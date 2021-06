Polska 1-2 Słowacja

W pierwszym meczu mistrzostw Europy reprezentacja Polski przegrała 1-2 ze Słowacją. Spotkanie rozegrane zostało w Sankt-Petersburgu. Od początku meczu Polacy starali się wysoko atakować swoich przeciwników, ale niestety na niewiele się to zdawało. Z biegiem czasu Słowacy zaczęli poczynać sobie coraz śmielej, czego efektem były ich groźne kontrataki. W 17. minucie rywale biało-czerwonych wyszli na prowadzenie. Robert Mak z łatwością okiwał na skrzydle Bartosza Bereszyńskiego, wpadł w pole karne, skąd oddał mocny strzał w kierunku bliższego słupka. Sporego pecha miał w tej sytuacji Wojciech Szczęsny, gdyż odbita od słupka piłka trafiła go w plecy i po chwili zatrzepotała w siatce. Polacy chcieli szybko odpowiedzieć na gola, lecz nie potrafili oddać nawet celnego uderzenia. Z kolei nasi rywale co i raz się odgryzali. W 28. groźne uderzenie zza pola karnego oddał Juraj Kucka, lecz piłka przeleciała ponad poprzeczką. Gracze Paulo Sousy mieli kłopoty z konstruowaniem akcji pod bramką przeciwnika i do końca pierwszej połowy tylko dwukrotnie oddali strzały, które w bezpiecznej odległości minęły bramkę Słowaków. Kilkadziesiąt sekund po zmianie stron mieliśmy wyrównanie! Słowacy nie zdołali nawet dotknąć piłki, kiedy po składnej akcji bramkarza ze Słowacji pokonał Karol Linetty. Pomocnik sfinalizował podanie od Macieja Rybusa, który został wypuszczony ze środka pola przez Mateusza Klicha. Wkrótce pomocnik Torino był bliski wyprowadzenia Polaków na prowadzenie. Po podaniu od Klicha oddał jednak zbyt lekki strzał i trafił wprost w bramkarza. Po godzinie gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, otrzymał Grzegorz Krychowiak. Pomocnik zupełnie nierozważnie zaatakował rywala w środku pola wiedząc, że jest u sędziego na cenzurowanym. Od tego momentu Polacy musieli skupić się na obronie. Wiadomo było, że w osłabieniu będzie im trudniej atakować. Niestety, w 69. minucie nasi rywale po raz drugi zmusili Szczęsnego do kapitulacji. Po wrzutce z rzutu rożnego futbolówka trafiła do Martina Skrinara który z półwoleja świetnym uderzeniem dał Słowakom drugiego gola. Do końca spotkania Polacy, pomimo gry w osłabieniu, przeważali, ale nie udało im się już pokonać bramkarza Słowacji. Dopiero w doliczonym czasie gry bliski szczęścia był Jan Bednarek, ale w bardzo dobrej sytuacji posłał piłkę obok bramki. Pierwszy mecz na Euro okazał się być bardzo dużym rozczarowaniem.

Komentarze (68)

+ dodaj komentarz

dodaj

Gienek - 5 minut temu, *.vectranet.pl Witaj na swoim poziomie polska piłko! Co za dno! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 8 minut temu, *.petrotel.pl Za Brzęczka coś nie trybiło na styku Lewandowski-trener. Teraz wydaje mi się, że coś nie trybi na styku Lewandowski-drużyna. Lewemu puszczają nerwy coraz częściej. Opier...la kolegów z drużyny, ale tylko niektórych Drużyna strzela bramkę bez jego udziału. Czy ta atmosfera to aby na pewno taka dobra? odpowiedz

Kibol78 - 24 minuty temu, *.chello.pl jaki lech , taka reprezentacja niestety bo przecież 70 m% reprezentacji grało w drużynie która ma porażkę wpisaną w dna :)) Polska to MY!! odpowiedz

qna - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Polska reprezentacja w piłce nożnej, jest jak jądra, niby biorą udział, ale nie wchodzą :D odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 35 minut temu, *.btcentralplus.com Na nastepne finaly zalatwic naszym 'gwiazdom' szescio gwiazdkowy hotel !!!!!!!!........Na plazy powinni spac !!!!!! odpowiedz

dejne3 - 36 minut temu, *.plus.pl Oni przebili dno ,a jak ma być dobrze, raz na ćwierć wieku ,z tej marnej eklapy Legia gra w fazie grupowej LM,nieSzczczęsny w braci kolejny duży turniej i co on robi odpowiedz

