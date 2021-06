Na żywo

LIVE!: BSK 0-5 Legia (KONIEC)

Czwartek, 17 czerwca 2021 r. 20:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

Pierwszym rywalem Legii podczas zgrupowania w Austrii będzie Bischofshofen SK. Klub na co dzień grający w trzeciej lidze austriackiej (Regionalliga Salzburg). Sezon 2020/21 nie został dokończony. Rozgrywki przerwano w 14. kolejce w połowie października z powodu pandemii. Dopiero miesiąc emu drużyna uzyskała możliwość powrotu do treningów.



Początek meczu, który odbędzie się na Sportplatz Bischofshofen, zaplanowano na godzinę 18:30.



