Bez Boruca w Leogangu?

Z informacji, które udało nam się uzyskać, Artur Boruc w środku tygodnia uzyskał nierostrzygający wynik testu na Covid-19, jest na kwarantannie. Klub nie potwierdził informacji, że zawodnik jest zakażony. Bramkarz Legii Warszawa nie wznowił treningów od poniedziałku, było to jednak zaplanowane i uzgodnione ze sztabem szkoleniowym. Do zajęć miał wrócić na początku przyszłego tygodnia, gdy przeprowadzane będą badania i testy całej drużyny, ale prawdopodobnie to się nie uda. Ponadto jego wyjazd na zgrupowanie do Austrii stanął pod znakiem zapytania. Boruca dopiero za kilka dni czeka kolejny test. Jeżeli uzyska wynik negatywny, to jest szansa, że dołączy do drużyny nieco później. Kilka dni temu pozytywny wynik na koronawirusa uzyskał przed powrotem z Uzbekistanu Jasur Yaxshiboyev . Zawodnik przebywa na kwarantannie, a termin jego powrotu do treningów nie jest jest znany.

Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

dodaj

Worris - 19 minut temu, *.254.155 Widzę że ludzie tu zebrani nie mają pojęcia czym są szczepionki i jak działają... Żenada odpowiedz

xxx - 10 godzin temu, *.chello.pl a przecież się szczepił i na plakatach zaprasza na szepienie... odpowiedz

roman - 23 godziny temu, *.orange.pl A.Boruc nie jest zaszczepiony 2 dawkami? odpowiedz

android - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl @roman: Pozytywny, mimo, że zaszczepiony? Błąd systemu. odpowiedz

AAA - 12.06.2021 / 09:33, *.chello.pl Do kiBOLEK:posiadasz môzg?Jestem pod wrażeniem że jego wielkością przebiłeś meduzę. odpowiedz

Kibolek - 12.06.2021 / 08:41, *.telefonica.de Bez promotora szczypawek w Leogangu. Artur straciłeś w moich oczach chłopie. Przekupili Cię odpowiedz

Kibol z młyna - 12.06.2021 / 09:03, *.chello.pl @Kibolek :

Na szczęście Twoje oczy są nic nie warte jak i Ty sam, więc myślę, że każdy ma Twoje zdanie gdzieś. Ty pewnie byś swoją rodzinę utopił w łyżce zupy jakby się zaszczepili. I Ciebie też by pewnie przekupili jak to tam nazywasz. odpowiedz

Kibolek - 12.06.2021 / 09:22, *.telefonica.de @Kibol z młyna: na pewno nie miało by wpływu na mnie zdanie tak mało ogarnięte osoby jak ty, A zdanie jakiś sportowców czy celebrytów akurat mnie nie interesuje bo w przeciwieństwie do Ciebie posiadam mózg A nie orzeszek jak ty podatny na ten bełkot telewizyjny . Testerze 2023 odpowiedz

Kibolek - 12.06.2021 / 09:31, *.telefonica.de @Kibol z młyna: naszej ziemi sprzedawczyku nie oddał bym nawet za gruby papier , jak mówił świętej pamięci Tomasz Chada . Pudełko zwane telewizorem zawładneło twoim mało inteligentnym i spostrzegawczym mózgiem. Opętany jesteś propagandą tv . Daj znać oddam Ci swoją dawkę od szydka mateuszka, farbowany lisie odpowiedz

Sputnik 44 - 12.06.2021 / 09:34, *.vectranet.pl @Kibolek : No to jeśli cię to nie interesuje to oszczędź nam swoich wypocin... I nie zapomnij ofoliować głowy... odpowiedz

Kibol z młyna - 12.06.2021 / 09:39, *.chello.pl @Kibolek :

Jak widać Ty masz mózg jak orzeszek i nie potrafisz interpretować wiadomości. Czy ja gdzieś napisałem, że jestem zaszczepiony i popieram tą akcję? A Ty od razu chcesz oddawać swoją dawkę, a w dupę sobie ją wsadź, wstrzyknij i może trochę inteligencji Ci doda, bo widzę, że z niemieckiej sieci się logujesz to pewnie zwykły robol jesteś na emigracji. Masz w dupię zdanie celebrytów i gwiazd, a jednak to, że się Artur zaszczepił Cię strasznie zabolało. Śmieszny jesteś, a orzeszki to Ty w majtach nosisz i grasz w piczipolo jak ręcę schowasz do kieszeni. Telewizory kiedyś były zwane pudełkami przez ich kształt, teraz są plazmy ale widzę, że chyba zatrzymałeś się na latach '90 i dalej masz duży telewizor, pewnie jeździsz starym BMW, nosisz łańcuch i rzeczy manto. Zwykły drechol, z którym szkoda wchodzić w polemike. odpowiedz

Sputnik 44 - 12.06.2021 / 09:40, *.vectranet.pl @Kibolek: a czemu piszesz z niemieckiej domeny?? Nie strzeżesz naszej ziemi?? Czy pojechałeś do Niemiec po super szczelną folię?? odpowiedz

