mnie wkurza to, że Mioduski źródłem utrzymania robi w Legii sprzedaż zdolnej młodzieży, zamiast inwestowanie w zawodników (tych młodych, żeby zostali i transfery mocne do klubu) by europejskie puchary były źródłem utrzymania klubu. odpowiedz

Kielecki Sz.pieg - 20 godzin temu, *.play-internet.pl Sam Michniewicz w którejś wypowiedzi stwierdził, że niedługo w Legii go już nie będzie. Szczerze? Nie mogę się tego doczekać z jednego, jedynego powodu - wtedy szambo wybije i powychodzą kwiatuszki zarządzania klubem przez mioducha.

Jak długo ta kudłata pokraka będzie właścicielem (nie mylić z równoczesnym byciem prezesem) klubu tak długo będziemy zaliczać regres sportowy, organizacyjny, transferowy, marketingowy itd. odpowiedz

Dossa Jr - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl WSZYSTKO PRAWDA, smutna prawda :( odpowiedz

WSZYSTKO ROSTRZYGA SIĘ O PIENIĄDZE . NIEMA ICH W DUŻEJ MIERZE W LEGII TO I NIE MOŻE BYĆ DUŻYCH TRANSFERÓW - PROSTE - 21 godzin temu, *.com.pl NIEMA SIĘ CO NAPINAĆ BO I TAK NIC TO NIE ZMIENI . WSZYSTKO CHODZI O PIENIĄDZE - WIADOMO ŻE JAKBY BYŁY W KLUBIE OSOBY Z DUŻĄ GOTÓWKĄ , TO NA WALKĘ O EUROPĘ LEGIA ROBIŁA BY DUŻE TRANSFERY . A , ŻE JAK JEST TO W KLUBIE TYLKO UZUPEŁNIAJĄ KADRĘ ABY MIAŁ KTO W NIEJ GRAĆ , MOŻE Z KOLEJNYM MISTRZOSTWEM BO TAKĄ SŁABĄ LIGĘ MAMY . ALE NIC WIĘCEJ POZA TYM . odpowiedz

alach jebbar - 20 godzin temu, *.net.pl @WSZYSTKO ROSTRZYGA SIĘ O PIENIĄDZE . NIEMA ICH W DUŻEJ MIERZE W LEGII TO I NIE MOŻE BYĆ DUŻYCH TRANSFERÓW - PROSTE , prosty to jest sznurek w kieszeni , inne kluby o mniejszych budżetach stać a nas nie i ch... i nie będzie dopóki pudel vel gołodupiec będzie właścicielem i nie sprzeda klubu komuś kto ma pieniądze i chce osiągnąć coś więcej niz mistrzostwo marnej ligi : odpowiedz

Leśny Dziadek - 20 godzin temu, *.centertel.pl @WSZYSTKO ROSTRZYGA SIĘ O PIENIĄDZE . NIEMA ICH W DUŻEJ MIERZE W LEGII TO I NIE MOŻE BYĆ DUŻYCH TRANSFERÓW - PROSTE : Niezależnie od ilości pieniędzy, obecny właściciel jest w stanie wszystko wydać na tzw. ,,waciki,,.Jeżeli facet nie szanuje własnej kasy i nie potrafi w tej branży odpowiednio zainwestwać, to myślisz że co niby zrobi z nie swoimi pieniędzmi? odpowiedz

speed - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Jaki paradoks tekst napisany ok 10 lat temu,a wystarczy wstawić inicjały i jaki aktualny:Dariusz Mioduski jest zadziwiającym fenomenem. Tak zadziwiającym, że aż nieprawdopodobnym dla przeciętnego kibica. O takich ludziach mówią „człowiek orkiestra” gdyż zna się absolutnie na wszystkim. Bez ochyby nawet gdyby zorganizowano debatę na temat życia seksualnego gwoździ DM mógł by najpewniej również i na niej wystąpić w charakterze eksperta, który udowodni każdą tezę. Szkoda,że jakoś nie doczekaliśmy się (póki co) niezależnej biografii tej wybitnej postaci. odpowiedz

Paco - 23 godziny temu, *.orange.pl Błagam stowarzyszenie o podjęcie akcji takiej jak za czasów ITI . W celu pozbycia się szkodnika Miduskiego. Jeśli sytuacja dalej będzie się tak rozwijać skończymy jak ta z Krakowa . Ratujmy Legie puki jeszcze nie ma tu komorników odpowiedz

alach jebbar - 20 godzin temu, *.net.pl @Paco: judaszowe towarzystwo od dawna siedzi w kieszeni pudla za srebrniki odpowiedz

Stary kibic - 12.06.2021 / 09:27, *.t-mobile.pl Przez wiele lat kibicowania Legii przyzwyczaiłem się do cierpliwości!

Bywało gorzej!Myślę,że do końca czerwca pojawią się na Lazienkowskiej dobrzy zawodnicy,którzy dadzą nam szansę na awans do fazy grupowej LM lub LE.

Optymizm to cecha,która powinien mieć każdy prawdziwy kibic!!!!

Płaczki niech siedzą cicho????!

A prawdziwe sukcesy pojawią się,kiedy któryś z szejków sypnie kasą,bo taką będzie miał fantazję i pokocha Legię!???? odpowiedz

Sebo(L) - 12.06.2021 / 09:37, *.master.pl @Stary kibic: optymizmem meczów się nie wygrywa panie kolego.Piłka nożna to w tej chwili ogromny biznes,w którym najistotniejszą rolę odgrywają pieniądze.Bez wkładu finansowego nie ma sukcesów,nie ma pucharów.To co jeszcze starcza na słabą niestety ligę polską w Europie jest już niczym.Bydowanie składu z darmowych piłkarzy może przynieść jedynie sukces na krajowym podwórku ,które pokazuje jaka jest jego siła skoro w klubach wymiatają piłkarze sprowadzani z 3 ligi hiszpańskiej. Nie oszukuj się więc,że pod koniec czerwca przyjdą do Legii zawodnicy,którzy zapewnią awans do fazy grupowej pucharów bo za takich trzeba sypnąć "zielonymi" a te Mioduski na swoim koncie trzyma dla siebie a nie na potrzeby Legii. odpowiedz

Pepe - 12.06.2021 / 10:04, *.t-mobile.pl @Stary kibic:

Odnoszę wrażenie, że piszesz ... co Ci prezes kazał. odpowiedz

Szpic - 23 godziny temu, *.chello.pl @Pepe: Akurat ten prezes nadaje się tylko do sprzedawania pietruszki na bazarze, a nie zarządzania czymkolwiek. A o funkcjonowaniu klubu to pojęcia na pewno nie ma (świadczą o tym fakty z ostatnich lat). Jak go nie stać na tą zabawę, to niech sprzeda klub i tyle. odpowiedz

Leśny Dziadek - 22 godziny temu, *.centertel.pl @Stary kibic: Nawet gdyby ktoś chciał dołożyć do tego ,,interesu,, tylko utopi kasę. Bo problem jest w braku organizacji. Dopóki D. będzie w Legii, nikt w klub nie zainwestuje na jego zasadach. Poza tym D. tylko D. i wyłącznie D. wie wszystko najlepiej. Wg. D. wszystko zmierza w dobrym kierunku, w tym roku mamy świetny skład, za chwilę będzie jeszcze lepszy i jak twierdzi D. zagramy w LM. Czego wszyscy sobie życzymy. A to, że jesteśmy realnie patrząc w ogromnej, ciemnej i coraz mroczniejszej D. to subiektywne odczucie... odpowiedz

android - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @Szpic: Nie no, jest dobrym biznesmenem, ma przecież fortunę, ale w ogóle nie zna się na piłce. Powinien oddać kierowanie klubem specjaliście (i nie mówię tu o Kucharskim), a samemu tylko kontrolować finanse. odpowiedz

speed - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Żeby to chociaż była D modelki! odpowiedz

