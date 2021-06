III liga: Legia II Warszawa 2-3 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

W meczu 33. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała 2-3 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Kilka dni wcześniej nowodworzanie pokonali "Wojskowych" na własnym boisku w finale mazowieckiego Pucharu Polski 3-0. Goście objęli prowadzenie już w 4. minucie za sprawą Arkadiusza Ciacha. W 23. minucie Mikołaj Kwietniewski wykorzystał z główki dośrodkowanie Jakuba Kwiatkowskiego i doprowadził do remisu. Tuż przed przerwą Świt ponownie wyszedł na prowadzenie. Tym razem szybką kontrę wykorzystał Szymon Kuźma. W 61. minucie po stałym fragmencie gry strzałem z główki trzecią bramkę dla gości zdobył Karol Drwęcki. W doliczonym czasie gry błąd rywali wykorzystał Patryk Pierzak i ustalił wynik meczu. III liga: Legia II Warszawa 1-3 (1-2) Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 - 4' Arkadiusz Ciach 1-1 - 23' Mikołaj Kwietniewski 1-2 - 44' Szymon Kuźma 1-3 - 61' Karol Drwęcki 2-3 - 93' Patryk Pierzak Legia II: 1. Maciej Kikolski - 26. Jehor Macenko, 15. Radosław Pruchnik, 3. Inaki Astiz - 6. Jakub Kwiatkowski, 14. Kacper Gościniarek, 8. Patryk Pierzak, 16. Patryk Konik - 19. Dawid Niedźwiedzki (61' 17.Radosław Cielemęcki), 21. Mikołaj Kwietniewski, 7. Oskar Wojtysiak (73' 2. Kacper Czajkowski) Rezerwa: Jakub Kowynia , Piotr Cichocki

RIkki - 6 minut temu, *.net.pl Jest moc w jedności siła , Astiz trzyma się mocno...wyniki przyjdą po czasie... odpowiedz

Optymista i czysta - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Może następny sezon będzie lepszy . odpowiedz

Kozioł - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl A spróbujcie przegrać z czarnuchami następny mecz.

A wiem że czytacie!!! odpowiedz

HW - 16 godzin temu, *.orange.pl Ale lipa ta 2. To jest po staremu 4liga a wynik taki marny odpowiedz