Sputnik 44 - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Kibolek : cały czas nie mogę się nadziwić, że ten sam umysł ludzki, który eksploruje mikro i makrokosmos może równie dobrze popaść w taką paranoje jak ty.... odpowiedz

Siux - 19 godzin temu, *.unity-media.net @Kibol z młyna: Tak dla sprostowania narodowość szefa nie ma nic do rzeczy .Jak jest chu..m to bedzie mim dalej bez znaczenia DE. czy PL.Wszyscy zapominacie o jesdnej zasadzie że KAŻDY ma prawo do wyrażenia swojej opini jakakolwiek by nie była.My możemy się z nią zgodzać lub nie.Po co te wulgaryzmy, docinki trochę kultury.Pozdrawiam. odpowiedz

s - 18 godzin temu, *.centertel.pl @Kibolek : mordę zamknij gamoniu!!!!!!od Atura wara ci!!! odpowiedz

Ding - 12.06.2021 / 07:25, *.chello.pl Chodzi po lokalach, spotyka się z byle kim i nic dziwnego, że złapał to paskudztwo. odpowiedz

zp - 19 godzin temu, *.centertel.pl @Ding : tylko nie z byle kim, wypraszam sobie. odpowiedz

Cult King Warsaw - 12.06.2021 / 00:48, *.151.159 NIEOFICJANIE ARTEK ODPOCZYWA OD GŁÓPOT ZARZĄDU I MIODKA, CZEKA KIEDY CÓRKA DARKA PRZEJMIE STERY, WTEDY BĘDZIE EUROPA! odpowiedz

jot - 12.06.2021 / 08:30, *.tpnet.pl @Cult King Warsaw: ortografia się kłania... odpowiedz

bie/L/sko - 11.06.2021 / 21:45, *.master.pl Szkoda że mu nikt nie powiedział, że na stadionie LEGII w Warszawie można się zaszczepić



odpowiedz

Maaciekw - 11.06.2021 / 21:04, *.orange.pl zdrówka odpowiedz

S - 11.06.2021 / 20:59, *.chello.pl Jak to, bez Boruca do Legolandu? C'mon... odpowiedz

Biała Siła - 11.06.2021 / 20:59, *.t-mobile.pl Używacie telefonów komputerów ,kart ,,czy krzesiwo w domu ,zawsze byliśmy kontrolowani i będziemy ,nawet o tym nie wiedząc odpowiedz

fff - 11.06.2021 / 20:48, *.plus.pl pseudo testy i pseudo pandemia służąca wyłudzeniu olbrzymich pieniędzy, wszystko stworzone przez gangsterów w garniturach - ale niektórzy dalej myślą, że politycy martwią się o zdrowie obywateli odpowiedz

Morda - 11.06.2021 / 23:11, *.wanadoo.fr @fff: A wiesz może kto te pieniądze wyłudził? Może bym się zakręcił i swoje wziął za aktywne uczestniczenie w tej szopce. odpowiedz

Mat - 11.06.2021 / 20:20, *.chello.pl Kadra cała się szczepi a w Legii nie mogą tego zrobić... odpowiedz

Kibolek - 12.06.2021 / 08:45, *.telefonica.de @Mat: tylko głupi się szczypie. Jak uwierzyłeś w pudełko zwane telewizorem to teraz nikogo zdanie się nie liczy i nie jest w stanie Cię przekonać tylko €ksperci £$ telewizyjni mają rację. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 20:14, *.orange.pl To po podaniu w żyłe, soku z gumijagód, tak się rozchorował? odpowiedz

Heh - 11.06.2021 / 20:31, *.chello.pl @Leśny Dziadek: A to wiesz, że został zaszczepiony? Może jak ty wierzył, że będą cię przez 5G kontrolować w imię ufoludków i Illuminati? Żaden piłkarz nie miał przymusu szczepień i oferowano im jednodawkowego J&J, którego też mógł nie chcieć przyjmować. odpowiedz

mł.inspektor Illuminati - 11.06.2021 / 20:46, *.vectranet.pl @Heh: a myślisz, że ciebie nie kontroluję??? ochłoń, myślisz, że po co wam daliśmy technologię 5g? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 11.06.2021 / 20:13, *.vectranet.pl To jest profesjonalny klub. Przecież oni wszyscy powinni być w przerwie między sezonem zaszczepieni.. PR żenada transfery tragedia. Zarządzanie klubem. Na poziomie A klasy.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 20:16, *.orange.pl @Trener Bramkarzy : Właśnie przyjął "zbawienny preparat", tak go zabezpieczył... odpowiedz

Tommyblny - 11.06.2021 / 20:47, *.chello.pl @Trener Bramkarzy : Kretynie myślisz że każdy ma orzeszek zamiast mózgu i zgodzi się brać udział w eksperymencie medycznym?

odpowiedz

Jaś - 20 godzin temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy : zdejmij folię z głowy bo zwoje ci się przegrzały. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.