Szpic - 20 godzin temu, *.chello.pl @android: A znasz źródło pochodzenia jego majątku? Wielu "biznesmenów" w swoim czasie uwłaszczyło się na naszym wspólnym majątku (państwowym). Znam takich wielu.

odpowiedz

griff - 19 godzin temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek:A najgorsze jest to, że cytując klasyka-"To, że jesteśmy w D, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać." odpowiedz

Leśny Dziadek - 18 godzin temu, *.orange.pl @griff: I jeszcze może nastąpić smutne grande finale - ktoś wsadzi w otwór korek i go zaczopuje...Czyli ostatni zgasi światło... odpowiedz

Sebo(L) - 12.06.2021 / 09:19, *.master.pl Największym szkodnikiem Legii od momentu odejścia z klubu Bogusława Leśnodorskiego jest jej właściciel i prezes w jednym czyli Dariusz Mioduski.Facet jest całkowicie odrealniony od rzeczywistości,którą zaklina na swoją modłę.On widzi wszystko,tak jak by chciał widzieć żeby było,tylko...że tak niestety nie jest.Organizacyjnie klub pod wodzą Mioduskiego to czysta amatorszczyzna.Mioduski próbuje atakować fazę grupową europejskich pucharów już od kilku sezonów bezskutecznie,bo metodami którymi chce to zrobić po prostu się nie da.Dostaliśmy już lanie od niemal wszystkich "ogórów" jakich można było sobie wymyślić.Do tej pory "golili" nas tacy "potentaci" piłkarscy jak np.Sheriff Tiraspol z Mołdawii, FK Astana z Kazachstanu,FC Dudelange z Luksemburga czy FK Qarabag z Azerbejdżanu.Trudno więc przed kolejnymi eliminacjami pucharowymi mieć jakiekolwiek optymistyczne podejśćie,skoro stan personalny drużyny na dziś wygląda znacznie gorzej niż choćby ten z pamiętnego lania z Sheriffem.Mioduski postanowił,że do pucharów dostanie się najmniejszym nakładem finansowym i z uporem maniaka kontynuuje swój plan,który za cholerę nie chce mu się zrealizować.Przypomnieć na koniec należy,że mimo iż Leśnodorski był kontrowersyjnym prezesem,a na swój sposób nawet ekscentrycznym to jednak pod jego rządami Legia w fazie grupowej pucharów potrafiła grać cyklicznie ogrywając po drodze kluby z Rumunii,Ukrainy a w fazie grupowej pokonać min.dwukrotnie czołową drużynę z Turcji Trabzonspor,która finansowo jest lata świetlne przed Legią.Za rządów Mioduskiego mamy jedynie serię upokarzających porażek.Nic więcej. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 12.06.2021 / 09:53, *.vectranet.pl @Sebo(L): 100% racji.............. Dziwię, się że niektórzy na tym forum maja jeszcze złudzenia... odpowiedz

bum - 23 godziny temu, *.virginm.net @Sebo(L): O pardon!! Nie pod tym artykulem... pod tym o Kadziorze i Nawrockim ;) odpowiedz

oLaf - 18 godzin temu, *.vectranet.pl @Sebo(L): NIe no, kolego, LEśny to był geniusz w porównaniu z MIodkiem! ; )



Oj, prawda, że takie ogórki nas ogrywały w ostatnich 4-ch latach, że aż wstyd patrzeć : (((



Trener obecny słąby, ale to i tak postęp od czasów "uczących się trenerów i treneró kobiet"... kolejny , na jesieni, będzie lepszy, mam nadzieję : ) odpowiedz

Poprawcie tytuł - 12.06.2021 / 09:05, *.centertel.pl Gorąca atmosfera to jest przed eliminacjami europejskich pucharów, z których szybko odpadnięcie. odpowiedz

Mrok - 12.06.2021 / 07:23, *.chello.pl Dosyć tego słodkiego pierdzenia pana Mioduskiego, rok w rok jest to samo. Formuła działania klubu jest taka jak u Filipiaka w Cracovii czyli po pierwsze, primo minimum wkładu a ile zysku to się zobaczy.

Licznik wstydu powinien wisieć na stronie już dawno i to na czerwono! Kiedy chcemy wywierać presję? jak odpadniemy w przedbiegach po raz n-ty? odpowiedz

Zlb - 12.06.2021 / 07:15, *.t-mobile.pl Niestety wszystkie znaki ma niebie i ziemi mówią ze(strasznie przykro to pisać) toniemy!!!liczek zostaw juz Naszą ukochaną drużynę,wstydu oszczedz! odpowiedz

bep - 12.06.2021 / 06:40, *.chello.pl Pora rozpocząć zbiórkę na taczkę dla kudłatego. Trzeba go wywieźć w peezdu jak najdalej od Ł3! odpowiedz

Jerz z Potoku - 12.06.2021 / 02:25, *.chello.pl Wprawdzie wróciłem z działki mocno zmęczony, ale po zapoznaniu się z przedmiotowym felietonem autorstwa Kol. @Woytka uznałem, że kibicowskim grzechem byłoby nie spróbować - choćby symbolicznie - do niego się ustosunkować.

Od dawien dawna w redakcji Legioniści.com nikt (z/w Kol. Jakuba) nie pokusił się o tak rzeczowy, analityczny i na czasie tekst odzwierciedlający legijne realia i autentyczne odczucia Kibicowskiej Braci. W tym miejscu mógłbym zakończyć swoje dywagacje, albowiem Red. Nacz. naszego serwisu praktycznie wyczerpał merytorycznie zanalizowany temat. Jednak, jak przystało na długoletniego kibica, wspartego opiniami potockiej sfory, dorzucam nieco do obecnego legijnego pieca w postaci nw. refleksji:

1) doświadczony trener Czesław przeliczył się z możliwością dalszego sensownego uprawiania swojej profesji w takim Klubie, jak Legia W-wa. O tym smutnym fakcie przekonywał się stopniowo, aż do momentu: "wycieczki dubajskiej", "zaciągu wschodniego" i obecnie sformułowanych pod jego adresem zarzutów jakoby wypowiadał/zachowywał się asekurancko. Krótko rzecz ujmując: chłopina wrócił na ziemię bez niezbędnego uziemnienia;

2) był czas, że szkoleniowiec Czesław próbował grać w jednej drużynie ze swoim chlebodawcą. Przymuszanie Marco Vesovicia i Pawła Wszołka do zejścia z przed covidowych kontraktów poprzez nie wystawianie ich w pierwszym składzie drużyny było tego dobitnym przykładem. Ta pozorowana "współpraca" zakończyła się fatalnie dla obecnego legijnego trenera. Stracił dwóch dobrych piłkarzy, a księgowy p. Mioduskiego zacierał ręce z obrotu sytuacji;

3) aktualnie trener Czesław próbuje zawalczyć o utrzymanie swojej zawodowej marki (czyt.: uderzenie pięścią w stół), ale chyba na tego typu gesty jest już za późno. W przypadku rychłego odpadnięcia drużyny Legii z EP, prezes dekady już naznaczył sprawcę "tego nieszczęścia"...

