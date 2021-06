Na żywo

LIVE!: Ferencvarosi TC - Legia

Niedziela, 20 czerwca 2021 r. 15:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drugim rywalem Legii podczas zgrupowania w Austrii będzie Ferencvarosi TC. Spotkanie z mistrzem Węgier odbędzie się w Kössen, 50 km od Leogangu. Ferencvarosi podobnie jak Legia będzie walczył w tym sezonie o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Węgrzy będą rozstawieni w 1. i 2. rundzie eliminacji, więc nie mają szans by zmierzyć się na tych etapach z drużyną mistrzów Polski.



Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:00.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii!



Mecz będziecie mogli także śledzić na YouTube Legii Warszawa.