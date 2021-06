Jeździectwo

Wyniki legionistów w zawodach ogólnopolskich i regionalnych

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. 10:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii Warszawa w ostatnich tygodniach startowali w zawodach ogólnopolskich i regionalnych w Kozienicach, Poczerninie, Lesznie, Łącku i Wiktorowie. Poniżej wyniki legionistów.



16.05, ZR-B TKKF Hubert:

Olga Szwarc na kucyku Markiza - 1 miejsce ex aequo w konkursach 60 i 70 cm.

Klara Kajdrys na kucyku Tanzania - 1 miejsce ex aequo w konkursie 80 cm.



22-23.05, ZR-B Kozienice

Zuzanna Chwalińska na koniu Endo - 2 miejsce w konkursie klasy C



22-23.05, ZR-B Poczernin

Olga Szwarc na kucyku Markiza - 2x1 miejsce ex aequo w konkursach 70 i 80 cm.

Klara Kajdrys na kucyku Tanzania - 1 miejsce ex aequo w konkursach 70 i 80 cm.



28-30.05, ZO-B Leszno

Krzysztof Mazur na koniu Cicero - 3 i 5 miejsce w konkursach klasy CC



28-30.05, ZO-B DiM Łąck

Klara Kajdrys na kucyku Tanzania - 1 miejsce ex aequo w konkursie 70 cm.



5.06, ZR-B Wiktorowo

Waleria Branicka na koniu Hollister - 3 miejsce w klasie N oraz 2 miejsce w klasie P