Peter Pokorny blisko Legii. Slisz odejdzie?

Blisko transferu do Legii Warszawa jest Peter Pokorny z Red Bulla Salzburg. Słowacki defensywny pomocnik występował w zespole młodzieżowym i FC Liefering. Nie zdołał zadebiutować w pierwszej drużynie RB. W minionym sezonie 19-latek zbierał szlify na wypożyczeniu w Sankt Polten, w którym rozegrał 29 spotkań na szczeblu austriackiej Bundesligi. 19-letni Pokorny jeszcze w sobotę ma ustalać szczegóły swojego kontraktu z Legią. Zawodnik ma zostać wypożyczony i możliwe, że dołączy do drużyny już na zgrupowaniu w Austrii. Niewykluczone, że ten ruch transferowy związany jest z możliwym odejściem Bartosza Slisza , za którego pojawiła się konkretna oferta.

Komentarze (71)

+ dodaj komentarz

dodaj

Makumba - 22 minuty temu, *.plus.pl Spoko grajek. Jeden sezon w rezerwach, dwa sezony w rezerwach na ławie i jeden w czasie którego spuścił drużynę z ligi, z której spada pół zespołu. Brać go, nada się! odpowiedz

Obi - 35 minut temu, *.centertel.pl Slisz od zawsze nic nie gra przeciętny grajek rzadko kiedy coś mu wyjdzie płakać nie będziemy są większe zmartwienia nara przecietniaku. odpowiedz

Odp - 20 minut temu, *.centertel.pl @Obi : a wy to niby kto? odpowiedz

Dr Dekiel - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Oddać Bartka Slisza za czapkę pier.....ych gruszek to strzelić sobie w kolano i poprawić w drugie kolano . Pozdro wszystkich , którzy pragną odrobinę pieprzonej stabilizacji ( tej zdrowej , prowadzącej do rozwoju i sukcesu ) . Zmiany na aferę , po co tak ??? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Dr Dekiel: Kiedy wreszcie Żyleta zrozumie że Mioduski tylko drenuję Legię a wynik , kibiców i klub ma w upie? odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl @Hiszpan:

"Płaczku" i "wynikowcu", czy Ty nie rozumiesz, że jak Ci się coś nie podoba, to jesteś brat haniora...?

A tak na serio, również czekam na przebudzenie trybun. Skoro już na zewnątrz widać, że w klubie jest pier....nik, to nie chcę wiedzieć jak jest w rzeczywistości....

Oby to przebudzenie nie nastąpiło tylko już kiedy nie będzie czego tu zbierać jak w przypadku Wisły. odpowiedz

AAA - 10 godzin temu, *.play-internet.pl Do Krzeszczu:Kopenchaga?Naprawdę?

Mam nadzieję że to wkradła się literòwka w komentarz było nie było obiektywnego komentującego.

Pozdrawiam. odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.bredband2.com @AAA: tak, literowka, szybko pisalem na kompie, bylem lekko wstrzasniety tym co sie stalo, nie przeczytalem co/jak napisalem. Kopenhaga, Copenhagen, Köpenhamn, kazdy wie :) odpowiedz

RobL - 11 godzin temu, *.centertel.pl Krzeszczu evharisto jak zwykle odnoszę się do wiecznego biadolenia nad losem Naszego Klubu.Bycie jednokim wśród ślepców ma swoje zalety! odpowiedz

eduardo - 11 godzin temu, *.toneticgroup.pl Niestety za duża rotacja jest w składzie. Loczek gra w football managera i myśli że tu jest tak samo odpowiedz

Komentator - 11 godzin temu, *.vectranet.pl Rozumiem,że mamy pokornie obserwować dalszy rozwój wydarzeń. :D odpowiedz

RobL - 11 godzin temu, *.centertel.pl Leśny dziadek, krzeszczu jak zwykle ignorancja do kwadratu!Twardych zasad ekonomii nie oszukamy ,Warszawa czekała na MP 23 lata!!!Teraz mamy je praktycznie co roku,nie jest winą Legii że reszta jest słaba. Dla mnie Warszawiaka jest to powód do dumy i sławy (pracowałem teraz na Śląsku) także więcej optymizmu i pozdrawiam z Grecji. Ps .leśny też jestem z Pragi także znam "folklor " odpowiedz

Art77 - 11 godzin temu, *.tpnet.pl @RobL: folklor odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.bredband2.com @RobL: jak zwykle miles malakies. Nawet nie wiem do czego sie odnosisz, po prostu mlaskasz zeby mlaskac. Ise poli malaka. Endaxi? odpowiedz