(L) uz - 17 minut temu, *.inetia.pl @dejne3: A dasz radę zwrotnie rozbełkotać ten wpis , żeby dało się zrozumieć co cię boli? odpowiedz

xaxa23 - 52 minuty temu, *.tpnet.pl dobry mecz, można się rozejść.

odpowiedz

Alimario - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak dla mnie od trzech lat nic się nie zmieniło, od ostatnich mistrzostw świata w Rosji an iBrzeczek ani Sousa ani już żaden nawet naj...ta ekipa jest już skinczona...szkoda mi tylko Lewego bo reszta naprawdę tzw "średniaki" odpowiedz

Jeszcze dwa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jeszcze dwa mecze i wakacje.Kolejny mecz gdzie Lewandowski pokazuje ,że jest najlepszym piłkarzem.Taki sam los czeka Legię w pucharach.Brakuje dobrych piłkarzy!!!!!!!!!! odpowiedz

Szmaciarz a nie Szczęsny - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Najgorszy polski bramkarz.Szczęsny ile ty nam męczy przegrałeś.

Polska-Senegal

Polska-Islandia

Polska-Słowacja

odpowiedz

MatWij - 50 minut temu, *.chello.pl @Szmaciarz a nie Szczęsny: a gdzie w tym meczu widziałeś błąd szczęsnego??? To bramka Beresia na spółę z Jóźwiakiem. odpowiedz

Plaskacz - 46 minut temu, *.net.pl @Szmaciarz a nie Szczęsny: Dokładnie. Mega przereklamowany bramkarz, który się do kadry nie nadaje. W Juve tez robi szkolne wałki ale mają ekipę która odrabia. odpowiedz

grzesiek - 38 minut temu, *.centertel.pl @Szmaciarz a nie Szczęsny: tak wojtek to kopia tatusia. Nie wiem po co jest powolywany do reprezentacji. Jak juz to przy serii rzutow karnych by sie nadał bo mam wrazenie ze to mega arogancki typ.

A w normalnych meczach Łukasz Fabiański powinien bronić odpowiedz

Krzeszczu - 32 minuty temu, *.bredband2.com @grzesiek: Kolego, wiesz co? nie, nie robie sobie jaj ale przy "klasie" jaka prezentuje (nie)Szczesny, to juz Artur Boruc dalby tej kadrze duzo wiecej. Gruby nie gruby, ale szmat nie puszcza. A i nie jeden strzal wybronil.

Nota bene, Stanowski poinformowal ze nieSzczesny pobil dwa rekordy. 1- pierwszy bramkarz w historii ME ktory strzela samoboja, i 2- pierwszy i jedyny bramkarz ktory strzelil samoboja a i zaliczyl czerwona kartke. odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mentalność Lecha Poznań. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 Ja tam jestem ukontentowany, widziałem to czego się spodziewałem. Klasyk, forma stabilna od lat. Brawo. odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Lipa straszna :( ale w koncowce mielismy ze 3 dobre sytuacje. No i Bednarek mial setke. Jak sie takich sytuacji nie wykorzystuje to juz nie wiem jak mialby strzelic. Chyba Slowacy musieliby zwojaka strzelic... odpowiedz

Nickt - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wygrać mistrzostwo Europy kopaczami łacha wronki. To jak wygrać mistrzostwo świata. Hahaha odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Troche to bylo podobne do meczu ze spartakiem ze Slowacji. Slaba druzyna, do ogrania, na poczatku ile to bramek im zaaplikujemy, nie chcialo sie gwiazdorom grac, potem przez glupote jednego kretyna druzyna sie oslabila i byla kompromitacja. Takie podejscie.

odpowiedz

j24 - 2 godziny temu, *.chello.pl Krychowiak od paru meczów kadry grał źle i miałem wrażenie, że bardziej nastawia się na walkę fizyczną niż na grę w piłkę. Do tego wiecznie spóźniony, zarówno przy rozegraniu, jak i przy odbiorze, no i niestety jego zejście dało efekt w postaci mentalnego załamania po niezłym początku drugiej połowy.

