87. urodziny Lucjana Brychczego

Dziś 87 lat kończy legenda Legii Warszawa, Lucjan Brychczy . Popularny "Kici" ze stołecznym klubem związany jest od 1954 roku! Obecnie pełni funkcję honorowego prezesa Legii, a wcześniej reprezentował "Wojskowych" jako piłkarz i trener. Jest niekwestionowanym rekordzistą w całej historii klubu pod względem liczby rozegranych meczów (452) i zdobytych bramek (226). Uczestniczył we wszystkich dotychczasowych trofeach zdobywanych przez warszawską drużynę i trzykrotnie zdobywał koronę królem strzelców. Z okazji urodzin, pragniemy złożyć Panu Lucjanowi najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, zdrowia, zdrowia! Jednocześnie przypominamy, że już za dwa dni startuje głosowanie w budżecie obywatelskim na 2022 rok, w którym możecie głosować na projekt boiska Lucjana Brychczego .

lucho_83 - 6 minut temu, *.chello.pl 100 (L)at Panie Lucjanie!!!!! Zdrówka, Zdrówka, Zdrówka!!!!!! odpowiedz

Grodzisk Maz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Sto (L)at Panie Lucjanie !!! W dobrym zdrowiu ! Legendo Warszawskiej Legii ! Szacunek kibiców na zawsze odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Widziałem tylko Jego końcówkę .

GENIALNY GRAJEK !!!

Zdrowia i Miłości Panie Lucjanie ! odpowiedz

jackie - 2 godziny temu, *.chello.pl Co najmniej drugie tyle p. Lucjanie, w zdrowiu, bo ono jest najważniejsze. odpowiedz

Kozioł - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sto lat w dobrym zdrowiu oraz pogody ducha Panie Lucjanie. odpowiedz

Kozioł - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest niekwestionowanym....................... w całej...

Liderem proponuję. Do poprawienia.

Pozdrawiam. odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Panie Lucjanie - 100 lat! odpowiedz