Leśny Dziadek - 8 godzin temu, *.orange.pl @RobL: To są dwa argumenty z tyłka - kup sobie klub albo MP to za mało? Ty myślisz, że my się nie cieszymy z MP? Oczywiście, że tak. Ale również one mogą się bardzo szybko skończyć, czego ani Tobie, ani sobie nie życzę. Niemniej jednak dług klubu się powiększa i jeżeli nie będzie pucharów, to z każdym rokiem będzie coraz gorzej. Co nie znaczy, że nie będę się cieszył, jeżeli jakimś fartem będzie w tym roku i LM. Tyle tylko, że ja panu D. w nic nie uwierzę, dopóki nie przekona mnie FAKTAMI, a nie opowieściami z Mchu i Paproci.

odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 11 godzin temu, *.centertel.pl Ciekawe czy ta konkretna oferta za Slisza przekracza 1,8 mln euro, które zostały na niego wydane? odpowiedz

Jack(L) - 10 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @vadisodjidjiaofoe: ponoć na stole leży 4 mil€ Loczek już dostał ślinotoku. Sprzedajemy a w to miejsce wypożyczamy. Brawo Podejście godne typowego lichwiarza odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Jack(L): Nie widzę żadnych przeszkód abyś wykupił od loczka klub i pokazał jak najlepiej robić transfery. Jak widzę za klawiaturą to każdy potrafi szczekać. Każdy narzeka na loczka ze robi tak czy tak (różne transparenty na meczach, okrzyki a loczek i tak to wszystko olewa, może czas najwyższy wysłać jakąś delegacje do niego i porozmawiać, a nie każdy kto może to tylko potrafi gadać poprzez wpier...l piłkarzom albo wieczne narzekanie na trenera) odpowiedz

To będzie hit - 11 godzin temu, *.play-internet.pl ....Legia cudzoziemska....chyba kumpel fryzjera musi iść na naukę języka angielskiego.Żal mi klubu,Warszawy,kibiców.Idziemy na dno odpowiedz

Mioduch wypad - 12 godzin temu, *.m247.com Ogórek kompletny, z czym do ludzi Miodelski i Kucharski? odpowiedz

Warrior - 12 godzin temu, *.plus.pl Oby ten Pokorny to nie był tak jak Valencia albo Rusyn. O ile w ogóle coś jest na rzeczy bo to na razie plotki. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 12 godzin temu, *.plus.pl Pożyjemy zobaczymy sezon ogórkowy dopiero się zaczyna. odpowiedz

Typ Niepokorny - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Szkoda że nie rodzimy młodzieżowiec z naszej akademii.Są tam w ogóle jakieś diamenty do oszlifowania? odpowiedz

Sobo(L)ew - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Typ Niepokorny: Przecież nasi zawodnicy Polscy zawodnicy to same,, Ogórki" odpowiedz

Luk - 12 godzin temu, *.eurotel.cz @Sobo(L)ew : chyba w sobolewie sa same ogorki. W zasadzie o co ci chodzi? Idz wydoj krowę albo do garwolina na targ. odpowiedz

Stachórski , to ty ?! - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Typ Niepokorny: Jak możesz o to pytać ? odpowiedz

Radol - 2 godziny temu, *.orange.pl @Luk: Nie wyczułeś ironi w wypowiedzi kolegi, aż tak jesteś tępy? Wystarczy, że ma w swoim nicku (L) ,a nie ma znaczenia skąd pochodzi "Warszawiaku" z dziada pradziada! odpowiedz

Jutas - 14 godzin temu, *.plus.pl Podwójne wzmocnienie! Mistrzowska zagrywka!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 14 godzin temu, *.orange.pl Mam obawy, że coraz częściej będziemy świadkami takich sytuacji...aktów desperacji...Wygląda na to, że mamy handlować piłkarzami, niczym marchewką na odpustowym straganie. To jest prosta droga na Berdyczów... odpowiedz

Or(L)ando Sa - 13 godzin temu, *.mm.pl @Orlando Sa: przyznam że nie jestem autorem ale...

dobre to jest...

bardzo dobre..



Jak brali Slisza bylo narzekanie ze za drogo, jak juz kupili i grał narzekanie że slabo gra.

