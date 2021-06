Nabór do grup pływackich

Sekcja pięcioboju nowoczesnego Legii Warszawa ogłasza nabór do nowo powstających grup pływackich na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym dla dzieci w wieku 6-11 lat. Zapisy prowadzone są do końca sierpnia. Zajęcia odbywać się będą na pływalni OSiR Wola ("Nowa Fala") przy ulicy Garbińskiego 1. Zapisy prowadzone są zarówno telefonicznie: 730-751-196, jak i mailowo: zapisy.legia@gmail.com