Polacy nabiegali się też grając w dziesiątkę i cisnąc pod koniec. Na meczu ze Szwecją, kiedy jeszcze teoretycznie można by powalczyć, to się pewnie odbije na ich kondycji. Ale to tylko teoria, w praktyce zapewne dostaną wysoko z Hiszpanią i to ich całkowicie załamie psychicznie. Tak czy inaczej już po euro. odpowiedz

Ojciec sukcesu nazywa sie Boniek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Za moich czasów na bonka sie mówiło

Boniek h………j



Sterami sie mowi Boniek S………..j odpowiedz

Stary człowiek i jeszcze może - 58 minut temu, *.orange.pl @Ojciec sukcesu nazywa sie Boniek: a za moich czasów śpiewało się: na centralnym na kondomie wisi Boniek na peronie. odpowiedz

(L)ookson - 2 godziny temu, *.chello.pl To całe euro w wykonaniu naszej drużyny to tylko preludium do w******** w europejskich pucharach :( odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zibi Top, Zibi Top. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com grasz tak jak trenujesz, kadra Zolzy trenowala w galeriach, na koncertach, basenach i w FIFE. ale jest ATMOSFERA!???????????????????????? odpowiedz

L56 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zła selekcja, złe zestawienie i wychodzi jak zwykle. Starzy kibice "L" pamiętają takiego gracza - Henryk Miłoszewicz - chyba najlepsza lewa noga jaką widziałem.W reprezentacji nie pokazał nic.Albo Okoński - super lewoskrzydłowy w bundeslidze - też w reprezentacji nie istniał. Tak samo z Zielińskiego nigdy nic w kadrze nie będzie.A grać w dziesiątkę jest trudno. Jaka jest różnica między nami a Słowakami widać po stoperach.Ich strzelił gola, nasz (Bednarek) w identycznej sytuacji najpierw nie trafił w piłkę a potem spudłował. Jeżeli chcemy mieć chociaż satysfakcję, że kadra zostawiła krew, pot i łzy na boisku to musimy grać ludźmi z naszej ligi i najwyżej dodać im jednego albo dwóch ale za to z charakterem a nie piarem. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Jak grasz piłkarzami lecha to kończysz jak lech. I żadne czarymary tego nie naprawią.



Sousa jest najmniej winien tej sytuacji. odpowiedz

Maka - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Gratulacje dla bandy z opslenicy. Jestescie nic nie wartym dnem udajacym reprezentacje. Smutne jest to ze nas czeka to samo za kilka tygodni w konfrontacjach z tuzsmi z azerbejdzanu i kazachstanu a moze moldawii...

Oby tak dalej :) odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Mam nadzieję, że był to pożegnalny mecz w reprezentacji Szczęsnego, Krychowiaka. Ostatni mecz Sousy na stanowisku trenera kadry będzie po ostatnim meczu grupowym. I tylko Boniek jest wygrany - na manewrówie z wymianą trenara kilka miesięcy przed Euro zarobił fuchę wiceprezydenta UEFA. odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl Ha ha ha komediant ten trenerek. Pytają go o coś a on bredzi oczymś innym . No i na koniec chrzani o zwycięstwie nad Hiszpanami i Szwedami. Hmmm ciekawe co on bierze odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.105 Sam mecz , nie okazał się rozczarowaniem. Rozczarowaniem był skład KADRY piłkarzy , która została powołana do reprezentowania Polski na ME. Kolejnym rozczarowaniem było posłuchanie się prze trenera Souse jednego z ... "doradców " w sprawie NIE POWOŁANIA niektórych zawodników . Postawienie Szczęsnego jako bramkarza nr. jeden Reprezentacji - było kolejnym błędem, bo co by nie mówić Fabiański jest bardziej doświadczonym bramkarzem od Szczęsnego , który w/g mnie najlepsze lata pomimo jak na bramkarza - stosunkowo młodego wieku , szczyt formy ma za sobą . Fabiański w dzisiejszym meczu ze Słowacją " gola samobójczego " by nie zaliczył.Ta jak napisałem w jednym z wcześniejszych komentarzy trener Sousa po ME zapewne zostanie trenerem w jednym z klubów Europy Zachodniej.Szanse na wyjście z grupy przez Reprezentacje Polski są ... iluzoryczne, bo pokonanie Hiszpanii na ich terenie / Sewilla / graniczy już nie tylko z cudem , a pokonanie Szwecji , która nam / tak jak i Anglli / " nie leży jest ... mało realne. odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jedno tylko jest przykre . Zajęliśmy miejsce w turnieju drużynom , którym naprawdę chciało się grać i umieją ... dobrze że np. nie trafiliśmy na Macedonie .. rozsmarowaliby tych nażelowanych pajacy z naszej reprezentacji jak gówno po pastwisku . Szkoda czasu na to patrzeć . odpowiedz

eN - 2 godziny temu, *.as13285.net Odkryłem o co tu chodzi... Obecnie trzon kadry to piłkarze Lecha i przynieśli ze sobą ten gen partactwa i przegrywania z każdym trzeba icj wszystkich wyyyyyy odpowiedz

