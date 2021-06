Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów

UEFA dokonała podziału na grupy przed losowaniem 1. rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów. Legia Warszawa znalazła się w grupie 1 i może trafić na: Riga FC, Fola Esch, Shamrock Rovers lub Bodø/Glimt. Losowanie odbędzie się 15 czerwca o godzinie 12:00. Mecze odbędą się 6/7 i 13/14 lipca. Zwycięzcy awansują do rundy 2, natomiast przegrani do 2. rundy eliminacji ścieżki mistrzowskiej Ligi Konferencji Europy. Grupa 1: drużyny rozstawione Malmö (Szwecja) Legia Warszawa Slovan Bratislava (Słowacja) Lincoln Red Imps (Gibraltar) drużyny nierozstawione Riga FC (Łotwa) Fola Esch (Luksemburg) Shamrock Rovers (Irlandia) Bodø/Glimt (Norwegia)

Yeti - 7 minut temu, *.vectranet.pl Fola Esch i pozamiatane. Legia spada do Ligi konferencji a kudłaty dalej snuje długofalowe wizje. odpowiedz

Nopar - 31 minut temu, *.plus.pl Hiszpan : jesteś mózgiem! SHAMROCK to marzenie odpowiedz

lw73 - 38 minut temu, *.chello.pl Jeśli awansują to co dalej też jakieś grupy czy już normalne losowanie?

odpowiedz

Hiszpan - 43 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Shamrock lub Bodo i żegnaj przygodo. odpowiedz

I ŚMIESZNIE I STRASZNIE TYLE DOBRZE , ŻE DŁUGO NIE TRZEBA BĘDZIE GRAĆ W EUROPIE - 44 minuty temu, *.com.pl PATRZĄC OBIEKTYWNIE NA ZESPOŁY TO OBECNIE TO POZIOM SPORTOWY LEGII W EUROPIE , MOŻE JESZCZE JAKOŚ PRZEJŚCIE W 2 RUNDZIE A 3 TO JUŻ TRZEBA LICZYĆ NA SPORY FART W LOSOWANIU . POZBYWAMY SIĘ PIŁKARZY KTÓRZY SĄ ZA SŁABI NA NASZĄ LIGĘ A IDĄ DO BUNDESLIGI . TRZEBA TYLKO WIERZYĆ , ŻE TAKIM TOKIEM ROZUMOWANIA WŁADZ KLUBU CHCĄ WZMOCNIĆ SIĘ DUŻO LEPSZYMI PIŁKARZAMI . odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trafiamy na rige i mozemy oddać walkowerem. Shameock i bodotez poza zasiegiem. Fola esch mozemy powalczyc. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 Poza Luksemburczykami z którymi możemy powalczyć, będzie raczej ciężko. odpowiedz

RubioBEMOWA - 1 godzinę temu, *.chello.pl uffff. Dobrze, ze Gibtraltara z nami do ekip rozstawionych dali bo by juz po ptokach bylo.. odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl TO ZASZCZYT BYĆ ROZSTAWIONYM W TOWARZYSTWIE DRUŻYNY Z GIBRALTARU odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.plus.pl @tomiacab: :-D odpowiedz

Radek - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com 1 runda prawie nie do przebicia dla Legii .Za duży poziom dla kopaczy odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do boju Legio, wszyscy do przejścia. Jeszcze 5 transferów i będzie ok. odpowiedz

Ktoś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszystko tylko nie Bodo/Glimt odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl No no no. Jest z kim konkurować. Wyjazd do Bodo i eurowpier..... Ale w sumie pudel zna smak porażki od bardzo dawna. A że Czesię narzeka że w kadrze ma braki to jeszcze pare ogórków mu załatwi. Oj będzie się działo. odpowiedz

Mdread - 2 godziny temu, *.virginm.net Bodo mega ciezko remis z milanem jak dobrze pamietam, shamrock tez w trakcie sezonu nie maja przerwy na euro, tylko Riga w miare powinno byc latwo. odpowiedz

Maka - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Uuuu to zacne zespoly nas w tym roku wydoja - odpadamy po karnych z Ryga.... odpowiedz

RIkki - 2 godziny temu, *.net.pl Na tym etapie słabych nie ma.... odpowiedz

Stanek - 30 minut temu, *.play-internet.pl @RIkki: to było dobre???? odpowiedz

Jeżek - 2 godziny temu, *.chello.pl z Irlandczykami ostatnio dobrze szło Legii

z Shamrock jeszcze nie grali odpowiedz

Sim - 1 godzinę temu, *.88.74 @Jeżek: w 2014r grali ze soba odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA - Shamrock R. odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA - FC Riga !!! odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.orange.pl Redakcjo czy macie jakieś info czy uefa pozwoli na kibiców przyjezdnych odpowiedz

Sfinks - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Antek: oby nie... odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oj coś mi się wydaje,że licznik wstydu prędko się nie zatrzyma. odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.orange.pl A co z wyjazdami będą mozliwe odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @Nieuk: najwidoczniej ma lepszy ranking. odpowiedz

Nieuk - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zespol z gibraltaru rozstawiony a norweski nie, o co tu chodzi odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Jak trafimy na Norwegów... to może być ciekawe doświadczenie :). odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Napewno bedzie interesujaco :) Moze beda to mecze ktore bedziemy mogli przeanalizowac i wyciagnac wnioski? :-)) odpowiedz

weah - 3 godziny temu, *.orange.pl Bodo i będą mega ciężary! odpowiedz

Kami87 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Hehehe odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bodo i Fola i będzie baaardzooo ciężko... Krychowiak to bezmózg.... odpowiedz