Konstatacyjne serdeczności odpowiedz

c u L t King Poland - 12.06.2021 / 00:52, *.151.159 MOŻECIE MNIE HEJTOWAĆ! ALE! JA! KOCHAM! LEGIE! odpowiedz

Cult King Warsaw - 12.06.2021 / 00:41, *.151.159 JEST JEDNO OBUSTRONNE WYJŚCIE ,DARIUSZ MIODUSKI NATYCHMIAST WEŻMIE DO ZARZĄDU CÓRKE ,MŁODA,PIĘKNA,INTELIGIĘTNA FANKA LEEEGIIII!ONA! DA!NAM!SUUUUPEEER!LEEEGIIIEEEE!I ZA JAKIŚ CZAS PRZEJMIE KLUB OD TATY I BĘDZIE COOL! odpowiedz

Hautausmaa - 12.06.2021 / 00:20, *.chello.pl Nie da się dyscyplinarnie wypier...olić tego Mioduskiego? odpowiedz

Leśny Dziadek - 12.06.2021 / 00:09, *.centertel.pl Barca Academy Warszawa rekrutuje dzieci. Tak się tylko zastanawiam, czy młodzi adepci wybiorą tę akademię, czy w Ksìążenicach... odpowiedz

Karol - 12.06.2021 / 07:18, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Jaka to Barca , jaka akademia , to przede wszystkim klub składka , który żeruje na naiwności rodziców i doi ich zewsząd jak się da , druga sprawa ,że w dużej większości jest to dość specyficzne towarzystwo, które na brak kasy raczej nie narzeka , a ten twór zaspokaja niewątpliwie próżność wielu z nich . odpowiedz

olew - 12.06.2021 / 00:03, *.vectranet.pl Jeśli pan trener ma mokre gacie, trzeba go wymienić. Legia to nie jest jakiś polski klub, Legia jest jedyna ! Legia to Potęga ! odpowiedz

Leśny Dziadek - 12.06.2021 / 00:12, *.centertel.pl @olew: Już wkrótce Tworze życzenie się spełni. Trwają tajne negocjacje. W Swornych Gaciach jest mocna drużyna, prowadzona przez Eustachego Suchego, ten trener ma zawsze sucho w gaciach... odpowiedz

Arek - 12.06.2021 / 00:51, *.tpnet.pl @olew: czyżby baranek nie pomógł? To może mocniej trzeba. odpowiedz

Do Redakcji - 11.06.2021 / 23:47, *.orange.pl Szanowna Redakcjo,

Chciałbym się dowiedzieć dlaczego z tej strony zniknął nagle "licznik wstydu prezesa"

Może to mało ważne ale choćby takim faktem pomagamy prezesowi tuszować jego butę, arogancję i skrajne niekompetencje.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 23:37, *.centertel.pl To tylko plotki...ale podobno konflikt zarządu ze sztabem szkoleniowym rozwija się w najlepsze. A co ciekawe zawodnicy bardzo się zdziwili wypowiedzią prezesa...Chodzą słuchy, że wkrótce będzie zmiana, najpierw bocian dziobał szpaka, a niedługo wszyscy będą wydziobani... odpowiedz

Poligloci w mordę jeża - 11.06.2021 / 23:05, *.vectranet.pl Loczek dyma wszystkich bez kozery.Są nawet tacy dymani co biorą od niego kasę i biesiadują do rana.Mnie osobiście to już lotto w europejskie puchary.Jednego mniej do dymania. odpowiedz

Cult !Legia! KING! - 11.06.2021 / 23:01, *.151.159 TO CZAS NA TRYBUNACH ,POKAZAC ŻE CHCEMY JUŻ! TO CZAS WALKI O SUPER !LEGIE! INACZEJ!WSZYSCY!WON! odpowiedz

Rozumiem trenera mówi jak jest i dostaje za to burę - trochę to nie poważne . - 11.06.2021 / 22:34, *.com.pl Legia Mistrz Polski czyli powinna mieć w składzie same Gwiazdy Ligi i wzmacniać się Piłkarzami ta takim poziomie , którzy po samym przyjściu na Łazienkowską powinni być o klasę lepsi od słabej konkurencji którą w naszej lidze nie brakuje . A czy Legia na walkę w Europie robi takie mega transfery nawet na tak słabą ligę jaka jest Polska Kopana ? Śmiem wątpić - Dlatego trenerowi się w cale nie dziwie . Bo tu jest czas na wzmocnienie siły pierwszej 11 i to konkretne - na ławie bez większych wzmocnień sobie chłopaki poradzą . odpowiedz

RobL - 11.06.2021 / 22:16, *.centertel.pl Leśny dziadek:w pierwszym komentarzu trochę mnie obraziłeś ale jednak sprowokowałem do merytorycznej rozmowy, właśnie tego mi brakuje bo wieczne ujadanie nic nie daje .Myślę że w ostatnich pucharach brakowało nam szczęścia- przypomnę mecz z Trencinem,a do ligi mistrzów awansowaliśmy wygrywając z Mega potęgą Dundalk!Ave Legia odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 22:23, *.orange.pl @RobL: Nie traktuj kolego tego osobiście. To taki folklor z Pragi (nie czeskiej rzecz jasna:) No fakt, szczęścia to my nie mamy, losujemy zespoły z Gibraltaru, Luksemburga i albo ledwo wygrywamy, albo dostajemy baty od tych "potęg" piłki europejskiej. Wiesz, ja to czasami nie mam szczęścia, jak mam biegunkę i mimo iż biegiem pędzę do wc, to niestety zdaża się popuścić w gatki...To można nazwać brakiem szczęścia... odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 22:09, *.orange.pl Szanowni koledzy, wiecie może, co się dzieje z tym radosnym kolegą, który "krzyczy" używając dużych liter? Ten to dopiero jest optymistą, to musi być dziecko szczęścia, niczym Cezary z filmu "Nic śmiesznego". Tak tarł stopa o stopę, że miał gwiazdy na piętach... odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 21:32, *.orange.pl RobL - Nikt nie podważa Twojej wersji o odejściach. Tylko od 5 lat odchodzą jedni, po czym przychodzą następni, żeby później znowu odejść i zrobić miejsce kolejnym, którzy z kolei, no zgadnij...aha, też odchodzą. Na ich miejsce przychodzą nowi, którzy...I tak od 5 lat. I w sumie miało by to nawet ręce i nogi, gdyby:

1.Za tych, którzy odchodzą zarabiamy rozsądne pieniądze,

2.Ci, którzy przychodzą są lepsi, od tych którzy odchodzą i zarabiamy na nich jeszcze większe pieniądze

3.W związku z pozyskiwaniem coraz lepszych graczy, zaczynamy co roku grać w grupie europejskich pucharów

4.Zarabiamy kolejne pieniądze i kupujemy 2 gwiazdy, które nie grymaszą, tylko pokazują klasę innym

5.Klub staje się stabilny finansowo i mamy wreszcie zawodników, których (kilku) możemy sprzedać np. za 10 mln Euro



6.Właśnie się obudziłem z pięknego snu, i walnąłem radosnego baranka w ścianę.

Babcia powiedziała, że koniec z nalewkami.... odpowiedz

RobL - 11.06.2021 / 21:12, *.centertel.pl Kostekmatros brakuje mi właśnie na tej stronie rzetelnej oceny sytuacji. Wieczna loża szydercow z nadwornym mapetem ;leśny dziadek"

,powtarzam że odejście 6 szrotow I 2 piłkarzy (Wszolek, Veso) zresztą obydwaj z winy trenera to żadne osłabienie, pierwszy mecz za miesiąc! odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 21:17, *.orange.pl @RobL: Witaj w Muppet Show. Będziesz pasował do skeczu "Świnie w kosmosie" odc 1387 dni bez pucharów... odpowiedz

jo - 11.06.2021 / 23:11, *.tpnet.pl @RobL: przeanalizuj jego wszystkie osiągnięcia od czasu gdy kupił Klub.

Analizując nie pobrudź się kupą z nocnika, w której lokowłosy co roku budzi się z ręką usyfioną coraz wyżej...

Nie wstyd jest popełnić błąd. Wstyd jest wtedy gdy ciągle popełniasz ten sam błąd i wniosków nie wyciągasz.

Nie jest problemem być w czarnej dupie. Problem jest wtedy gdy zaczynasz się w niej urządzać. odpowiedz

c u L t - 12.06.2021 / 00:43, *.151.159 @jo: DOBRE HEHEHEHEHE odpowiedz

WIDZ - 19 godzin temu, *.chello.pl @jo: Tak jest w całej Polsce - dlaczego inaczej miałoby być w Legii?

