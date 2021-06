Szwecja 3-2 Polska. Biało-Czerwoni odpadli

W trzecim grupowym meczu Euro 2020 reprezentacja Polski przegrała 2-3 ze Szwecją i odpadła z mistrzostw Europy. Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla Polaków, którzy zaraz po pierwszym gwizdku sędziego stracili gola. Błędy w naszej defensywie wykorzystał Emil Forsberg, uderzając mocno z półwoleja ze skraju pola karnego. Polacy chcieli szybko rzucić się do odrabiania strat, jednak ich ataki były skutecznie powstrzymywane. Nieco ponad kwadrans po rozpoczęciu gry powinno być 1-1. Po wrzutce z rzutu rożnego w poprzeczkę trafił Robert Lewandowski, który dobijając swoją próbę... ponownie trafił w poprzeczkę. To była być może najlepsza niewykorzystana okazja nie tylko w meczach z udziałem Polaków na tym turnieju... W kolejnych minutach Polacy atakowali głównie skrzydłami. W powietrzu w szwedzkim polu karnym bez problemów radził sobie jednak golkiper naszych przeciwników. Dopiero na kilka minut przed przerwą bliski szczęścia był Piotr Zieliński. Pomocnik huknął z dystansu i końcówkami palców przeniósł uderzenie na rzut rożny. Ostatecznie do końca pierwszej połowy utrzymał się wynik 1-0 dla Szwedów, który na ten moment eliminował Polaków z turnieju. Po starcie drugiej połowy kilka groźnych akcji pod jedną i drugą bramką. Dwukrotnie dobrze spisał się na linii szwedzki bramkarz, który obronił strzały Grzegorza Krychowiaka i Piotra Zielińskiego. Z kolei nasi przeciwnicy zagrozili mocnym strzałem Robin Quaison obronionym przez Wojciecha Szczęsnego. Po godzinie gry byliśmy świadkami wyjątkowo intensywnej gry. Najpierw prowadzenie Szwedów podwyższył Forsberg, co wydawało się że całkowicie podetnie nam skrzydła. Chwilę potem w świetnym stylu odpowiedział Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu przymierzył ze skraju pola karnego, zmuszając Olsena do kapitulacji. Biało-Czerwoni próbowali przez moment przechylić szalę zwycięstwa na swoja stronę, ale w doliczonym czasie gry zabrakło im sił. Wykorzystał to Viktor Claesson, pokonując Szczęsnego zabił marzenia Polaków o grze w kolejnej fazie turnieju.

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ben - 27 minut temu, *.inetia.pl Pytanie retoryczne.

Czy nasz Robercik solidaryzował się ze swoim klubowym kolegą zakładając tęczowe stringi?

Jak w ostatnich latach wygrywa się z Andorą i San Marino to takie są rezultaty na mistrzostwach. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 34 minuty temu, *.127.48 2 bramki Lewego przypudrowały g......y występ na ME. Niestety, ale gra naszej repry z Lewym w ataku jest równie przewidywalna, jak gra Legii z Pekhartem w ataku. Laga na napastnika. odpowiedz

RIkki - 37 minut temu, *..CENTRUM-TV-SAT Moim h..owym zdaniem to pi.da Szczęsny awalił ten mecz a głównie ostatnią bramkę jak taki matoł wybija piłkę na pałę gdy zostało parę minut i każde rozwiązanie jest dobre tylko nie farciarski wykop , ten koleś zawalił nam całe Euro , to bez dwóch zdań moja opinia , sądę że expert tatuś nie jest innego zdania? odpowiedz

FanFan - 59 minut temu, *.centertel.pl Oglądałem tem mecz na wakacjach. I niestety 1 rozpoznawalny zawodnik dla obcokrajowca w pubie to Pan Lewandowski. Obrona dzisiaj i w meczu o wszystko z słabiutką Słowacją to kryminał. A i pan szczęsny na bramce i jego statystyki, w meczu o otwarcia ZERO obronionych celnych strzałów. W meczu dzisiejszym, na 4 celne strzały JEDEN obroniony. Dobrze że mnie obcokrajowcy pocieszali i nie śpiewali "nic się nie stało" Forever Legia. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Czy Jędrzejczyk i Wieteska zasługują na niepowoływanie ich do reprezentacji? odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Za dużo wronieckiego dna przegrywów. odpowiedz