Gdy mozna na nim zarobić i wymienic na innego (może nie będzie tak "slaby") to też źle...

jeżeli reklamy spersonalizowane są dobrze dobierane to dziadkowi wyswietlaja się reklamy maści na hemoroidy... odpowiedz

olew - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Or(L)ando Sa: tak tu jest, największy problem to te ciągłe mistrzostwa Polski, to nie do wytrzymania... odpowiedz

Leśny Dziadek - 9 godzin temu, *.orange.pl @Or(L)ando Sa: Pomyliłeś strony, czasem mam katar, ale radzę sobie z nim bez problemu. Nie oceniałem nigdy transferu Slisza. Za to powtórzę słowa D. "Mamy super skład, i będziemy jeszcze mocniejsi" i tego się trzymam. Orlando, "spotkamy" się po pierwszym / pierwszych meczach eliminacji europejskich pucharów. I zobaczymy, czy masz rację. Obyś miał.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 9 godzin temu, *.orange.pl @olew: Ja oprócz zupy, jadam też drugie danie i deser. Czego i Tobie życzę w odniesieniu do Legii... odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com Tragedia w Kopenchadze. Wszystko schodzi na drugi tor, a pozostaje refleksja, co w zyciu jest wazne... odpowiedz

grzesiek - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: oj tak.

Oraz refleksja nad tym czy faktycznie organizacja euro w kilku krajach to dobry pomysl. Pilkarze przemeczeni sezonem musza jeszcze mierzyc sie z wysilkiem podrozowania po europie w trakcie rozgrywek krajowych. odpowiedz

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.bredband2.com Dunska telewizja podaje ze Eriksen mial zawal serca ale ze zyje i odzyskal przytomnosc. Sportowiec ale i czlowiek, oby jak najszybciej wrocil do zdrowia.Trzymajmy kciuki. odpowiedz

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Sam sie zastanawialem, dlaczego? Aczkolwiek logiki tutaj chyba sie nigdy nie dopoatrzymy. odpowiedz

Krzeszczu - 13 godzin temu, *.bredband2.com @grzesiek: Wlasnie przeczytalem cos wspanialego i cos niesamowicie fajnego. Wspaniale jest to ze Eriksen jest pod kontrola i pod opieka, i ze jego stan jest stabilny.

Cos niesamowicie fajnego rozegralo sie na trybunach. Kiedy znosili Christiana, finscy kibice skandowali "Christin", na co dunczycy churem odpowiadali "Eriksen". Moim skromnym zdaniem jest to cos wspanialego i wzruszajacego ze jest nadl miejsce (na trybunach) na zwykla ludzka empatie. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 13 godzin temu, *.mm.pl @Krzeszczu: couldn't agree with U more... odpowiedz

Krzeszczu - 12 godzin temu, *.bredband2.com @Or(L)ando Sa: glad you´re with me on this one, bud. Cheers odpowiedz

Pab(L)o - 15 godzin temu, *.mm.pl Wiadomo jaki kierunek Bartka Slisza? I jakaś przybliżona kwota? Myślę za max 3 bańki ojro odpowiedz

Trampek - 15 godzin temu, *.125.105 Gdyby znalazł się "kupiec" płacąc za Bartosza Slisza dwucyfrową kwotę w milionach Euro . Taka transakcja miała by rację bytu . Abstrachując od tego czy Peter Pokorny jest wartością zbliżoną nie w sensie finansowym, ale sportowym czy nie. Do Bałkanów nam daleko, gdzie zawodnik pokroju Slisza zostaje sprzedany za kwotę często przekraczającą 15 milionów Euro. Przyczyn takiego a nie innego traktowania na rynku piłkarskim zawodników Polski jest kilka nie będę przytaczał . Ci co interesują się tym rynkiem wiedzą . Niestety musi jeszcze w Wiśle trzy razy więcej wody upłynąć niż w tym czasie w Dunaju. Ktoś powie,że to nie możliwe i będzie miał racje porównując parametry ogólnej wielkości Wisły i Dunaju, przez który w tym samym czasie przepływa kilkadziesiąt, a może kilkaset metrów sześcienych wody więcej niż w Wiśle. Przykład porównawczy tych dwóch rzek,że sobą , jest skalą - która wyznacza , w którym miescu /poza wyjątkami/ na giełdzie piłkarskiej znajdują się Polscy piłkarze. odpowiedz

jo - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Model biznesowy jaki obrał miodek oznacza praktycznie 100% rotacji w około 1,5 sezonu. Nie ma takiego trenera na świecie, który by to zdążył poukładać. Stąd tak często się ich też zmienia. Mistrza jednej z najgorszych lig da radę zrobić, ale nic więcej. odpowiedz

Leśny Dziadek - 15 godzin temu, *.orange.pl @jo: Aż się boję pójść dalej, ale.... Po co w takim razie trener, D. wszystko robi najlepiej, to i na kolejnym stanowisku się sprawdzi...Na jego miejscu w tej chwili pisłabym CV i zaniósł do właściciela Legia D. oraz nawiązał kontakt z prezesem D. w celu omówienia szczegółów na pewno niezwykle owocnej współpracy... odpowiedz

Zapowiadają się błyskawiczne rozgrywki Legii w Europie - 15 godzin temu, *.com.pl Same Mistrzowskie Transfery robi Mistrz Polski - Jaka silna liga taki i Mistrz i takie też i jego Transfery .



