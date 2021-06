LIVE!: Legia - FK Krasnodar

Ostatnim rywalem Legii podczas zgrupowania w Austrii będzie rosyjski FK Krasnodar. Ostatnio legioniści zmierzyli się z Rosjanami zimą podczas zgrupowania w Dubaju. Wówczas mecz zakończył się remisem 0-0. Spotkanie z 10. drużyną rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2020/21 odbędzie się na stadionie w Saalfelden. Początek meczu zaplanowano na godzinę 15:00, tak aby nie pokrywało się z występem prezentacji Polski na Euro 2020. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii! Mecz będziecie mogli także śledzić na YouTube Legii Warszawa.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Pewnie dostaniemy w żopu od ruskich jak zwykle tradycyjnie. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pawełek:

Skoro tak lubisz odpowiedz

chrisSiekierki - 34 minuty temu, *.vectranet.pl @Pawełek: tradycyjnie powiadasz ??? ostatnio było 0:0 więc co z tą tradycją ? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.