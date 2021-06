Hiszpania 1-1 Polska

Reprezentacja Polski zremisowała z Hiszpanią w swoim drugim spotkaniu na mistrzostwach Europy. Obecnie "biało-czerwoni" mają na koncie jeden punkt. Polacy zaczęli mecz odważnie i ofensywnie. W 7. minucie gry pierwszy strzał z dystansu oddał Mateusz Klich, jednak piłka zatrzymała się tylko na górnej siatce. Kilka chwil potem zagrozili również Hiszpanie. Próbę Daniego Olmo pewnie złapał Wojciech Szczęsny. Z kolejnymi minutami rosła przewaga faworytów tego starcia. W 26. minucie Hiszpanie dopięli już swego i wyszli na prowadzenie. Alvaro Morata wykorzystał podanie ze skrzydła i z bliska wpakował piłkę do siatki. Sędzia liniowy początkowo zasygnalizował pozycję spaloną, lecz powtórki pokazały, że był w błędzie. Nieco ponad dwa kwadranse po pierwszym gwizdku dwie dobre okazje pod każdą z bramek. Najpierw z rzutu wolnego nieznacznie pomylił się Moreno, a potem po wrzutce od Lewandowskiego minimalnie niecelny był Karol Świderski. Tuż przed przerwą mogło dojść do wyrównania... Z dystansu po ziemi piłkę kopnął Świderski, ale ona odbiła się jedynie od słupka. Dopadł do niej jeszcze Lewandowski i w sytuacji sam na sam trafił wprost w Simona. Osiem minut po zmianie stron w radość polskich kibiców wprawił Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu głową wykończył dośrodkowanie i doprowadził do upragnionego remisu. Z satysfakcjonującego wyniku Polscy mogli nie cieszyć się zbyt długo. Już niebawem we własnym polu karnym Hiszpana sfaulował Jakub Moder i arbiter po analizie VAR wskazał na jedenasty metr. Na nasze szczęście Moreno z rzutu karnego trafił tylko w słupek! Po godzinie gry wykazać musiał się Szczęsny, który na rzut rożny sparował uderzenie Moraty. Potem mecz wyrównał się i walka toczyła się głównie w środku pola. Dziesięć minut przed końcem bardzo dobrze na linii bramowej spisał się polski golkiper. Zawodnik Juventusu wyłapał silny strzał oddany przez Rossiego. W 84. minucie znów świetnie zachował się Szczęsny, który ofiarną interwencją uchronił swoich kolegów przed stratą gola.

Krzeszczu - 3 minuty temu, *.bredband2.com Kapitalny mecz w wykonaniu naszej Kadry. Nareszcie widac bylo pomysl, jakas taktyke i zaangazowanie. No i ogromne serducho. Po raz pierwszy od wiekow widzialem ambitnych sportowcow z duma naszacych barwy, a nie jakies wyzelowane panienki. Powtarzam, byl pomysl, byla taktyka, i bylo serducho. Nadal za latwo pozbywamy sie pilki, i nadal za szybko po odzyskaniu wlaczamy husarie i walimy wpieriod z kontrami na leb na szyje. Ale poprawilo sie to w drugiej polowie, wiec jest pomysl i jest nadzieja na pozytywna zmiane.

Jest na czym budowac. Niech tylko nasi nie poplyna w rozkosz a kontynuuja prace.

Jesli tak bedziemy grali to jestem pewny ze rozjedziemy teczowych szwedow. Jestem pewny. I mozemy nawet wyjsc z drugiego miejsca.

Brawo Bialo-Czerwoni! odpowiedz

Dezerter - 15 minut temu, *.centertel.pl To my też pykniemy Norwegów. odpowiedz

Czaro - 16 minut temu, *.vectranet.pl Jeszcze jest jskierka nadziejeji odpowiedz

zimmi - 16 minut temu, *.mm.pl oprócz wyniku z niczego się cieszyć nie można. Ciężko było naliczyć pięć podań po odzyskaniu piłki. Puchacz jak dla mnie bardzo kiepsko, Świderski za to na plus, szkoda, że zszedł tak szybko, chodź być może już brakowało sił. Gdyby On był zamiast tego Frankowskiego w sytuacji gdy we dwóch szli z Lewym ... ech... odpowiedz

Mamut - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Gramy dalej odpowiedz

