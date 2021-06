Pierwszy trening Abu Hanny. Nawrocki przywitał się z drużyną

Poniedziałkowy poranek legioniści spędzili pierwszej części badań w Legia Training Center. O godzinie 14 cała drużyna stawiła się na boisku, by odbyć normalną jednostkę treningową. W zajęciach wzięło udział w sumie 20 zawodników, w tym dwóch bramkarzy. Do zespołu dołączyli nieobecni pod koniec tygodnia Artur Jędrzejczyk , Bartosz Slisz i Andre Martins oraz Filip Mladenović , który dopiero zakończył urlop. Nadal nieobecny był natomiast Artur Boruc . Fotoreportaż z treningu - 32 zdjęcia Woytka W trakcie zajęć na boisko przyszedł Maik Nawrocki i wraz z dyrektorem sportowym Radosławem Kucharskim przyglądali treningowi. Gdy zawodnicy schodzili z boiska 20-latek przywitał się ze wszystkimi piłkarzami, którzy za moment mają zostać kolegami z jednej drużyny. Po 20-minutowej rozgrzewce i grze w dziadka, zespół zmienił boisko i do końca zajęć rozgrywał mecz 10 na 10 na sześć małych bramek. Trenerzy skrupulatnie liczyli wszystkie bramki i sprawdzali czy zawodnicy przestrzegają założeń gierki takich jak np konieczność dwóch kontaktów, czy pilnowanie linii spalonego. Treningu nie dokończył niestety Kacper Skibicki , który podkręcił staw skokowy i z opatrunkiem przyglądał się kolegom zza linii końcowej. We wtorek piłkarzy czeka druga część badań, które będą bardziej obciążające, więc sztab zrezygnował z popołudniowego treningu. W środę z samego rana zespół wyruszy do Leogangu, gdzie będzie trenował do 24 czerwca. W tym czasie "Wojskowych" czekają trzy sparingi. 17.06. 18:00 SK Bischofshofen - Legia [w Bischofshofen] 20.06. 16:00 Ferencvárosi TC - Legia [w Kössen] 23.06. 15:00 Legia - FK Krasnodar [w Leogangu] Już teraz zapraszamy na nasze codzienne relacje z Austrii!

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl czyj to pomysl ten Nawrocki czy to czasem nie tego cymbała Miochniewicza który trenował tą reprezentacje pozbycie się Mosóra też reprezentat a sprowadzenie Nawrockiego to tylko jakiś cymbał mógł wymyślieć odpowiedz

KibicL - 4 godziny temu, *.net.pl @bronek49: niby dlaczego ? odpowiedz

norbi - 1 godzinę temu, *.chello.pl @bronek49: mosór nie chciał przedłużyć kontraktu odpowiedz

olew - 47 minut temu, *.vectranet.pl @bronek49: Legia chciała przedłużyć kontrakt z Mosórem, On nie chciał, miał prawo, odszedł, niech mu się gra, my to jakoś przeżyjemy ... odpowiedz

PPU - 5 godzin temu, *.chello.pl Kucharski niech w końcu zdejmie te okulary bo g.*.wno widzi i szrot sprowadza. odpowiedz

Piotr1 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kto to jest ten w czerwonym tshirt? To ten ukryty doradca z zarządu który dzieli się z Darkiem obiekcjami co do kompetencji Michniewicza? odpowiedz

Epsi - 5 godzin temu, *.btcentralplus.com @Piotr1: Zahorski odpowiedz

Boom - 5 godzin temu, *.amazonaws.com @Piotr1: Jarzębowski. odpowiedz