Pozdrowienia! odpowiedz

Normalny człowiek - 11.06.2021 / 20:02, *.chello.pl Lipa, czyli nic nowego u kudłatego... odpowiedz

Po(L)ubiony - 11.06.2021 / 19:52, *.chello.pl Nasz Ted Miodonski nauczył się "biznesu" u Kulczyka. A w jaki sposób piekłoszczyk dr Jan robił pieniądze, dorosłym nie trzeba przypominać. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 20:04, *.orange.pl @Po(L)ubiony: A gdy przyszło funkcjonować w innych warunkach, nogi się rozjechały... odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 12.06.2021 / 01:44, *.plus.pl @Leśny Dziadek:



przypomnij w jaki sposób, chętnie poczytamy odpowiedz

jo - 11.06.2021 / 19:42, *.tpnet.pl Nawet słodka oferta obniżki ceny karnetów może u wielu kibiców spowodować mdłości. Miodek za chwilę sam będzie prezesem-trenerem i wydrukuje sobie koszulkę z 10-tką na plecach i sam się wpuści na boisko.

Kto z mioduskim pracował ten się w cyrku nie śmieje !!! odpowiedz

(L)egia - 11.06.2021 / 19:36, *.virginm.net Do bólu prawdziwe... odpowiedz

gazza - 11.06.2021 / 19:27, *.inetia.pl Coraz słabsza liga , coraz słabsza Legia ! Tak jest prawda ! odpowiedz

ator ator ator - 11.06.2021 / 19:13, *.vectranet.pl A wg mnie najgorsza jest cisza, a z takiego małego hałasu może się jednak coś fajnego narodzić. Przynajmniej widać te emocje, a to oznacza, że zależy im na Legii odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 19:04, *.orange.pl A może Radek I Darek czekają na rozwój wypadków na Euro. I będą takie transfery, że oczy wypadną nam wszystkim na podłogę. Poczekają do meczów ćwierćfinałowych i wyciagna po dwóch graczy z każdego zespołu, to będzie 16 zawodników. A widzicie, takiej opcji nikt nie wziął pod uwagę... odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 19:19, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: AAA ty spryciula jesteś.Przenikliwa bestia z ciebie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 19:24, *.orange.pl @speed: :)))))) odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 19:30, *.mm.pl @speed: A tam spryciula. Zaś pociągnął z butli w tym lesie. A upał przeciez.... :). odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 19:36, *.play-internet.pl @Wolfik: A widzisz,jednak zaś co pociągnął z tejże butli rozświetla umysł! odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 19:52, *.orange.pl @speed: O masz, tutaj się nic nie ukryje:) Mam nalewkę...Babuni:) odpowiedz

kostekmatros - 11.06.2021 / 18:43, *.smgorczewska.pl Jesteśmy narodem płaczków. Przykład trener Legii. Ma rację właściciel. Do roboty i muszą być wyniki. Ja na jego miejscu dałbym ultimatum. Nie tylko sztabowi, także piłkarzom. Pozdrawiam.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 18:59, *.orange.pl @kostekmatros: Ale któremu sztabowi i którym piłkarzom? Bo generalnie zostało niewiele czasu do początku sezonu, a nie wiadomo, kto będzie w sztabie i kto będzie grał? "Pić to trzeba umić" i pisać z sensem też trzeba umieć... odpowiedz

Johny - 11.06.2021 / 18:34, *.chello.pl Czesław. Bardzo Cię lubię i widzę ze ogarnales niezle drużynę, ale chyba byłbym za tym bys odszedł teraz zachowując twarz i szkoda roku i szkoda Legii ale może kolejny rok bez pucharów i ktos normalny poprowadzi klub. Wolę bic sie o podium bez tego jeb.... pudla niż juz k... co rok mistrzostwo z nim nic nie dające. odpowiedz

Przemo - 11.06.2021 / 18:27, *.cyfrowypolsat.pl A mnie życie nauczyło, ze jak wszystko wydaje się być do du...y, to jakimś cudem wszystko wychodzi. Brzmi mało logicznie, ale czuję, ze na przekór wszystkiemu, tym razem się uda i awansujemy do LE. odpowiedz

Pacz - 11.06.2021 / 19:47, *.t-mobile.pl @Przemo: Ale co ty mi tu z LE? Liga Mistrzów ma być. Chcemy tym razem grupę z Barceloną, Liverpoolem i RB Lipsk. odpowiedz

głos rozsądku - 11.06.2021 / 18:16, *.chello.pl A ja jednak zganię trochę Michniewicza za ostatnie posunięcia. Stwierdził, ze nie ma kim grać. A ja się pytam, co szkodziło dać odpocząć najbardziej eksploatowanym graczom po zdobyciu mistrzostwa? Legia w 3 ostatnich kolejkach grała o nic. Zamiast tego dodatkowe urlopy Michniewicz daje teraz. A pod koniec kilku graczy wiodących było wyraźnie pod formą (Luqi, Mladen). Może trzeba wtedy było dać szansę młodym albo dać minuty Wszołkowi, czy Veso. Może wtedy Mosór, Veso lub Wszołek pozostaliby w klubie, bo widzieliby, że ktoś jednak na nich liczy.



Po co grali grace, z którymi było wiadomo (jak rozumiem za aprobatą Michniewicza), że klub nie przedłuży kontraktu (np. Gvila), nie lepiej było dać grać komuś młodemu?



Michniewicz wspomina, że nie ma jednego lewego obrońcę i jednego lewego wahadłowego, to gdzie za przeproszeniem ma Jego zdaniem grać nasz nowy lewonożny nabytek? Jego nominalna pozycja w klubie to lewy obrońca, a w kadrze gra na lewym wahadle. Były 3 mecze o nic, może warto było wtedy na tych pozycjach wypróbować kogoś z młodzieży, a może innego gracza z I drużyny. Swego czasu pamiętam jak na lewą obronę został przestawiony Guilherme i grał tam znakomicie. Myślę że na wahadle np. Luqi spisałby się równie dobrze, a wtedy w trójce atakujących może znalazło by się miejsce np. dla Skibickiego, czy Kostorza. Mówi się także o braku środkowego obrońcy oraz, że docelowo na tej pozycji może grać Ślisz. Kiedy jak nie 3 ostatnie mecze będzie lepsza okazja, żeby się o tym przekonać w warunkach meczowych.



Pamiętam Legię Jabłońskiego. Podstawowa 11 i 1 zmiennik Solnica, który łatał wszystkie pozycje na boisku (poza bramkarzem). I wtedy prawie zdobyliśmy mistrza, a w Europie wyeliminowaliśmy Panathinaikos, z którym rok wcześniej odpadła Wielka Legia Janasa.



Oczywiście transfery są ważne. Ale chcę tu zwrócić uwagę na fakt, że nasz Trener sam niektórych zawodników się pozbył (wspomina teraz że rok temu byli tacy piłkarze jak Rocha, Antola) - ale ktoś chyba aprobował nieprzedłużanie z nimi kontraktów. A inni jak Wszołek, Veso czy Mosór mogli by pewnie tu być, jakby pod koniec sezonu dostali więcej minut.