Rio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak zwykle palant Krychowiak. Gdyby miał odrobinę honoru to by zrezygnował z gry w kadrze. odpowiedz

Jerz z Potoku - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten mecz pokazał, że bońkowa zmiana selekcjonera Jurka Brzeczka na Paulo Sousę tylko pogorszyła jakość gry naszej reprezentacji. Były trener, wprawdzie nie był wirtuozem taktyki, ale przynajmniej dobrze znał obecnych kadrowiczów i nie musiałby tracić czasu na ich poznawanie przed turniejem. Wielka szkoda, że kaprys pijarowski prezesa PZPN skrzywdził i b. selekcjonera i naszych piłkarzy, nie wspominając o nas kibicach.

Ps.: tak jak któryś z Kolegów już wcześniej napisał; polska euro wycieczka nie potrwa długo...

Smutne serdeczności odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.255.243 @Jerz z Potoku: I bardzo dobrze ze nie ma tego popaprańca w kadrze, zaraz znowu by powołał Grosika tylko ja się pytam za co?? Za brak gry w klubie?? Ile było ujadania jak powoływał Błaszczykowskiego bo to jego siostrzeniec. odpowiedz

Jerz z Potoku' - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sobo(L)ew : Kolego, nie ubieraj mnie w buty obrońcy JB. Ja jedynie stwierdziłem obiektywne fakty po tej pseudo inauguracji. Jeżeli nadal uważasz, że Portugalczyk dał więcej naszej kadrze, to uprzejmie Ciebie proszę o merytoryczne konkrety. Z chęcią się z nimi zapoznam, być może coś przeoczyłem... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Jerz z Potoku': Kolego, z szacunkiem, obawiam sie ze jedyny argument jaki dostaniesz od Srobolewa to "kup se kadre", bo on nie widzi ku temu zadnej przeszkody. Wiec kup se kadre a pozniej krytykuj :-)) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Jerz z Potoku: Wcale nie jestem zadowolony z tych słów.... trudno jednak było myśleć inaczej widząc jak grali ("i trenowali"). odpowiedz

Jerz z Potoku'' - 2 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu, @Wolfik: Wasze kibicowskiego słowa wsparcia na czasie, ale nie zmienią one niestety naszych reprezentacyjnych realiów; przynajmniej w tym turnieju. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Jerz z Potoku'': Kolego, sporo o tym pisalem i mam nadzieje ze czytales. Juz 3 tygodnie temu pisalem ze tak jak odbywa sie jarmark w Opalenicy, nic z tego nie bedzie. To samo powiedzialem tydzien pozniej, kiedy ten burdel jeszcze bardziej sie rozkrecal. Cale to podejscie Zolzy/PZPN, caly ten mental od Zolzy do ostatniego kadrowicza wlacznie, caly ten cyrk, nie moglo sie to skonczyc inaczej. I cale to pyeeeerdolenie wszem i wobec ze gramy z "najslabsza druzyna na papierze". Jakos nikt tym ekspertom ani naszym pilkarzynom, czy selekcjonerowi nie przypomnial, ze to nie papier gra. odpowiedz

Jerz z Potoku''' - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: owszem, czytałem Twoje wpisy na przedmiotowy temat, ale ich zasadność wydawała mi się tak oczywista, że nie podejmowałem "jałowej" polemiki. Natomiast podtrzymuję swoją opinię, że wszystko co nie trafione w obecnej kadrze - wywaliło dzisiaj niczym szambo z tyt. nieudrożnienia.