Dlatego nie dziwie się trenerowi Michniewiczowi , że nerwy puszczają . Że oczekiwałby silnej kadry zespołu Legii taką z którą realnie mógłby powalczyć o grupową fazę Ligi Europy . No ale cóż szkoda - Za długo to my znów w tej Europie sobie nie pogramy odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com Kolejne wypozyczenie? "Transfer" zupelnie bez sensu. odpowiedz

grzesiek - 15 godzin temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: ostatnio zgadzamy sie bez slow. Wypozyczenia sa bez sensu. No ale miodek pewnie widzi w tym sposob oszczedzania.

Ale swoją drogą transfery z takich klubow jak salzburg mysle to dobry kierunek transferowy. Zawsze wolalem slabiaka z dobrego klubu niz najlepszych z byle jakich klubow lub slabych odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com @grzesiek: Chodzi o to ze my generalnie nic z tego nie bedziemy mieli. A nawet podwojnie stracimy. Bo raz ze (zakladam) ogramy grajka, byc moze nawet pokaze sie z dobrej strony, ale u nas nie zostanie i odejdzie. Czyli robimy komus przysluge nic sami nie zyskujac. A dwa, ze taka pozyczka (ktora i tak odejdzie) blokuje miejsce wlasnemu zawodnikowi. Nie mowie juz czy mlodemu czy nie, ale jedno miejsce bedzie blokowane, wiec tracimy i tu. Rozumiem wypozyczenia krotkie czy na sezon, kiedy jest kryzys, nie ma kasy, a potrzebni sa dobrzy pilkarze na tu i teraz. Np klub broniacy sie przed spadkiem. Czy my jestesmy takim klubem? Nie, nie prowokuje, ale pomyslmy, niech ta idea troszeczke zalapie. Czy my takim klubem jestesmy? Albo sie stajemy? Transfery zimowe byly do dööpy, wiekszosc z nich, niemalze wszystkie, to byly wypozyczenia. Jesli ten dojdzie do skutku, to mamy wtedy 3 transfery, jedno wypozyczenie. 33%. Troche sporo. Jesli przyjda Kadzior i Nawrocki to tez zanosi sie na wypozyczenie. A to juz 3 z 5. Czyli 60%. O tym ze to zadna finansowa inwestycja na przyszlosc juz nawet nie wspomne... Pozdro. odpowiedz

Sobo(L)ew - 15 godzin temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: Nie widzę żadnych przeszkód abyś został,, Dobrym wujkiem" i dał loczkowi z 15 milionów na transfery, wtedy skończy się ujadanie że loczek chce wypożyczyć piłkarza. odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com @Sobo(L)ew : kolejny juz raz, jak dobrze znany nam argument z dööpy wziety. "masz inne zdanie to wez se kup". Wiesz co, zaloz sobie strone internetowa, a tam wlasne forum, i wal lubu dubu. Taniej niz 15 baniek, zapewniam. odpowiedz

WIDZ - 14 godzin temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Drażni cię racjonalne podejście do tematu? Nie widzisz, że Twoje komentarze i dobre rady to radosne bicie piany, z którego nic nie wynika? Dajesz sobie prawo wypowiadania opinii - daj i innym. Nie musisz się z nimi zgadzać. odpowiedz

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.bredband2.com @WIDZ: nie mam problemu ze ktos wyraza opinie, a nawet inna niz moja. Mam problem z odwiecznym biciem piany (pseudo)argumentem "kup se klub". To ani argument, ani opinia. Pojawia sie ona tutaj dosc czesto. Jest dla mnie po prostu idiotyzmem i zwykla glupota, i jesli ktos do mnie sie w taki sposob zwraca, to bede odpowiadal adekwatnie. odpowiedz

oLaf - 14 godzin temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: może MIodek nie jest idiotą (no nie wiem.... ; ) i weźmie opcję "wypożyczenie z opcją pierwokupu" aczklowiek jak to jest RB to podejrzewam, że będą go raczej "hodować" w Legii aby po roku już był na ich poziomie i w kolejnym roku żeby go sprzedać za 10-15 mln Euro min.



