Siatkówka

Mateusz Mielnik pozostaje trenerem siatkarzy

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. 10:48 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W sezonie 2020/21 siatkarska Legia wywalczyła awans do Tauron 1. Ligi, czyli drugi poziom rozgrywkowy w Polsce. Do tego sukcesu drużynę poprowadził trener Mateusz Mielnik. Szkoleniowiec poprowadzi drużynę także w kolejnym sezonie.



- Trener niewątpliwie przyczynił się do tego sukcesu. To był jeden z decydujących o awansie czynników. Wiedzieliśmy, że potrafi przygotować zespół do awansu i udowodnił, że tak jest - mówi prezes sekcji Karolina Szewczyk.