Farme(L) - 36 minut temu, *.virginm.net @Luk: też mam takie wrażenie.... jeśli powołujesz zawodnika z 11 drużyny ekstraklasy czy następnego wahadłowego który pod koniec sezonu usiadł na ławce bo był słaby w drugiej lidze angielskiej to tak musi być... żeby nie było to nie tylko ich wina, bo jakiś bramkarz tez nieSzczęsny jest... w 2012 czerwona kartka i karny dziś pierwszy który samobója łapie... największy problem jednak leży w PZPN i chyba za moich lat nic się nie zmieni.... rudy nie zbawił reprezentacji a za jego kadencji liga zjechała... czas się obudzić i nie sprzedawać młodych jak leci...

czy kiedyś będzie normalnie? Oprócz 2016 (wyjątek potwierdzający regułe) mam wrażenie, ze tylko my nie wiemy jak grać na turnieju!!! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Lewandowski to za slaby na Legie....... odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com MIODUSKI +BONIEK = KODOWSKIE KUR.. !!!!! Jedyny, I tylko jedyny plus przegranego EURO to ze ta anty Polska kur.. Boniek nie bedzie pi....... jaki jest wspanialym prezesem !!!!! Boniek, wyp......... !!!!! odpowiedz

Jan Hipodrom Augustyniak - 1 godzinę temu, *.211.124 Boniek się zesrał, Sołza się zesrał, a Krychowiak zesrał się z kleksem. odpowiedz

Jan Hipodrom Augustyniak - 1 godzinę temu, *.211.124 Boniek się zesrał, Sołza się zesrał, a Krychowiak zesrał się z kleksem. odpowiedz

Jan Hipodrom Augustyniak - 1 godzinę temu, *.211.124 Boniek się zesrał, Sołza się zesrał, a Krychowiak zesrał się z kleksem. odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nie jestem uprzedzony ale to ci grał Pan Tymoteusz woła o pomstę odpowiedz

Misza_Praga - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo!!! Ruda ży.....dzewska menda,wszystkich oszukała, cieszę się, Zołza Ty Ch......uju ,cieszę się że żaden Legionista nie brał udziału w tym KU......restwie:))))) ale jestem Happy:)))) odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.net.pl No to wracacie do domu, osobowym, druga klasą! odpowiedz

Sokolowp - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Mały Rudy z poznania załatwił mecz ! odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Nie można wygrać kiedy w obronie gra jeden stoper i dwie drupy na kozich nogach. Brakuje pomocnika na miarę Kazia Deyny - Zieliński nigdy Mu nie dorówna. Lewandowski to człowiek z innej planety... odpowiedz

jbb - 1 godzinę temu, *.237.198 grajmy lechem to będziemy grac jak lech odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Lewandowski i reszta od pchania karuzeli. Obrona to jakiś kabaret, po 4 piwach lepiej wrzucam piłkę w pole karne, niż te "reprezentanty". Przyjęcie piłki dla naszych to już nie lada wyzwanie, o strzałach nie wspominam, żeby gołębi nie straszyć. Jak grać? no nie da się i dlatego wracamy do domu. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.orange.pl To klątwa za rzeczywistość: „jedno miast jeden klub”.

Boimy się tej rywalizacji. Nie ma rywalizacji, nie ma adrenaliny, nie ma podnoszenia umiejętności.

To wstyd, że w Warszawie najbogatszym i największym mieście w Polsce, na szczeblu centralnym obejmującym: ekstraklasę, 1 ligę, 2 ligę, jest tylko jedna drużyna.

W Londynie jest kilkanaście takich drużyn.

No cóż, tkwimy w swych betonowych umysłach.

Szkoda. odpowiedz

oz - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Jerry: nie ma takiego miasta jak Londyn odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl Łączy nas wpierdol odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Lewandowski, i na tym koniec. Szkoda mi tego faceta. Daje 120 procent a takie panienki jak Zielinski sraja w portki i ledwie du.. ruszaja !!!!! odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Grzesiek Krychowiak!! Janek Bednarek

!! odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rozpedzic na cztery wiatry ten bajzel.

Chała, brak umiiejetnosci.

A wszystko sie zaczyna w klubach, gdzie jest bieda, brak fachowcow i nieumiejetne szkolenie mlodziezy.

Zamknac wszystkie rozgrywki na 5 lat. Wszystkich trenerow wyslac po nauke do 3 najlepszych lig.

Po powrocie egzaminy z wiedzy i wtedy start rozgrywek. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.