No i na koniec. Mam wrażenie, że Michniewicz wiele razy mówi zanim pomyśli. Vide słowa o grze Pekharta z temperaturą, teatr Szabanowa, czy teraz słowa o tym że nie ma kto trenować....

odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 18:30, *.play-internet.pl @głos rozsądku: Tys prowda. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 11.06.2021 / 18:36, *.petrotel.pl @głos rozsądku: co do decyzji personalnych w 3 ostatnich meczach sezonu to się zgadzam. Sam byłem zdziwiony, że nie sprawdzono młodzieży, nie pozwolono im się ogrywać nawet kosztem wyniku. Ale taką decyzję to mógł podjąć również Mioduski, a jednak tego nie uczynił. W końcu to decyzja w pewnym sensie strategiczna i nie ma co się dziwić trenerowi, że tego nie zrobił, bo mógłby stracić posadę w razie niekorzystnych wyników, jak Vuko ;-) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 11.06.2021 / 18:40, *.petrotel.pl @głos rozsądku: Powiedziałbym nawet, że to Mioduski POWINIEN podjąć taką decyzję, bo trener jest rozliczany przede wszystkim z wyników, a nie strategii klubu. odpowiedz

RobL - 11.06.2021 / 18:07, *.centertel.pl Lob:a jacy to mianowicie odeszli kluczowi gracze? odpowiedz

singspiel - 11.06.2021 / 18:13, *.atman.pl @RobL: Antolic, Wszołek, Vesović, Lewczuk. nikt ich nie zastąpił odpowiedz

singspiel - 11.06.2021 / 18:19, *.atman.pl @RobL: do tego dorzuć Majeckiego, Karbownika, Novikovasa, Stolarskiego i Kante. Każdy z nich cos dawał odpowiedz

bronek49 - 11.06.2021 / 18:02, *.chello.pl kolejny błąd Mioduskiego to zatrudnienie Michniewicza to fałszywy człowiek co innego mówi w mediach a co innego robi narzeka na krótką kadre ale przeciez to on nie widział Wszołka w składzie a fałszywie czekał na biały dym ,Wszołek był dogadany z zarządem ale nie z trenerem ci zawodnicy którzy odeszli też nie gwarantowali sukcesu w pucharach jedyny trener w lidze ktory nie wprowadził mlodego do składu przykład Pogoni czy Rakowa pokazuje że można ,dlatego uważam że Michniewicz w pucharach nic nie osiągnie to nie trener dla Legii odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 17:59, *.play-internet.pl Jakbym o prezesie naszym Darku czytał:

Narcyzm jest cechą osobowości charakteryzującą się wyolbrzymionym poczuciem „doniosłości” własnej osoby oraz znaczenia własnych umiejętności. Ludzie z cechami narcystycznymi wierzą, że są szczególnie obdarzeni talentami, często fantazjują o bajecznych sukcesach, mocy, sławie.Narcyzmowi często towarzyszy skłonność do arogancji, egocentryzmu i snobizmu, a także dążenie do otaczania się „najlepszymi” (ludźmi, usługami, zasobami). Osoba narcystyczna oczekuje specjalnego traktowania przez innych oraz różnorakich ustępstw. odpowiedz

Kobisborsz - 11.06.2021 / 18:30, *.stansat.pl @speed: był taki film pt "American beauty". Mi loczek od zawsze kojarzy sie z tym typem co ciągle powtarzał że aby odnieść sukces należy repreprezentować wizerunek człowieka sukcesu :) ale to już gadka nie koniecznie na ten portal odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 18:40, *.play-internet.pl @Kobisborsz: Kocham dobre kino,muzę książkę,ale to już temat na inne opowiadanie. odpowiedz

Emoka - 11.06.2021 / 17:57, *.amazonaws.com Panie Dariuszu, dam panu taką mała radę, proszę zatrudnić prezesa klubu, a potem, wziąć cygarko, usiąść w loży napić się whisky. Jest Pan właścicielem i musi rozliczać ludzi, których Pan zatrudnił, na zasadzie wielkiego projektu.



odpowiedz

Me(L)o1916 - 11.06.2021 / 17:52, *.amazonaws.com Dawno nie czytałem tak dobrego artykułu trafiony w samo sedno sprawy jest nędza od lat i nie zapowiada się na poprawę:/ odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 17:36, *.orange.pl @gucio: Radek powiedz Darkowi, że cierpliwość kibiców sie kończy... odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 17:20, *.orange.pl Nie wierzcie w to, że właściciel zatrudni jakiegoś prezesa i wszystko się poukłada. My musimy wreszcie przejrzeć do końca na oczy, aż do bólu. Ten człowiek wie wszystko najlepiej, i nawet, gdy Titanic będzie tonął, orkiestra bedzie do końca grała radosnego oberka, a prezes dalej będzie snuł opowieści, że to już ostatni zakręt i za chwilę wyjdziemy na prostą. I rzeczywiście, w końcu to będzie ostatni zakręt, tyle że ostatni przed przepaścią... odpowiedz

bum - 11.06.2021 / 17:08, *.virginm.net Ja widze ciemnosc i nic po za tym . Mioduski zrujnuje Legie. Juz nie daleko mu do tego.... W 4 lata taki regres ze to glowa mala... na kazdej ale doslownie NA KAZDEJ plaszczysnie Legia kuleje. Przez ostatnie 4 lata kazda mozliwa porazka zostala zaliczona.... w pucharach, w lidze przegrywanie z cracovia, podbeskidziem i stala, kadra w porownaniu do tej sprzed 4-5 lat to jakby porownac szrot do salonu Bentley-a.... mioduski zaorales nasz klub! Wypier.... patalachu!!!!!

Najgorsze jest to ze typ niema dosyc i dalej bedzie nas terroryzowal swoimi WIZJAMI ROZWOJU. On tu jest tylko po kase z transferow.... LTC jego marzenie zeby mogl wyprzedawac mlodych.... Kto tu czego nie rozumie... Za dzialanie na szkode spolki bekniesz szopenie! odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 11.06.2021 / 16:56, *.co.uk Powtorze po raz kolejny, jak to mam w zwyczaju po ostatnich sezonach: "fajnie ze zdobywamy Mistrzostwa, problem w tym ze sa one warte tyle co nic!". Nasza liga jest tak zalosna, ze brak mi slow.. Jak widze ligowy mecz Legii to nie moge sie nadziwic ze ludzie chca placic zeby to ogladac! A z kazdym sezonem jest coraz gorzej.. W poprzednim sezonie naszym najlepszym zawodnikiem w punktacji kanadyjskiej byl Gwilia, ktory jest totalnym kaleka! Czy tylko ja to widze?! Gosc nie zawsze umial pilke przyjac a nie bylo od niego lepszych!!! Cale szczescie ze teraz odszedl.. Nie rozumiem tez piania nad Luqim.. wctym sezoniecto nasz najlepszy zawodnik. Jest tylko jedno ale.. na nasza lige moze wystarczyc bo troche wiatru robi ale nigdzie pozactym. On jest zazwyczaj bezproduktywny, bramek strzela tyle co nic! Niie ma szans na gre w zadnym chociazby srednim europejskim klubie! I znowu zapytam.. czy tylko ja to widze??? Sorry drodzy Koledzy i Kolezanki ale jak nam sie przypadkiem psim swedem uda dopchac do ligi konfederacji to tyle.. my nie mamy czego szukac w europie. Czekaja nas kolejne uppkorzenia w eliminacjach do LM i LE. Chcialbym sie mylic ale nic na to nie wskazuje.. odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 16:38, *.mm.pl Ostatnie zdanie tego felietonu wyczerpuje temat. To nie może się udać. Z bajzlu nigdy nie powstanie nic trwałego ani solidnego. Ale nasz prezes uważa inaczej.



Ciekaw jestem jak oni zarabiają pieniadze. Gdybym tak zarządzał domem jak oni firmami dawno wylądowałbym na hasioku....



