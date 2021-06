Kadra Legii na zgrupowanie w Leogangu

Środa, 16 czerwca 2021 r. 10:05 Woytek, źródło: legia.com, Legionisci.com

Legia Warszawa ogłosiła kadrę drużyny, która trenować będzie na zgrupowaniu w Austrii. Czesław Michniewicz zabrał do Leogangu wszystkich dostępnych zawodników, czyli w sumie 25 osób. Z drużyną nie poleciał Artur Boruc, ale bramkarz, który uzyskał wczoraj negatywny wynik na koronawirusa, ma dołączyć do ekipy lada dzień



Legioniści będą trenowali w austriackich Alpach od 16 do 24 czerwca. W tym czasie zaplanowane mają trzy spotkania sparingowe. Pierwsze odbędzie się już w czwartek o godzinie 18:00 w Bischofshofen z miejscowym czwartoligowym klubem. 20 czerwca o godzinie 16 "Wojskowi" zmierzą się w Kossen z mistrzem Węgier Ferencvarosi TC, a dzień przed powrotem do kraju w Leogangu ich formę sprawdzi rosyjski FK Krasnodar.



Kadra na zgrupowanie:



Bramkarze: Artur Boruc, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak



Obrońcy: Mateusz Hołownia, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Joel Abu Hanna, Maik Nawrocki



Pomocnicy; Andre Martins, Bartosz Kapustka, Ernest Muci, Kacper Skibicki, Jakub Kisiel, Luquinhas, Bartosz Slisz, Kacper Skwierczyński, Bartłomiej Ciepiela, Filip Mladenović



Napastnicy: Szymon Włodarczyk, Rafael Lopes, Jasurbek Yakhshiboyev, Kacper Kostorz, Mahir Emreli, Wiktor Kamiński



Zapraszamy na codzienne relacje i zdjęcia z Austrii!