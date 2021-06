Bischofshofen SK 0-5 Legia

Hat trick Emreliego na otwarcie

Czwartek, 17 czerwca 2021 r. 20:31 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu sparingowym podczas letnich przygotowań do sezon 2021/22 rozegranym w Bischofshofen Legia Warszawa wygrała 5-0 z miejscową trzecioligową drużyną BSK 1933. Trzy gole dla mistrzów Polski strzelił w pierwszej połowie Mahir Emreli, a po przerwie do siatki trafili Kacper Skibicki i Luquinhas.



Mecz znakomicie rozpoczął się dla Legii. Już w 7. minucie gry po podaniu Ernesta Muciego do pustej bramki trafił Mahir Emreli. 23-letni Azer nie musiał długo czekać na swoje pierwsze trafienie w koszulce z "eLką" na piersi. Przez kolejne minuty spotkanie miało spokojny przebieg. Dopiero w 22. minucie zobaczyliśmy ciekawą akcję, która zakończyła się drugim trafieniem. Ponownie na listę strzelców wpisał się Emreli, który tym razem popisał się celnym uderzeniem zza pola karnego. Legia, czego można było się spodziewać, miała bardzo dużą przewagę nad niemieckim Bischofshofen SK. Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku z dystansu szczęścia spróbował Emreli, jednak tym razem futbolówka przeleciała nad celem. Za chwilę swoją okazję miał z kolei Muci. Uderzenie Albańczyka wyłapał jednak Paweł Kapsa.



W 36. minucie swój koncert kontynuował Mahir Emreli. Napastnik przejął piłkę w środku pola, minął obrońców i w sytuacji sam na sam pewnie lewą nogą pokonał Pawła Kapsę. Nowy nabytek mistrzów Polski udowodnił tym samym, że w przyszłym sezonie może być dużym wzmocnieniem formacji ataku. Pierwsza połowa skończyła się wyraźnym prowadzeniem "Wojskowych", u których najlepiej prezentował się niejednokrotnie wspomniany w tej relacji Emreli.



fot. Woytek / Legionisci.com



Kilka minut po zmianie stron zobaczyliśmy czwartego gola dla Legii, którego autorem był tym razem Kacper Skibicki. Pomocnik doszedł do prostopadłego podania ze środka pola i wpadając w pole karne nie miał kłopotów ze skierowaniem piłki do siatki. Po godzinie gry dobrze na lewej stronie pokazał się Emreli, którego uderzenie z ostrego kąta przeleciała nieco obok bramki.



Za moment do wysiłku zmuszony został Kapsa. Polski bramkarz odbił na rzut rożny strzał jednego z rywali. Przez kolejne kilkanaście minut Legia miała dużą przewagę, jednak nie wynikało z tego nic konkretnego, chociaż z przodu co prawda aktywny starał się być wprowadzony Szymon Włodarczyk. Dopiero w doliczonym czasie gry wynik ustalił Luquinhas. Brazylijczyk dostał podanie ze skrzydła od Kacpra Kostorza, który ofiarnie powalczył o piłkę przy linii końcowej i płaskim strzałem pewnie pokonał Mirela Kahrimanovicia. W jednej z ostatnich akcji meczu sam na sam z golkiperem przeciwników znalazł się jeszcze Kostorz, jednak niestety przegrał z nim ten pojedynek.