Ale skoro rzadzący krajem zdołali nabić ponad BILION złotych długo, może i Mioduski...a co tam. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 16:57, *.orange.pl @Wolfik: Nurtuje mnie od wczoraj pewna myśl...Gdyby policzyć kasę, którą klub otrzymuje od sponsorów, za prawa do transmisji, od PZPN, za młodzieżowca, ze sprzedaży koszulek, gadżetów, itp. itd. Do tego kasa ze sprzedaży zawodników. Czy to wystarczy na bieżące potrzeby i utrzymanie klubu? Pomińmy długi. Jak myślisz? Bo może faktycznie fajnie być prezesem Legii i mieć wszystkich w dupsku, łącznie z kibicami, bo może chodzi o coś, o czym nie wiemy... Mogę się domyślać, ale o tym nie napiszę, bo dowodów nie mam... odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 17:22, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Przychody pewnie sa ok, ale koszta tez proporcjonalne. Stadion za darmo nie jest, pilkarzyki maja szalone kontrakty. Sztab szkoleniowy personalnie niemalze przerasta ilosc samych pilkarzy. Na dzisiaj pewnie jest nawet wiekszy bo pilkarzyn u nas malo. Wszelkiego szrotu do koryta czyli doradcow roznego pokroju tez sie u Locko Loko nazboeralo. No i przypomne ze na samych agentow Legia wydala 1/4 tego co CALA LIGA razem. Jeszcze raz, zeby to zaskoczylo, 25%, czyli 1/4 co wszystkie inne 15 zespolow razem. Kasa w Legii, od wielu lat, idzie po prostu w kibel. A odsetki za dlugi zaciagniete pod transfery i LTC, a takze (co nie jest popularne na tym forum) kary finansowe wszelakiego pokroju z zamykaniem trybun wlacznie, tez trzeba jakos/z czegos placic. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 17:28, *.orange.pl @Krzeszczu: Kurde, to o co tu chodzi? 5 lat dokładać do interesu, narobić kosmicznych długów i cieszyć twarz z porażek? odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 17:49, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: A moze po prostu Rozczochrany mial (chrapke) nadzieje na szybki cash, bo takt to sie prezentowalo po 3 chyba ligach europy i lidze mistrzow, ze siano samo sie sypalo do tej stajni, i pewnie dlatego zadluzyl klub wykupujac Lesnodorskiego i Dzyndzla, na dodatek przeplacajac. Bo wszedzie widzial $, £ i €? Moze dlatego tak odwaznie zadluzyl klub projektem LTC? Aczkolwiek to byl bardzo dobry pomysl tylko ze on przyniesie kozysci/zyski dopiero za kilka lat. Zakladajac ze beda trenerzy a nie betony od polskiej mysli szkoleniowej. Apropos, widziales dzisiaj tabele Borka klubow/ilosci zawodnikow (wychowankow) na Euro? Na pierwszym Ajax z 14 wychowankami. na piatym chyba (ze wszystkich klubow w europie!!!!) lokomotiv poznan z 8. Fakt, ostatnimi laty gööwno ugrali, i ze skorza gööwno ugraja. Ale mlodych produkuja i zbieraja niezle siano. Jestem pewny ze to samo sie snilo Rozczochranemu, tylko ze nie ma zupelnie planu jak to zrealizowac, na dodatek wprowadzil CALY klub do obrazu nedzy i rozpaczy. odpowiedz

singspiel - 11.06.2021 / 18:01, *.atman.pl @Krzeszczu: to dla Legii super ważny sezon. Wiosną 2022 klub musi spłacić ok. 60 mln pln, nie licząc innych, choć mniejszych wydatków. Może to mieć kolosalne znaczenie, bo część tego długu to tzw. akcje. Może się zdarzyć, że ktoś się po nie pochyli i Mioduski będzie miał wspólnika, co wcale nie musi być takie złe dla Legii.

Jeśli uda się finansowo wybrnąć z tego kłopotu, reszta długów jest długoterminowa (akademia) i Mioduski przetrwa. Na moje oko sytuacja finansowa Legii jest gorsza niż sytuacja samego prezesa, który na byciu właścicielem klubu wcale dużo nie dołożył.

Dług Legii to wg moich obliczeń ok. 125 mln pln odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 18:14, *.bredband2.com @singspiel: Tym bardziej niepokoi jak na razie bardzo mizerna kadra, bo puchary beda jeszcze wazniejsze w tym roku. No i zupelnie nie pojmuje polityki, czy raczej pomyslunku Rozczochranca ktory pierze brudy publicznie. Tzn spina sie i publicznie poniza Michnika (nie wchodze w umiejetnosci trenera). Na miesiac przed pierwszymi eliminacjami? Tragicznie to wyglada.

Gdzies czytalem to co przytaczasz, ze dlugi gdzies w okolicach 100mln i ze jakies akcje/udzialy beda splacane. Nawet przy pelnym stadionie jest to powarzne przedsiewziecie. Ale bez pucharow (na co niestety na dzisiaj sie zanosi) i przy stadionie byc moze "tylko" do polowy, kurcze, to juz nawet nie przeraza, to jest po prostu nie do ogarniecia. Jak dla mnie czysty kryminal. Dokonac takiego "geniuszu" w 4 lata? Trzeba miec leb... rozczochrany. pzdr. odpowiedz

singspiel - 11.06.2021 / 18:26, *.atman.pl @Krzeszczu: też nie rozumiem. może rzeczywiście kudłaty zostawił furtkę dla jakiegoś nowego wspólnika, stąd ew wykup akcji. Bez akcji na koniec zeszłego roku było ok 105 mln. Problem w tym, że z taką kadrą można zapomnieć o LM, co najwyżej jakiś inny puchar. Słabi gracze i słabsze wyniki nie ściągną publiki. Skąd brać kasę? Chłopaków z akademii trzeba najpierw wypromować, inaczej będą odchodzić za 100 tys pln. ze składu można kogoś opchnąć, ale w sytuacji kiedy klub ma długi, nikt nie da dobrej ceny, wiedząc, że Mioduski ma nóż na gardle. Konflikt z trenerem co najmniej głupio niepotrzebny. I jeszcze ten dyrektor sportowy, nie wiadomo skąd i bez znajomości. Ja już tęsknię za Żewłakiem. pzdr odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 18:53, *.bredband2.com @singspiel: Wiesz co, w ostatnich miesacach ogladalem sporo wywiadow/podow gdzie by l Zewlak, i wiesz co? Ostro po nim jechalem. I po Ebebenge. Ale to co sie teraz odprawia to tak wielki burdel i kryminal, ze ja tez zatesknilem za nimi. Bo co jak co ale wychodza na naprawde inteligentnych ludzi. "Moj pierwszy raz" z Zewlakiem byl naprawde fascynujacy.

Co do samej kadry i pucharach, seio slabo to widze. Powiem wiecej, z obecna kadra ciezko bedzie nawet o podium w naszej nedznej lidze. Spirala, ale spirala w dol (tak sie mowi?) Albo ten slawny catch 22. Wszystko sie wali. Rozczochrany obawiam sie ze gdyby nawet zloto wzial do reki to i tak zamieni sie to w gööwno. A ze ktos w najblizszym czasie wejdzie w klub, albo jeszcze lepiej przejmie, w to niestety nie wierze. Nie wiem czy wisi nad Legia bankructwo w doslownym tego znaczeniu, ale sportowo walimy sie coraz szybciej w dol. Dlugi rosna, przychody maleja, talentow niet, pilkarzy tez coraz mniej, wyniki beda adekwatne. Trener tez nie przekonuje warsztatem. Cale szczescie ze dzisiaj zaczynaja sie mistrzostwa, czlowiek troche sie oderwie. Nasi pod dowodztwem Zolzy nic nie ugraja, trojka i do domu, ale bede sie bacznie przygladal i klaskal Panu Stanislawowi. I wegrom, naszym bratankom. pzdr odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 19:29, *.mm.pl @Krzeszczu: @singspiel: Pamiętacie Drodzy Koledzy sezon w którym weszliśmy do LM by potem awansować z 3-ciego miejsca? Myśmy wówczas naprawdę ugrali sporo kasy jak na nasze warunki. Do tego doszły dochody ze sprzedaży zawodników i nagle......wybuchła tzw. "afera właścicielska". Już wtedy pisalem, że cała trójca nieźle się na tym interesie wzbogaciła. Jakie to kur... typowe dla naszego piekiełka - zamiast zainwestować większa część zarobionych pieniedzy w "środki produkcji" kasę najnormalniej przewalono (by nie uzyć mocniejszego słowa). No i "odjechaliśmy" reszcie, że aż strach.