Ps.: ciekaw jestem, czy znajdzie się ktoś mogący w racjonalny sposób wytłumaczyć powołanie PS na selekcjonera polskiej kadry. Oczywiście poza V-ce prezydentem UEFA... odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Lubię piłkę nożną bo jest nieprzewidywalna. odpowiedz

spasiony - 2 godziny temu, *.237.226 Eurowpie..ol wyjatkowo wczesnie w tym roku sie zaczal. odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Dalej nie powołujcie takich piłkarzy jak: Jędza, Kucharczyk, Furman, Slisz, Kapustka czy Szymański. Polską piłkę nie stać na brak takich powołań, ale takie błędy to od ponad 10 lat są gdy tylko śląscy trenerzy repry i zagraniczniaki rządzą. odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl P.S. A i jeszcze Wszołka trzeba było wziąć za Frankowskiego. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @tekken (L): Kapustka i Szymański grają do przodu. Furman umie centrować. Nie nadają się do repry. odpowiedz

Haha - 2 godziny temu, *.centertel.pl @tekken (L): kupon w reprezentacji razem z kryska beda obstawiac te mecze ? odpowiedz

OIF - 42 minuty temu, *.orange.pl @tekken (L): Fatalczyk ??? Człowieku zejdź na ziemie i nie rób jaj z pogrzebu, fatalczyka tam widzisz ?? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com A w sumie kij tam z przegrana, przeciez najwazniejsze jest to ze jest najzafajnieszja atmosfera w kadrze od...zawsze! Dobrze sie bawili w Opalenicy, wszyscy sa najlepszymi przyjaciolmi, i w ogole git! Boniek kocha ta kadre i sposob w jaki jest prowadzona, Zolza zrobil atmosfere i w ogole najfajniejszy trener. Byl basen, koncert, muzeum, premier, byly gierki, kolesie, rodziny, galerie. Byl turniej w FIFA. Kij z ME, byl turniej FIFA i jest git. Otwarcia juz byll, teraz o wszystko i zaraz o honor. Dokladnie jak mowilem juz 3 tygodnie temu. odpowiedz

Wollfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Węgrzyn na koniec meczu stwierdził "mamy problem". Moim zdaniem my juz nie mamy żadnego problemu. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Wollfik: hahahha, poprawiles mi humor :-)) tak, to swieta prawda, nie mamy juz problemu :-) odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: przede wszystkim to to nie ma sie co czepiac bo Krychowiakowi dobrze garnitury schodzą odpowiedz

Ursus - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo, zaangazowanie jak w mecz z Japonia ... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Mowilem... odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To nie jest Reprezentacja na ME !! odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tutaj nic nie pomoże, trzeba wszystko zaorać i budować od nowa. Może wtedy za 10-15 lat będzie miał kto grać w piłkę? Polska piłka na dnie, a gdzie są winni tego stanu? szukają alibi? Do Hiszpanii lepiej niech nie lecą, bo psycholog im nawet nie pomoże. odpowiedz

oro - 3 godziny temu, *.orange.pl 92 minuta meczu w którym przegrywasz 1-2 - cofasz do bramkarza... Więcej komentarzy nie potrzeba odpowiedz

Disztl - 2 godziny temu, *.chello.pl @oro: dobrze że mu obiad się nie cofnął odpowiedz

bie/L/sko - 3 godziny temu, *.master.pl Czy Ktoś z kolegów mógł by przypomnieć mi kiedy ostatni raz Lewandowski strzelił bramkę dla Polski w ważnym meczu, bądź jakieś drużynie topowej. Nie chodzi o bramki z karnego San Marino odpowiedz

Yaro - 2 godziny temu, *.chello.pl @bie/L/sko: w ćwierćfinale Euro2016 z Portugalią odpowiedz

bie/L/sko - 2 godziny temu, *.master.pl @Yaro: Ok. Dzięki. Ale ja z tamtego meczu zapamiętałem jego grę na szesnastce. Co dostał podanie to zagrywka do tyłi odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Nic się nie stało...



www.youtube.com/watch?v=kJqZb9Bq3C8 odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak grasz składem Lecha, do tego najlepszy z nich jest u przeciwnika (Satka), to licz na cud. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo.....la, la, la nic sie nie stalo......Mioduski na prezesa PZPN !!!! odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.chello.pl Nic się nie stało....... ot taki eurowpier.. Zaraz puchary i tam też od łomotu do łomotu. A szczerze to mamy trenera wizjonera i szrot by posrań. Tak wygląda reprezentacja Polski. Na miejscu Lewego, Ziela i Szczęsnego to bym się spakował i zostawił ten bur...del. odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Szymon : Najlepiej opłacany trener ( no prawie), najlepszy piłkarz Swiata i 10 smutnych chłoptasiów nic więcej nie uczyni,

Czy nie widać, że Szczęsny w każdym meczu puszcza szmaty?

Że nikt nie potrafi podać do napastnika

I po co ta cała Zołza nam była? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.