Maik Nawrocki na testach medycznych w Legii

20-letni młodzieżowy reprezentant Polski Maik Nawrocki w najbliższych dniach odbędzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Legią Warszawa. Nawrocki jest wychowankiem Werderu Brema, w którym grał od najmłodszych drużyn juniorskich po występujący w Regional Lidze Nord zespół rezerw. Przez ostatnie pół sezonu był wypożyczony do Warty Poznań. Na boiskach Ekstraklasy rozegrał trzy spotkania. Środkowy obrońca, który posiada również niemieckie obywatelstwo, od pięciu lat regularnie jest powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski. W niedzielę wieczorem zawodnik przyleciał do Warszawy. Maik Nawrocki Data urodzenia: 7 lutego 2001 (20 lat) Miejsce urodzenia: Brema Kraj: Polska, Niemcy Wzrost: 190 cm Kluby: 2021 Werder Brema, 2021 Warta Poznań (wyp.)

Karokkk2 - 1 minutę temu, *.centertel.pl Będzie grał bo potrzebny młodzieżowiec Po co ta akademia odpowiedz

Ogryzek - 43 minuty temu, *.centertel.pl Czyżby drugi Mosór? odpowiedz

kibicL - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl to chyba transfery... na szybkie zwolnienie Czesia! :D odpowiedz

Taki z niego Maik - 5 godzin temu, *.lewtelnet-access.de a przychodzi w czerwcu



chyba że to błąd i to jest Majk, amerykańskoniemiecki



ewidentnie gość ma trzy zalety; za darmo, młodzieżowiec i nie trzeba na razie płacić



odpowiedz

Krisu - 6 godzin temu, *.com.pl Warta musi być zawiedziona x) odpowiedz

Stolnik - 7 godzin temu, *.centertel.pl Widziałem dzisiaj reklamę - setki wolnych pań i panów czeka na oferty. To może kogoś z tego ogłoszenia uda się pozyskać, w dobrej cenie. odpowiedz

Realista - 7 godzin temu, *.com.au Prawda taka ze gdyby dział skautingu działał normalnie u nas, to spokojnie mogliby szukać 16-17 letnich kocurów za pół lub nawet darmo. A tak musimy się zadowalać albo emerytami, albo kalekami, albo młodziakami którzy realnie nigdy nie grają… odpowiedz

D.M. - 7 godzin temu, *.centertel.pl Chciałeś Czesiu szybkie transfery, to masz. I proszę nie szukać albi, bo teraz czekam na LM, co najmniej półfinał ma być. odpowiedz

Zapowiada się bardzo szybki epizod Legii w Europie - 7 godzin temu, *.com.pl Wszołek za słaby na Legię to wziął go klub z Bundesligy. Vesović przed kontuzją jeden z lepszych Piłkarzy Legii , Gwillia gdy miał formę też dużo dawał zespołowi . Lewczuk poco Legii on jak mamy w składzie jeszcze znakomity środek obrony Wieteska , Hołownia - Europa już drży już przed Legią - szkoda , że tylko ze śmiechu . odpowiedz

Sobo(L)ew - 8 godzin temu, *.255.243 WIECZNY PŁACZ PANIENEK ODNOŚNIE TRANSFERÓW, KTO BY NIE PRZYSZEDŁ TO WIECZNIE ŹLE (TRZE ZEJŚĆ NA ZIEMIĘ I ZADOWOLIĆ SIĘ TAKIMI TRANSFERAMI I TRZEBA ZAPOMNIEĆ ŻE NIE BĘDZIE NIKOGO TAKIEGO JAK DEYNA, PISZ ITP). NIE PASUJE TO KUPCIE SOBIE SWÓJ KLUB I ROBCIE TAKIE TRANSFERY JAKIE WAM SIĘ PODOBAJĄ. odpowiedz

Dezerter - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Sobo(L)ew : Z ciebie taki lew, jak z mysiego bobka schabowy. I takie są i będą też transfery. odpowiedz

Jack(L) - 6 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @Sobo(L)ew : A ty zmień płytę bo twój każdy wpis to tylko,,kupcie sobie swój klub"No ty pewnie już chłodzisz szampana i zajadasz kawior bo tatuś ściągnął tu Kozaka a plebsy tylko płaczą. odpowiedz

Juri - 8 godzin temu, *.inetia.pl Brawo Panie Kucharski,wzmocnienie składu.

odpowiedz

Makumba - 8 godzin temu, *.plus.pl Ja prdl!! Kim my się „wzmacniamy”?!! odpowiedz

SEBO(L) - 9 godzin temu, *.chello.pl Kadrowicz,Werder,mistrz Poznania i Wielkopolski... Według Mioduskiego transfer od razu do składu. odpowiedz

Żmija - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): Jak to mówią Wielkopolanie Majster Wlkp! Amica Wronki tylko chwilowo gra na stadionie w Posen... odpowiedz

Zgred - 9 godzin temu, *.as9105.com Dobry transfer bedzie z niego gracz odpowiedz

Sebo(L) - 9 godzin temu, *.centertel.pl Transfer na alibii Mioduskiego i Kucharskiego. Ściągną jeszcze ze 3-4 no name'ów i będą mieli w razie czego wytłumaczenie : "przecież wzmocniliśmy zespół tak jak chciał trener Michniewicz". odpowiedz

jezus - 9 godzin temu, *.vectranet.pl ja je...ix co sie w tym klubie dzieje xDDDDD wezcie jeszcze dozorce z jakiegos klubu 20 ligi podokregowej z ugandy odpowiedz

TITO - 9 godzin temu, *.orange.pl trochę nie rozumiem tego ruchu. pozbywają się wychowanka Mosóra a biorą mocno nie pewną opcję. odpowiedz

Ogór - 9 godzin temu, *.net.pl @TITO: nie piszcie cały czas tych samych bzdur! Mosor to ogór i dobrze ze odszedł. kropka. odpowiedz

Kris - 9 godzin temu, *.netfala.pl Gość w Warcie trzy spotkania zagrał i my go bierzemy?:) odpowiedz

Aron86 - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Kris: to jest kobacz do 2 w extraklasie to chyba zagra jak sobie fife odpali na ps4 odpowiedz

KibicL - 8 godzin temu, *.net.pl @Kris: i co z tego jest uważany za wielki talent, po za tym ma 190 cm a misie trochę mniej odpowiedz

Janinho - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Z gęby taki młody Thomas Muller ???? odpowiedz