Cóż, może rzeczywiście oderwać sie od tego i pooglądać prawdziwą piłkę. Ja (oprócz naszych rzecz jasna) trzymam kciuki za moich przyjaciół z Niemiec I Francji :). odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 20:03, *.orange.pl @Wolfik: Pamiętam, ale pamiętam też dlaczego się rozstali. Leśny miał inną "wizję" klubu, wzmocnień itp. I teraz okazuje się, jakim człowiekiem jest Dariusz. Jak ktoś słusznie zauważył "egoistyczny narcyz". A pamiętasz, jak wtedy kibice cała winą obarczyli Leśnego? No bo jak to? Gośc wziął kasę i poszedł, okradł klub.... A kto, jak nie D. tak mówił? A przecież Leśny też chciał przejąć Legię i spłacić Dariusza. Ja już się przekonałem, że wszyscy wokoło winni, tylko nie D. Żeby była jasność, nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem Leśnego. Ale mam jednak wrażenie, graniczące coraz bardziej z pewnością, że to wszystko rozpadło się, bo Dariusz chce zawsze postawić na swoim. Choćby to było włożenie ręki w coś, co śmierdzi i oblizanie, będzie się chwalił, jakie to smaczne i cudowne. A gdy pojawiła się ogromna, jak na polskie warunki kasa po LM, to oczy się zaświeciły i we łbie się przewróciło. Z takim człowiekiem mamy do czynienia, i jest niestety coraz więcej przykładów potwierdzajacych tę przypadłość. odpowiedz

Kobisborsz - 11.06.2021 / 16:32, *.stansat.pl Sorry ale okazuje sie że Miodulski jest zwyczajnie zarozumiałym debilem. Jak prezes klubu na miesiac przed walka o europuchary moze iść do mediów i psioczyć na trenera którego sam zadrudnił? Komu i w czym ma to pomódz ? Trenerowi raczej nie ! Piłkarze też to czytają i raczej im też to nie pomoże! Fajna teraz na pewno jest atmosfera na treningach , wszyscy palą Jana i udają że tego nie czytalii :) Brawo Prezes!!! Gdybyś miał rozum, rozsądek i odrobine wyczucia z Michniewiczem załatwiłbyś sprawe po cichu, ale jesteś zarozumiały cymbał i musiałeś iść i płakać w mediach że to wszystko wina trenera a nie twoja ! Ku...wa mać !!! idź ty cyrk w Julinku prowadź a nie naszą Legie, bo sprawa cie przerasta odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 16:34, *.bredband2.com @Kobisborsz: Pelna zgoda. odpowiedz

eduardo - 11.06.2021 / 17:03, *.249.78 @Kobisborsz: ale klakierki na forum beda piali z zachwytu i odwracali kota ogonem jakie to dlugi zostawil Lesny odpowiedz

Cyrk w Julinku - 11.06.2021 / 17:25, *.orange.pl @Kobisborsz: Nie potrzebujemy obesranego klauna, trzeba będzie wietrzyć godzinami widownię. Po co nam taki kłopot? odpowiedz

Cyganskie techno - 11.06.2021 / 22:49, *.centertel.pl @Cyrk w Julinku: a po kudłatym smierdziec w Legii bedzie latami... odpowiedz

dziad kudłaty - 11.06.2021 / 16:26, *.net.pl Wiara czyni cuda , ale ta sama wiara już nie wystarczy nam kibicom Legii Warszawa ,na awans do Ligi Mistrzów nie ma najmniejszej szansy odpadamy w eliminacjach z każdym ze średniej półki , tylko cud może to zmienić . Co do zdobycia mistrzostwa w też w nadchodzącym sezonie nie był bym taki pewny panie Mioduski , liga się wyrównuje ale wystarczy że znajdzie się na tyle mocna drużyna która chce grać w pucharach a nie chce się ośmieszyć i może być ciężko zdobyć kolejne mistrzostwo Polski , w tamtym sezonie nastraszył nas Raków I Pogoń złożone z kilku dobrych piłkarzy ale nie gwiazd , w tym sezonie do Rakowa i Pogoni dojdzie kilka zespołów które zaryzykują w myśl wszystko albo nic może gdy przegramy 6 spotkań w rundzie jesiennej to pan panie Prezesie się obudzi ale z ręką w nocniku ... odpowiedz

Rafał - 11.06.2021 / 16:19, *.tpnet.pl Mioduski , Ty zamiast głowy masz grzechotkę

odpowiedz

(L)egionowo - 11.06.2021 / 16:02, *.orange.pl I znów coroczna szopka przed pucharami. Nigdy nic nie osiągnie Polska piłka w Europie jak będziemy sprzedawać podstawowych piłkarzy z końcem sezonu. Będzie powtórka jak nic... odpowiedz

AML - 11.06.2021 / 15:47, *.centertel.pl CZEKAMY NA KOLEJNE TRANSFERY - HITY !!!

======================================

TEN ROK BĘDZIE PRZEŁOMOWY - WIERZĘ, ŻE ZAGRAMY W FAZIE GRUPOWEJ LM/LE !!!



PSY SZCZEKAJĄ KARAWANA IDZIE DALEJ !!!



TYLKO LEGIA-LEGIA MISTRZ !!! odpowiedz

Obserwator - 11.06.2021 / 15:46, *.com.pl Mioduski jest kiepskim prezesem, ale zatrudniając jakiegoś porządnego, przyznał by się do błędu, a tego nie zrobi.

To jego cyrk i jego małpy.

Brak awansu do e. Pucharów spowodował brak kasy i wymusił obecną politykę "klubu" - być jak lech i zarabiać na młodych, żeby się odkuć.

Jego ostatnia wizyta w Arabii doskonale pokazuje że szuka szejków którzy w pompują Petro dolary ale póki co nie ma chętnych.

Całe szczęście że naszym trenerem jest Michniewicz, który ma renomę i dzięki temu nie musi siedzieć jak mysz pod miotłą, tylko głośno mówi co jest nie tak, a skoro robi to w wywiadach to znaczy że inaczej dogadywał się wcześniej a teraz próbuje presję stworzyć aby coś drgnęło.

Ogólnie czarno to widzę, przez ambicje właściciela Legia zrobi zjazd jak polonia za Wojciechowskiego :/ odpowiedz

Heniek - 11.06.2021 / 17:59, *.chello.pl @Obserwator: Polonia za Wojciechowskiego nie zrobiła zjazdu, cały czas byłą w czołowce. Nawet jak ich olał i zostawił bez kapuchy, zakończyli sezon na 6 miejscu.

A taki Mioduski u niego, to mógłby ewentualnie myć podjazd, bo do dywanów nikt go dziada nie dopuści. odpowiedz

AML - 11.06.2021 / 15:44, *.centertel.pl DAREK NIE PODDAWAJ SIĘ - W KONCU BĘDZIE FAZA GRUPOWA LM/LE - DO 6 RAZY SZTUKA !!!

=================================

W TYM SEZONIE UDA SIĘ - NIE MA ......... !!!



MISTRZ, MISTRZ - LEGIA MISTRZ !!! odpowiedz

Pawciu - 11.06.2021 / 15:37, *.net.pl Jakie haki na Mioduskiego ma Kucharski ze jest nadal w Legii? odpowiedz

Syn trenera - 11.06.2021 / 15:40, *.vectranet.pl @Pawciu: no właśnie raczej należy zadać pytanie co ich łączy... odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 15:55, *.bredband2.com @Syn trenera: 20cm? odpowiedz

f - 11.06.2021 / 18:00, *.orange.pl @Pawciu: Nie ma haków, po prostu zgadza się pracować w stanie permanentnego burdelu, co pewnie u Mioduskiego jest cechą najbardziej pożądaną ze wszystkich. odpowiedz

PLBBOY - 11.06.2021 / 15:26, *.inetia.pl Ależ ten Mioduski jest irytujący. odpowiedz

Boa - 11.06.2021 / 15:20, *.tpnet.pl Nad nowym kontraktem to mogą zacząć rozmawiać, ale po awansie do europejskich pucharów. Po co dawać nowy kontrakt jak przy kolejnym blamażu zaraz polecą? odpowiedz

Boa - 11.06.2021 / 15:20, *.tpnet.pl Nad nowym kontraktem to mogą zacząć rozmawiać, ale po awansie do europejskich pucharów. Po co dawać nowy kontrakt jak przy kolejnym blamażu zaraz polecą? odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 15:18, *.play-internet.pl Gautama Budda:

"Być głupcem i zdawać sobie z tego sprawę - lepsze to niż być głupcem i uważać się za mądrego." odpowiedz

Rafał - 11.06.2021 / 16:22, *.tpnet.pl @speed: A kto według ciebie zdaje sobie z tego sprawę ? Już się boję odpowiedzi . odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 17:16, *.play-internet.pl @Rafał: Polubiłem cię chłopcze. odpowiedz

(L) - 11.06.2021 / 15:17, *.249.37 Mam nadzieję, że Michniewicz nie przejmie się tymi gówniarskimi zagrywkami i będzie robił swoje.



