Strzelecki piątek

SEBO(L) - 12.06.2021 / 06:01, *.chello.pl Doskonalić to można coś, co już się umie. A ja jakoś nie przypominam sobie zbyt wielu goli choćby zza pola karnego. Płaski strzał Pekharta, strzał życia Juranovicia,Kante w pierwszym meczu kwalifikacji,i...no może ktoś przypomni mi jeszcze jakiegoś gola. Na gola z rzutu wolnego też nie ma co liczyć, bo nikt nie umiał,jeśli dobrze pamiętam,w zeszłym sezonie. A takie doskonalenie,na zasadzie "przyjmij i uderz" jak w danej sytuacji sytuacji ci się uda z danego miejsca jest zwykłą symulacją sytuacji meczowych, z doskonaleniem techniki strzału nie ma nic wspólnego, bo po pierwsze: nie mamy w sztabie specjalisty od tego np. asystenta; po drugie : Michniewicz był bramkarzem,i też pewnie nie ma o tym pojęcia (może ewentualnie nauczyć techniki wybicia).

I darujcie sobie komentarze typu "To weź się za trenowanie",bo trzeba naprawdę nie oglądać meczów,żeby nie wiedzieć, że strzały z dystansu nie stwarzają żadnego zagrożenia od wielu sezonów. A u takiego Luquinhasa nie ma czego doskonalić. Chłop naprawdę dobrze gra,ma kiwkę, strzelił kilka goli,nawet głową,ale techniki i siły strzału w biegu po prostu nie ma,i mieć już nie będzie. Gdyby miał, to do Polski nigdy by nie trafił... odpowiedz

Or(L)ando Sa - 12.06.2021 / 06:51, *.mm.pl @SEBO(L): to weź się za trenowanie...

co by nie zrobili to by było dla Ciebie źle.

Cult King Warsaw - 12.06.2021 / 03:42, *.102.67 skLady ciekawe jak by wypaLiły to kto wie SUPER LEGIA TIME!!?? TO LEGIA miaLa BY BARDZO siLną KADRE I WRESZCIE byLa BY SZANSA NA SUPER LEGIE KTO WIE...JAAAA KOOOCHAAAAM !LEEEEGIIIEEEEEE!!!OOOOOOOOOO odpowiedz

