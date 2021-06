Alessio De Petrillo wrócił do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Legii Warszawa. Przyszłość Włocha w Warszawie w pewnym momencie stanęła na włosku, ale ostatecznie obie strony osiągnęły porozumienie. Czesławowi Michniewiczowi bardzo zależało, by szkoleniowiec nadal wspierał go w prowadzeniu drużyny.

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rytm - 17 godzin temu, *.centertel.pl Trochę literówek jest w newsie;) odpowiedz

mareczek - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Ludzie my wiemy tylko to co nam media podają więc wstrzymałbym się przed radykalnymi wypowiedziami bo prawdopodobnie nie wiemy wszystkiego.Najważniejsze,że facet wrócił i nadal będzie robić dobrą robotę z obroną,która wyraźnie zrobiła spory progres dzięki jego pracy odpowiedz

L - 18 godzin temu, *.tpnet.pl Objazdowy cyrk na kółkach imienia gamonia mioduskiego jedzie dalej... odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl I na co ta szopka? Nie dało się tak od razu, Panie Mioduski? odpowiedz

Kielecki Sz.pieg - 20 godzin temu, *.play-internet.pl Dostał Czesiek, co chciał. Jak nie będzie pucharów to mioduska będzie miała podpórkę do tego, żeby cisnąć w sztab, że to ich wina odpowiedz

ras4 - 20 godzin temu, *.vectranet.pl brawo !!! odpowiedz

Chris - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Dostał większą kasę to wrócił, tyle w temacie, a tak na marginesie czy nie macie wrażenia że ostatnio wszyscy uciekają z Legii ,panie kapitanie D.M. pański okręt zaczyna tonąć... odpowiedz

SNS - 17 godzin temu, *.play-internet.pl @Chris : Ale kto uciekł? Jedynie Wszołek. I to też nie uciekł, ale poszedł tam gdzie mu więcej zapłacą. Zresztą u nas był tylko zmiennikiem dla Jury (chociaż chciałbym żeby został, bo to dobry pilkarz, który mógłby powalczyć skład). Reszta ktora odeszła tak naprawdę została odstrzelona. Szkoda jeszcze Mosóra, bo odchodzi młody i perspektywiczny zawodnik, ale też nie wiadomo czy by odpalił. odpowiedz

Sen o - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Opcja rezerwową dla Czesia. Puchary się zbliżają więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. odpowiedz

geds - 21 godzin temu, *.centertel.pl @Sen o:

i mówisz że to Czesio sam zabiegał o spadkobiercę? odpowiedz

AdamJ - 22 godziny temu, *.chello.pl Jak widać, CM711 nie ma pomysłu na prowadzenie drużyny i musi się opierać na De Petrillo, jak bluszcz. odpowiedz

Daj spokój - 22 godziny temu, *.plus.pl @AdamJ: ależ ty głupi jesteś. odpowiedz

Tak - 21 godzin temu, *.centertel.pl @Daj spokój: takich na tym forum jest pełno. Szkoda strzepić ryja jak to mówią. To jest walka z wiatrakami ( gimbaza + hejterzy ) pozdrawiam. odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl @AdamJ: też mógłbyś się oprzeć o jakiegoś specjalistę. Może rozumu by Ci przywrócił, bo rozminęliście się gdzieś po drodze. odpowiedz

L - 18 godzin temu, *.tpnet.pl @Arek: Długo nad tym myślałeś gimnazjalisto? odpowiedz

Lebaid - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Jeśli to specjalista, a trener tak twierdzi, to dobra wiadomość. odpowiedz

Sobo(L)ew - 22 godziny temu, *.centertel.pl @Lebaid: To dzięki niemu i nieustannemu walkowaniu zaczęliśmy grać z trójka obrońców bo to tej pory było z tym gorzej. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.