Inna sprawa - jak ktoś chce Slisza za - powiedzmy - 4 mln Euro - sprzedawać, nie zastanawiać się, facet 24/25- letni przestał się rozwijać etc. , w skrócie utopione 1,8 mln Euro. odpowiedz

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.bredband2.com @oLaf: Jesli, powtarzam jesli jest opcja pierwokupu, to co innego. I zgadzam sie ze moze to byc dobry ruch. NAtomiast nigdzie takiej informacji nie widzialem, a i nie wydaje mi sie zeby klub w austriackiej bundeslidze po raz drugi wypozyczal swojego mlodego pilkarza z perspektywa sprzedazy. Pozyjemy, zobaczymy... odpowiedz

Disztl - 16 godzin temu, *.chello.pl kiedyś zagrał w Polskiej Lidze był Czech Petr Pokorny (Ślask, Zagłębie Lubin, Polkowice) odpowiedz

bronek49 - 16 godzin temu, *.chello.pl Slisz to nie żadna strata takich jak on po Polskich boiskach biego dużo aby tylko wzieli dobrą kase odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 godzin temu, *.centertel.pl To mamy ustabilizować skład, na puchary....Jakie mogą być oczekiwania w takim razie, wobec sztabu trenerskiego? Przecież to hipokryzja do kwadratu... odpowiedz

bizon - 17 godzin temu, *.centertel.pl Takie wypożyczenia mają sens wyłącznie wówczas, gdy jest prawo pierwokupu. Jeśli wypożyczenie, tylko po to żeby ogrywać go dla innych, to nie ma w tym sensu... A tak, to jak się sprawdzi i będzie na poziomie sportowym Slisza (tylko młodsza wersja), to klub go ostatecznie kupuje i w "to mi graj". odpowiedz

Misiek75 - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Żenada, degrengolady drużyny ciąg dalszy, jeszcze teraz Slisz. Brawo Mioduski i ta jego wizja klubu, szkoda tu cokolwiek komentować. Brak słów!!!!! DNO!!!!! odpowiedz

Juri - 17 godzin temu, *.inetia.pl Wymiana 1 do 1?

Na lepszego,gorszego czy ten sam poziom? odpowiedz

Legionistaaa - 18 godzin temu, *.centertel.pl Slisz skończył wiek młodzieżowca to loczek juz chce go opchnąć za granice. Zespół budowany bez żadnej wizji po taniości odpowiedz

Jasio - 15 godzin temu, *.chello.pl @Legionistaaa: Jest wizja. Ogrywamy gościa pułki ma status młodzieżowca. Jak dobija do wieku seniora to opychamy go za dobry hajs, bo inaczej pożytek i tak byłby z niego nie wielki. odpowiedz

Obcy - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Druga Cracovia się szykuje. Będzie bajzel,że hej. Ściągają szrot z zagranicy. Jakby był z niego taki kozak to nie pchał by się do Polski. Cytując pewnego klasyka" ciemność widzę ciemność". odpowiedz

Siux - 15 godzin temu, *.unity-media.net @Obcy: W RB Salzburg nie ma ludzi przypadkowych ,chłopak ma 19 lat i cały sezon w austriackiej ekstraklsie to nie jest jakis cienias. odpowiedz

Kibic CWKS - 18 godzin temu, *.chello.pl Redakcjo on był wypożyczony do 2 ligi austrijackiej nie pierwszej odpowiedz

wart79 - 17 godzin temu, *.telekom.hu @Kibic CWKS: austriacka Bundesliga SKN St.Polten to nie druga liga. odpowiedz

Grochów - 16 godzin temu, *.centertel.pl @Kibic CWKS:

St. Polten spadło w ostatnim sezonie do drugiej ligi.W 32 spotkaniach zdobyli tylko 13 punktów. odpowiedz

Syn Trenera.. - 18 godzin temu, *.plus.pl Hehehe zaraz Slisz Pekhart Juranovic..i nie zostanie nikt. Ten transfer ok tylko z pierwokupem.. odpowiedz

Marcinek 31 - 18 godzin temu, *.plus.pl Coś wróbelki cwierkaja że jest temat powrotu Szabanowa odpowiedz

Chris - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Tylko że on nie będzie mial statusu mlodziezowca. Za krótko jest w Polsce. odpowiedz

Kamil(L) - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl @Chris : Bartek od tego sezonu tez już nie ma. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.