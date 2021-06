Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 12 czerwca 2021 r. 20:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W CLJ U17 Legi pokonała 3-1 liderującą Jagiellonię. Legia U16 wygrała 7-0 ze Zniczem Pruszków. Juniorzy starsi, po dobrej I i słabej II połowie ulegli 1-4 Wiśle Kraków. Legia U14 pokonała na wyjeździe 8-2 Polonię Warszawa. W CLJ U15 legioniści wygrali 3-1 z AKS SMS Łódź. Po rozegraniu w piątek ostatniej kolejki grupowej, zmierzą się w półfinale MP z Zagłębiem Lubin. W drugim półfinale Wisła Kraków zagra z Lechem Poznań. Zespoły U12 i U13 dobrze zagrały w spotkaniach ze Zniczem II Pruszków. Legia U11 bardzo dobrze spisała się na turnieju w Bartoszycach.



CLJ U18: Wisła Kraków U18 02/3 4-1 (1-1) Legia Warszawa U18

Gole:

0-1 16 min. Jordan Majchrzak (as. Bartosz Wicenciak)

1-1 39 min. Karol Sałamaj (as. Wiktor Szywacz)

2-1 58 min. Patryk Warczak (as. Arkadiusz Ziarko)

3-1 62 min. Piotr Ćwik (as. Karol Sałamaj)

4-1 80 min. Karol Tokarczyk (dob. strz. Piotra Ćwika)



Strzały (celne): Wisła 20 (11) - Legia 12 (5)



Legia: Jakub Kowynia – Sebastian Kieraś [04], Jerzy Munik (kpt), Miłosz Pacek – Hubert Derlatka (80' Patryk Romanowski), Ignacy Dawid (80' Michał Kochanowski), Igor Strzałek, Bartosz Wicenciak (64' Łukasz Rytelewski), Kajetan Staniszewski (64' Dawid Kiedrowicz [04]) - Jordan Majchrzak, Fryderyk Janaszek. Rezerwa: Ivan Vidosević, Bartosz Ślendak, Tomasz Zieliński [05]



CLJ U17: AP Jagiellonia Białystok 04 1-3 (0-1) Legia U17 04

Gole:

0-1 6 min. Kacper Knera b.a.

0-2 53 min. Szymon Siodłowski (as. Dawid Kiedrowicz)

0-3 67 min. Dawid Kiedrowicz (as. Wiktor Puciłowski)

1-3 89 min. gol samobójczy (as. Bartosz Bernatowicz)



W 34. min. Legia nie wykorzystała rzutu karnego (słupek)

Strzały (celne): Jagiellonia 17 (4) - Legia 16 (7)



Legia: Antoni Wodzicki [05] – Tomasz Okulicki, Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski (Kpt), Patryk Romanowski (68' Maciej Bochniak [05]) – Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek, Kacper Knera (73' Maddox Sobociński) – Dawid Kiedrowicz, Maksymilian Stangret [05], Szymon Siodłowski [05](62' Wiktor Puciłowski [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 05 7-0 (2-0) Znicz Pruszków 05



Gole:

1-0 18 min. Tomasz Rojkowski (dob. strzału Szymona Grączewskiego)

2-0 22 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

3-0 37 min. Oskar Lachowicz (as. Szymon Grączewski)

4-0 44 min. Szymon Gaj b.a.

5-0 77 min. Tomasz Rojkowski (as. Oskar Lachowicz)

6-0 81 min. Oskar Lachowicz (as. Filip Rejczyk)

7-0 85 min. Gracjan Gawroński (as. Roman Żuk)



Strzały (celne): Legia 20 (11) - Znicz 9 (2)



Legia: Hubert Nowak [06]– Bartosz Krasuski (59' Kacper Rojkowicz), Kacper Stankiewicz, Ignacy Morawski, Szymon Gaj – Kajetan Pysz [06], Filip Rejczyk [06],Oskar Lachowicz – Filip Borowski (46' Roman Zhuk [06]), Tomasz Rojkowski [06], Szymon Grączewski (69' Gracjan Gawroński). Rezerwa: Michał Malinowski [06]

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia 06 U15 3-1 (1-1) AKS SMS Łódź 06

Gole:

1-0 11 min. Jakub Chodkowski (as. Karol Kosiorek)

1-1 32 min. Oliwier Niklas

2-1 71 min. Franciszek Saganowski (głową, as. Kacper Bogusiewicz z rogu)

3-1 75 min. Jakub Żewłakow (karny po faulu na nim samym)



Strzały (celne): Legia 28 (12) - AKS SMS 6 (5)



Legia: Hubert Nowak – Franciszek Saganowski, Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Oliwier Olewiński (71' Adam Bąkiewicz) – Jakub Chodkowski (51' Kacper Bogusiewicz), Fryderyk Misztal (68' Igor Rosa), Piotr Zieliński (51' Jakub Żewłakow) – Mateusz Szczepaniak [07](51' Jakub Kowalski), Przemysław Mizera, Karol Kosiorek. Rezerwa: Miłosz Kaniasty

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



MKS Polonia Warszawa 07 U14 2-8 (2-4) Legia 07 U14

Gole:

0-1 2 min. Kuba Nawrocki (as. Stanisław Gieroba)

0-2 15 min. Alex Cetnar b.a.

0-3 20 min. Igor Busz (as. Alex Cetnar)

1-3 26 min.

2-3 29 min.

2-4 30 min. Aleksander Iwańczyk (as. Kuba Nawrocki)

2-5 41 min. Konrad Kraska (as. Igor Busz)

2-6 48 min. Kuba Nawrocki (as. Mateusz Różański)

2-7 69 min. Konrad Kraska (as. Igor Busz)

2-8 70 min. Konrad Kraska (as. Alex Cetnar)



Strzały(celne)[25-80']: Polonia 12 (8) - Legia 21 (16)



Legia: Jakub Misiewicz (63' Denis Stoliarenko [09]) - Mateusz Różański, Mikołaj Kotarba, Radosław Czerwiec, Konrad Kraska, Aleksander Iwańczyk, Kuba Nawrocki, Igor Busz, Alex Cetnar, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Maciej Jeleński, Jan Leszczyński, Michał Reterski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Znicz II Pruszków 08 - Legia U13 (08)



Legia U12 - Znicz II Pruszków 09



Strzały (celne): Legia 37 (23) - Znicz 6 (4)



Legia: Denys Stoliarenko - Alesander Marciniak, Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Iwo Dolega, Wojciech Paczosa, Olivier Ziembicki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Mateusz Strzelecki, Borys Boryszewski, Wiktor Wach

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia LSS U13 - Promyk Nowa Sucha 08



Legia U10/U9 - Football Talents U10 2011



W meczu ligi U10 z Football Talents, większość drużyny Legii stanowili tym razem chłopcy z rocznika 2012, którzy poradzili sobie całkiem nieźle, wspierani przez 4 starszych kolegów (Cyprian Lipiński, Julian Liwartowski, Maksymilian Albrecht, Stanisław Zietek). Nawet jeśli przydarzyło się kilka błędów, dla graczy z U9 było to niezłe środowisko do nauki. Koniec końców, występ drużyny prowadzonej dziś przez trenera Artura Dworczyńskiego można ocenić pozytywnie.