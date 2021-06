Siedem medali na MP juniorów młodszych

Cztery medale indywidualnie na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych zdobyli pięcioboiści Legii. W trójboju (U-16) zwyciężyli Katarzyna Dębska oraz Igor Radomyski. W dwuboju (U-14) triumfowała Hanna Jakubowska, a srebro wywalczyła Maja Bieniecka. Ponadto zawodnicy Legii zdobyli trzy kolejne medale (dwa złote i brąz) w sztafetach. Radomyski miał piąty wynik w pływaniu (2:07,05 min.), trzeci w biegu i pierwszy w strzelaniu. Dębska najlepsza była w bieganiu, w pływaniu uzyskała czwarty rezultat (2:21,74 min.), a strzelaniu trzeci. Hanna Jakubowska zwyciężyła zarówno na pływalni (1:02,71 min.), jak i w biegu (3:13,78 min.). Blisko miejsca na podium była Hanna Matusik, która zajęła miejsce czwarte, z punktem straty do strefy medalowej. Legioniści zdobyli również złoty medal w sztafetach mieszanych (Katarzyna Dębska i Igor Radomyski) oraz złoto w sztafecie kobiecej w kat. U-14 (Hanna Jakubowska i Maja Bieniecka). W sztafecie kobiecej U-14 brąz wywalczyły Hanna Matusik i Aleksandra Kazubska. Wyniki legionistów w mistrzostwach Polski juniorów młodszych: Trójbój (panowie): 1. Igor Radomyski, 18. Stefan Bieniecki, 32. Krzysztof Majcher Trójbój (panie): 1. Katarzyna Dębska, 9. Olga Cisek Dwubój (chłopcy): 13. Antoni Ruzik, 18. Kajetan Szpryngiel, 25. Tomasz Wasiuk, 32. Dawid Ogrodniczuk, 33. Dominik Radomyski, 36. Szymon Pawlak, 37. Dawid Czyż, 39. Tymon Szczepanik, 43. Jan Gryko, 44. Jakub Kalwajtys, 45. Szymon Kowiecznikow, 51. Tymon Szpryngiel, 54. Jakub Rosa, 55. Bartosz Mierzejewski, 56. Sebastian Pawlak Dwubój (dziewczęta): 1. Hanna Jakubowska, 2. Maja Bieniecka, 4. Hanna Matusik, 11. Aleksandra Kazubska, 30. Alicja Dobrzyńska, 43. Kamila Jakubowska, 49. Anna Kazubska

