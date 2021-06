18-20.06: Weekendowy rozkład jazdy

III-ligowe rezerwy Legii zakończą w niedzielę sezon 2020/21 meczem w Grodzisku Mazowieckim z miejscową Pogonią, która zapewniła już sobie awans do II ligi. Nasz pierwszy zespół z kolei w austriackim Kössen rozegra drugi mecz sparingowy w ramach przygotowań do nowego sezonu. W sobotę, 19 czerwca legijny Szczecinek organizuje kolejny Dzień Dziecka z Legią Warszawa. Jedną z atrakcji będzie mecz Wielima Szczecinek z futsalistami Legii, który o godzinie 17:30 i rozegrany zostanie w hali przy Szkole Podstawowej nr4 przy ulicy Jasnej 2. Wstęp wolny, a w przerwie spotkania będzie miała miejsce loteria z nagrodami. Rozkład jazdy: 20.06 g. 13:00 UWKS Legia - AP EsKadra Rembertów [B-klasa][ul. Okopowa 55a] 20.06 g. 16:00 Legia Ladies - Fuks Pułtusk [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] 20.06 g. 16:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Legia II Warszawa [Aleja Mokronoskich 4] 20.06 g. 17:00 Ferencvárosi TC - Legia [sparing, w Kössen] Młodzież: 18.06 g. 14:00 Kosa Konstancin 06 - Legia U15 [CLJ U15][Wólka Kozodawska, ul. Źródlana 9a] 18.06 g. 18:00 Legia U10 - UKS Football Academy Warszawa 11 [LTC] 18.06 g. 18:00 Legia U11 - FC Komorów 10 [LTC] 19.06 g. 12:00 Legia U18 - Hutnik Kraków 02/3 U18 [CLJ U18][LTC] 19.06 g. 13:00 ZWAR Międzylesie 09 - Legia U12 [ul. Pożaryskiego 10] 19.06 g. 14:00 Legia U17 - Polonia Warszawa 04 [CLJ U17][LTC] 19.06 g. 15:30 UKS Varsovia I 11 - Legia LSS U10B [ul. Międzyparkowa 4] 19.06 g. 16:00 KS Ursynów 09 - Legia LSS U11B [ul. Małcużyńskiego 4] 19.06 g. 17:30 UKS Borzęcin 12 - Legia LSS U9 [Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697] 20.06 g. 11:00 UWKS Legia 03 U18 - PAF Płońsk 03 [ul. Okopowa 55a] 20.06 g. 12:00 Legia LSS U11A - Wicher II Kobyłka 09 [ul. Łazienkowska 3] Legia U10 po piątkowym meczu ligowym, w sobotę i niedzielę wystąpi na mocno obsadzonym turnieju w Lucieniu.