*Woytek odpowiedz

Maqs(L) - 11.06.2021 / 15:17, *.chello.pl Sorry ... JEST ! z nerwów mnie zaślepiło. odpowiedz

Maqs(L) - 11.06.2021 / 15:15, *.chello.pl Spytam tylko gdzie w takim razie zniknął LICZNIK WSTYDU PREZESA !!!!!! odpowiedz

(L) - 11.06.2021 / 15:14, *.249.37 Voytek bardzo kulturalnie się wypowiedział. Mnie tej kultury może zabraknąć. Ewidentnie ktoś działa na szkodę Legii i jest to ktoś z klubu. Atakowanie Michniewicza w takim momencie to kretynizm. Kto podpowiada Mioduskiemu? Komu zależy na degrengoladzie i odpadnięciu z pucharów? odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 17:22, *.orange.pl @(L): Właścicielowi Dariuszowi M. podpowiada prezes Dariusz M..... odpowiedz

gucio - 11.06.2021 / 15:14, *.raszyn.pl słabe pisadło jak i cały portal ... odpowiedz

Gucio pucio - 11.06.2021 / 15:26, *.amazonaws.com @gucio: To idź do prezesa, da Ci ciekawsze pisadło i infoski. Dodatkowo będziesz mógł podpowiadać, kto zasługuje by wypowiadać się o Legii :) odpowiedz

HAHAHA... - 11.06.2021 / 15:28, *.inetia.pl @gucio: Idź liznąć rowka Miodkowi. odpowiedz

gucio - 11.06.2021 / 15:52, *.raszyn.pl @HAHAHA...: jaki portal takie komentarze... odpowiedz

Gucio pucio - 11.06.2021 / 15:57, *.amazonaws.com @gucio: Jaki głupi komentarz, takie odpowiedzi. odpowiedz

Skejter - 11.06.2021 / 15:58, *.centertel.pl @gucio: Słaby to TY jesteś. odpowiedz

Trampek - 11.06.2021 / 15:01, *.125.105 Na cóż ? Nic dodać - nic ująć . Sedno sprawy jest tak uwypuklone - że nawet osobnik będący na skraju przyschnięcia ostatnich "szarych komórek " - powinien zrozumieć w czym jest problem !! Brawo Panie Woytek !!! odpowiedz

Julon - 11.06.2021 / 14:59, *.centertel.pl W punkt,nic dodać,nic ująć!Ten gość który teraz rządzi w klubie zachowuje się jak właściciel warzywniaka który sprzedał rodzynki następnie sprowadził ziemniaki i mówi klientom ,że też są smaczne! odpowiedz

Będzin - 11.06.2021 / 14:56, *.tpnet.pl Przepraszam czy leci z nami pilot ?? odpowiedz

do loczka - 11.06.2021 / 14:52, *.chello.pl Mioduski, ty, Trener, piłkarze, kibice to ma być jedna drużyna na eliminacje. Idioto, nie walcz ze swoim własnym trenerem! Bo gdy się zaczną walki prezes vs. trener, to Trener straci autorytet u piłkarzy. Do walk dołączą się kibice i Miodku, będziesz lżony, bojkotowany na każdym meczu. odpowiedz

Tomek - 11.06.2021 / 14:47, *.113.189 Odkąd samodzielnym prezesem i właścicielem jest Mioduski bardzo często pisałem, że to co dla Leśnodorskiego było podłogą to dla Mioduskiego jest sufitem do którego nawet nie dosięga. Za Leśnodorskiego co roku była faza grupowa pucharów, za Mioduskiego Legia odpada z potęgami z Kazachstanu, Luksemburga czy Mołdawii. Mioduski to wieczny kłamca i jest ch... wart odpowiedz

magoo - 11.06.2021 / 15:04, *.tpnet.pl @Tomek: zapewniam Cię, że Ch... czasami jest więcej wart ;) odpowiedz

Szymko - 11.06.2021 / 14:46, *.tauron.pl Mam nadzieję że jak w tym roku nie będzie pucharów to pan Darek zatrudni jakiegoś prezesa a sam niech lepiej da sobie spokój , z drugiej strony ubolewam nad tym że będzie jaranie się ligą konfederacji. odpowiedz

S - 11.06.2021 / 14:45, *.centertel.pl To jest biznesmen,nie prezes klubu!!!dla niego to jest firma jak każda inna. odpowiedz

lob - 11.06.2021 / 14:52, *.chello.pl @S: Co on w tym biznesie takiego osiągnął, oprócz tego, że został właścicielem Legii z wypożyczonym stadionem i tego obiektu ( nie spłaconego ) W Książenicach........ odpowiedz

CWK - 11.06.2021 / 17:02, *.net.pl @S: Tyle że nawet dla biznesmena dobry wynik sportowy oznacza więcej kasy w budżecie i lepszą promocję graczy. odpowiedz

miodek smrodek - 11.06.2021 / 14:43, *.56.14 Dorosły człowiek, który zachowuje się jak przedszkolak. Michniewicz nie uderzał w niego, nie walczył z nim, ale walczył o lepsze warunki do zmagań w Europie. Pudel niczym małe dziecko strzelił focha i próbuje szantażu. Nie wierzę, że chłop w tym wieku może być tak niedojrzały i małostkowy. Mamy po raz pierwszy od dawna specjalistę, profesjonalistę, który zrezygnował z życia, żeby trenować Legię. Co robi Mioduski? Odbiera mu pewność siebie tuż przed rozgrywkami europejskimi. odpowiedz

Władeczek - 11.06.2021 / 14:39, *.netfala.pl U mnie też jest gęsta atmosfera jak puszcze bąka faken. odpowiedz

beniaminek - 11.06.2021 / 14:37, *.t-mobile.pl Od 13 lat kibicuje Legii. Boli. Boli to co się dzieje z klubem. Pieprzenie że kup klub i rządź albo kup piłkarzy. Gdybym miał kasę Legia nie byłaby już własnością Mioduskiego. Może (podkreślam MOŻE) organizacyjnie Legia zrobiła krok w przód ale jak widzę co się dzieje to mocno się nad tym zastanawiam. Kontrakty na ostatnią chwilę. Sportowo jest to zjazd i pytanie gdzie jest koniec tego zjazdu. Ja wiem że kryzys że pandemia. Ze trzeba dokładać kasę do klubu. Jeśli pan Dariusz nie ma pieniędzy niech poszuka współwłaściciela w końcu jest w zarządzie europejskiej piłki. Są tam ludzie dla których 5 mln euro to drobne. Legia upada. Od 4 lat. odpowiedz

FC - 11.06.2021 / 14:35, *.orange.pl Mioduski to jest taki łeb, taki gamoń że brak słów... odpowiedz

lob - 11.06.2021 / 14:30, *.chello.pl Co roku za Miodulskiego jest to samo. po sezonie odchodzi paru kluczowych piłkarzy, a nowi przychodzą na ostatnią chwilę, często już po ostatnim obozie przygotowawczym tuż przed pucharami lub w trakcie..........Może do tego ostatniego pucharu pocieszenia jakoś się załapiemy.........Kasa, kasa, kasa, tego Legii brak, żeby zatrzymać najlepszych i ściągnąć dobrych i walczyć w pucharach w grupie LM lub LE. odpowiedz

lob - 11.06.2021 / 14:34, *.chello.pl @lob: Mioduskiego powinno być... odpowiedz

