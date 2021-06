Joel Abu Hanna nie jest już zawodnikiem Zorii Ługańsk. Ukraiński klub poinformował, że obie strony doszły do porozumienia i rozwiązały umowę, która kończyła się 30 czerwca. To oznacza, że obrońca będzie mógł już teraz dołączyć do drużyny Legii i pojedzie na obóz do Leogangu.

Nopar - 11.06.2021 / 18:42, *.t-mobile.pl Okropnie jesteście wszyscy narzekacze.

Czy Wy chociaż oglądacie mecze L, czy tylko w necie?

Bo o to, że chodzicie na L, nie mówiąc o wyjazdach za ukochaną drużyną.... to już Was nie podejrzewam odpowiedz

dzl - 11.06.2021 / 17:43, *.mm.pl raz coś dobrego napisano odpowiedz

fantulipan - 11.06.2021 / 17:39, *.vectranet.pl wiadomość dnia :)

Joel Abu Hanna pojedzie z Legią do Legolandu :) :)

oby tylko bosą stopą nie stanął na klocek :D :D odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 17:51, *.bredband2.com @fantulipan: zlamie paznokiec i przez pol roku bedzie dochodzil do siebie. A jak juz dojdzie to bedzie potrzebowal czasu zeby sie w zespol wkomponowac, i nauczyc imoin kolegow. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 11.06.2021 / 18:16, *.mm.pl @Krzeszczu: sophisticated...

pozdrawiam odpowiedz

Farme(L) - 11.06.2021 / 16:55, *.bridgefibre.net W końcu jakaś pozytywna wiadomość... odpowiedz

Rytm - 11.06.2021 / 16:24, *.centertel.pl Pierwsze co pomyślałem, to że rozwiązał kontrakt z Legią:D odpowiedz

Browar - 11.06.2021 / 17:32, *.play-internet.pl @Rytm: taki news będzie za pół roku :p odpowiedz

Jaro - 11.06.2021 / 18:34, *.as13285.net @Rytm: też???????????????? odpowiedz

Jr.Bajano - 19 godzin temu, *.centertel.pl @Browar :haha mistrz odpowiedz

