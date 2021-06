Trening

Poszukiwania wahadłowego. Emreli uczestniczył w gierce

Sobota, 12 czerwca 2021 r. 17:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

Sobotni trening "Wojskowych" przebiegł pod znakiem gierek. 15 zawodników zostało podzielonych na dwie drużyny i rywalizowało na skróconym polu gry. W gierce uczestniczył Mahir Emreli W zajęciach nie uczestniczyli Andre Martins i Bartosz Slisz.



Fotoreportaż z treningu - 21 zdjęć Woyteka



Skład fioletowych uzupełniał asystent pierwszego trenera Przemysław Małecki. Po jednej z akcji "Mały" wpisał się na listę strzelców. - Brawo! To jest to nasze brakujące wahadło - skomentował z uśmiechem Czesław Michniewicz.



Fioletowi: Tobiasz - Hołownia, Rafael Lopes, Małecki, Kapustka, Włodarczyk, Ciepiela, Skibicki

Żółci: Miszta - Wieteska, Kisiel, Skwierczyński, Muci, Kostorz, Kamiński, Luquinhas



Trener często chwalił Ernesta Muciego. Albańczyk po powrocie z urlopu prezentuje się lepiej. Nieźle z piłką przy nodze radził sobie Emreli. Dziś jeszcze miał zakaz oddawania strzałów na bramkę, pełnił rolę jokera. Wygląda na to, że nowy napastnik Legii szybko zaaklimatyzuje się w drużynie. Jest bardzo otwarty, wchodzi w interakcje z nowymi kolegami, płynnie rozmawia w języku angielskim, co na pewno mu pomoże.



Do Warszawy wrócił Alessio De Petrillo. Włoski trener uczestniczył już w piątkowym treningu.



Niedziela będzie dla legionistów dniem wolnym. W poniedziałek przed południem odbędzie się pierwsza część badań, a następnie zaplanowany jest trening. We wtorek "Wojskowi" będą badani pod kątem wytrzymałości, by dobrać odpowiednie obciążenia indywidualne na obóz. Wylot do Monachium zaplanowany jest na środowy poranek. Stamtąd ekipa uda się do Leogangu autokarem.



Fotoreportaż z treningu - 21 zdjęć Woyteka











fot. Woytek / Legionisci.com