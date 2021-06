Natalia Ryfa brązową medalistką MP

W centrum sportowym Hasta La Vista we Wrocławiu, odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski w squashu. W zawodach wystartowała trenerka Legii Warszawa, Natalia Ryfa, która zdobyła brązowy medal. Legionistka w drodze do półfinału pewnie pokonała trzy rywalki, a w rywalizacji o finał uległa 0-3 późniejszej mistrzyni, Karinie Tymie. W meczu o brąz Ryfa pewnie zwyciężyła Dominikę Witkowską. Wyniki w Indywidualnych mistrzostwach Polski: Natalia Ryfa - Natalia Mierzejewska 3-0 (11-3, 11-3, 11-3) Natalia Ryfa - Weronika Zimecka 3-0 (11-0, 11-5, 11-7) Natalia Ryfa - Julia Burak 3-0 (11-6, 11-5, 11-3) 1/2 finału: Natalia Ryfa - Karina Tyma 0-3 (9-11, 7-11, 6-11) O 3. miejsce: Natalia Ryfa - Dominika Witkowska 3-0 (11-4, 11-3, 11-2) Końcowa klasyfikacja: 1. Karina Tyma 2. Magda Kamińska 3. Natalia Ryfa 4. Dominika Witkowska

