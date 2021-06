Bischofshofen - miasto żyjące skokami narciarskimi

Czwartek, 17 czerwca 2021 r. 08:20 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godzinie 18:30 Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie sparingowe tego lata. Rywalem będzie austriacki Bischofshofen SK. Do tej pory legioniści nie mierzyli się z tym rywalem, choć raz grali w tym mieście. Miało to miejsce latem 2015 roku podczas zgrupowania w Leogang. Wówczas zmierzyli na kameralnym obiekcie zmierzyli się z Steauą Bukareszt, a mecz zakończył się wynikiem 1-1.



Bischofshofen miastem skoków narciarskich



Kiedy spytać zwykłego kibica z czym kojarzy mu się nazwa miasta Bischofshofen, to większość powie, że ze skokami narciarskimi. Nic dziwnego, bo miasto jest ośrodkiem narciarskim i wypoczynkowym w Austrii. Znajduje się w nim kompleks skoczni narciarskich, w tym najbardziej znana skocznia im. Paula Ausserleitnera, na której kończy się Turniej Czterech Skoczni.



Bischofshofen SK to klub, który powstał w 1933 i do tej pory nosi swoją oryginalną nazwę i barwy niebieskie oraz białe. Po raz pierwszy drużyna pojawiła się na powojennych mistrzostwach Salzburga w sezonie 1945/46, gdzie reprezentowała wewnętrzny region górski (Pongau, Pinzgau, Lungau). Swój pierwszy sukces odnieśli w sezonie 1955/56, kiedy zdobyli swoje pierwsze mistrzostwo Regionalligi, ten sam sukces powtórzyli jeszcze dwa razy w sezonie 1956/1957 (Tauernliga Nord) oraz 1970/1971 (Regionalliga West).



W sezonie 1971/1972 klub występował w rozgrywkach pierwszej ligi. Niestety nie podbił jej i wygrywając tylko jeden mecz, ostatecznie zdobywając 8 punktów spadli z ligi. Po kilku bardzo ciężkich latach Bischofshofen SK awansował do czwartej ligi, gdzie pozostał przez kilka lat. Od sezonu 1985/86 zdołali wywalczyć awans do III ligi, by po sezonie 1987/1988 spaść do niższych lig.



Zespół długo grał na piątym szczeblu rozgrywkowym w Austrii i dopiero w sezonie 2015/2016 awansował do czwartej ligi, gdzie spędził trzy sezony. Pod wodzą nowego zarządu sytuacja w klubie zaczęła zmieniać się na lepsze. W sezonie 2018/2019 wywalczyli awans do trzeciej ligi (Regionalliga West), która następnie zmieniła nazwę na Regionalliga Salzburg i występują w niej do dziś.



Stabilnie nie oznacza lepiej



Od trzech sezonów Bischofshofen występuje na trzecim szczeblu rozgrywek w Austrii, jednak ich wyniki zdecydowanie nie pozwalały (oprócz ostatniego sezonu) z optymizmem patrzeć w przyszłość.



W sezonie 2018/2019 zajęli 16. miejsce w ligowej tabeli, wygrywając jedynie pięć spotkań, cztery remisując i przegrywając, aż 21 razy. Poskutkowało to wszystko zajęciem ostatniego miejsca z dorobkiem 31 bramek zdobytych i 80 straconych. W tamtym okresie w klubie występował jeden Polak, był to 35-letni Łukasz Pielorz. W swojej karierze pomocnik występował między innymi w GKS-ie Jastrzębie, Odrze Wodzisław czy GKS-ie Katowice. W 23 występach Pielorz zdobył trzy bramki.



Następny rok to jeszcze gorsze występy Bischofshofen niż w sezonie 18/19. Najbliższy sparingpartner Legii zremisował jedno spotkanie i przegrał siedemnaście meczów. W 18 meczach zdobyli jedynie 12 bramek, tracąc przy tym aż 76. Oczywiście nasz najbliższy rywal zajął w lidze ostatnie miejsce.



W ostatnim sezonie zespołowi z Austrii wiodło się już o wiele lepiej. W lidze rozegrano tylko 13-14 spotkań, ale Bischofshofen zajął 4. miejsce w tabeli. Wygrał sześć spotkań, cztery zremisował i trzykrotnie schodził z boiska, jako drużyna pokonana. Zdobył 17 bramek, tracąc przy tym 11.



Polskie akcenty



W kadrze zespołu Bischofshofen pojawiają się nazwiska trzech Polaków. Do poprzedniego sezonu grał tam bramkarz Paweł Kapsa. 38-latek w swojej karierze został wicemistrzem Europy U-16 oraz zdobył Mistrzostwo Europy U-18. Występował w takich klubach jak KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, którego jest wychowankiem, Wiśle Płock, Widzewie Łódź, Lechii Gdańsk a ostatnio Bytovii Bytów. Drugim zawodnikiem jest młody 20-letni Szymon Kożecki, który od lipca zeszłego roku reprezentuje barwy najbliższego przeciwnika Legii. W maju zeszłego roku obrońca przebywał na testach we francuskim AJ Auxerre. Wcześniej reprezentował barwy KS SMS Łódź, Polonii Środa Śląska oraz Lidera Włocławek. Kolejnym młodym graczem jest Dariusz Witkowski. Ten 20-letni pomocnik także występował w Liderze Włocławek z którego przeszedł do zespołu z Austrii w tym samym czasie co Szymon. Młody zawodnik w minionym sezonie zdobył jednego gola.

Bischofshofen dokonało już pięciu transferów i pożegnało się z czterema zawodnikami. Klub wzmocnił bramkarz Mirel Kahrimanović, 31-letni obrońca Branko Ojdanić i 20-letni Kenan Cormehić oraz 26-letni pomocnik Muamer Cormehić i młodziutki 17-letni Mirnes Kahrimanović. Z klubem pożegnali się Irodotos Christodoulou, Adin Omić, Said Llambay oraz Martin Antl.



Bramkarze: Matias Vivaldo, Mirel Kahrimanović.

Obrońcy: Szymon Kożecki, Kristijan Čiča, Elias Kircher, Elvis Poric, Branko Ojdanić, Kenan Cormehić.

Pomocnicy: Dariusz Witkowski, Lukas Krajco, Benedek Nagy, Martin Antl, Manuel Dollisch, Karol Solciansky, Nicholas Mayer, Muamer Cormehić, Mirnes Kahrimanović.

Napastnicy: Jurica Kljajić, Armin Mahović, Ylltrim Sulejmani, Ferdinand Takyi.



TRANSMISJA I RELACJA NA ŻYWO Z AUSTRII



Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii. Mecz będzie transmitowany także na kanale YouTube Legii Warszawa.