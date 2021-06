Bodø/Glimt rywalem Legii w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów

Bodø/Glimt z Norwegii będzie przeciwnikiem Legii Warszawa w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Spotkania zaplanowano na 6/7 i 13/14 lipca. Pierwszy mecz odbędzie się na wyjeździe, natomiast rewanż w Warszawie. W środę o godzinie 18 Bodø/Glimt zmierzy się w lidze z zespołem Strømsgodset IF. Po 7. kolejkach sezonu 2021 w Norwegii Bodo/Glimt zajmuje 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów (5 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka). Bilans bramek do 13-4. W poprzednim sezonie najbliższy pucharowy przeciwnik Legii zdeklasował rywali i wygrał ligę z 19-punktową przewagą. W 30 meczach strzelili 103 gole i stracili 32. Fotballklubben Bodø/Glimt to zespół z miasta Bodø, położonego na północy Norwegii. Został założony w 1916 roku. W najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutował dopiero w 1977 r., a następnie grał cztery sezony w najwyższej klasie rozgrywkowej i spadł w roku 1980, kończąc rozgrywki na 12. miejscu. Ogółem rozegrał w najwyższej klasie rozgrywkowej 16 sezonów. W 2020 r. Bodø/Glimt po raz pierwszy i jedyny w historii zdobył mistrzostwo Norwegii. Poza tym może pochwalić się czterema wicemistrzostwami i dwoma Pucharami Norwegii.

PB - 30 sekund temu, *.play-internet.pl Która opcje karnetów wybieracie? odpowiedz

$$ - 4 minuty temu, *.kpn.net Nie ma kasy, nie będzie wyników. Liga konfederacji bardziej odpowiada naszym zasobom odpowiedz

Sig - 20 minut temu, *.chello.pl Przed Goteborgiem też nikt nie wierzył. A Fiesta była po meczu. Ps. Lepiej niż ogórki bo może nasi Galacticos się zepną trochę i wygrają. odpowiedz

Optymista - 26 minut temu, *.lewtelnet-access.de Przejście norwegów jest bardzo mało prawdopodobne ale przynajmniej wiadomo na czym powinien skupić się utyty Cesio.

Do bólu powinien trenować tylko schematy obronne; obronę Częstochowy, wybijanie na oślep, kradzenie czasu, tarzanie się po murawie z krzykiem przy byle podmuchu, wszystkie możliwe warianty stawiania autobusu, taktyka 1-10 (Boruc i obrońcy).

Może dzięki temu unikniemy kompromitacji i przegramy tylko 0:5 u nich i 0:3 u siebie.



Jasne też staje się dlaczego nie ma transferów, teraz już wiadomo że pudel czekał na wynik losowania i teraz tylko potwierdziło mu się że następne małosolne są zbędne bo i tak nie pomogą a tylko zwiększą dług. odpowiedz

M-Ochota - 26 minut temu, *.plus.pl Jak ogramy Norwegów to byłaby sensacja na miarę wygrania Polski z Hiszpanią... niestety odpowiedz

Zdzicho - 28 minut temu, *.centertel.pl Polska piłka to mega przeplscone gowno odpowiedz

Kjempe bra - 30 minut temu, *.79.233 Lepiej nie mogłem trafić. Tyle czasu przez kwarantanny nie mogłem Legii ukochanej zobaczyć. Teraz poprostu pojadę jk do siebie. Ogień kur......!!!!!! odpowiedz

Os(L)o - 23 minuty temu, *.netcom.no @Kjempe bra: skad bedziesz jechal na mecz? odpowiedz

Przynajmniej można zarobić. - 31 minut temu, *.chello.pl Ładny kurs na Bodø. odpowiedz

Zielu - 47 minut temu, *.centertel.pl No i zaczęły się schody odpowiedz

Ginpasterz - 47 minut temu, *.204.214 Jeżeli wyznacznikiem dla prezesa do zwolnienia trenera jest odpadnięcie z pucharów (a tak jest w ostatnich latach) to trener Michniewicz już może się rejestrować jako bezrobotny. Z drugiej strony za Pekharta ze 2 mln Euro, za Juranovica może 3 mln Euro i coś za Ślisza to nawet nie trzeba grac w europejskich pucharach. odpowiedz

Micha - 50 minut temu, *.10.98 Przynajmniej wiadomo jaki wariant karnetu wybrać :-)))))) odpowiedz

Int - 50 minut temu, *.206.180 Nie znam tego zespołu, ale się go obawiam. to chyba niedobrze świadczy o Legii. odpowiedz

wax - 51 minut temu, *.centertel.pl Z tego co pamiętam to Milan ledwo z nimi sobie poradził w zeszłym roku. Nie mamy szans... odpowiedz

ryter - 51 minut temu, *.100.190 Kompletnie nie rozumiem, skąd się dziś bierze pesymizm po tym losowaniu. O tym, że nie mamy szans na przejście do 2. rundy było przecież wiadomo już wczoraj, kiedy przydzielono nam koszyk z mistrzem Łotwy, Luksemburga, Irlandii i Norwegii. Dziś się obudziliście?

odpowiedz

ziutek - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Podczas jednego ze spotkań w 1974 roku, gdy Glimt występowało w 2. dywizji, lider grupy kibiców Arnulf Bendixen, chcąc wezwać fanów do wspólnego śpiewania, poprosił o jakiś przedmiot, dzięki któremu mógłby prowadzić doping. Jeden z jego przyjaciół miał w kieszeni właśnie szczoteczkę do zębów. I tak to się zaczęło. Od tego momentu coraz więcej osób zaczęło przynosić na mecze na Aspmyra “tannborsten”, czyli szczoteczki. Na 35-lecie rozpoczęcia tej tradycji, w 2009 roku producent szczoteczek Jordan wypuścił specjalne przedmioty z logo B/G. Można je kupić właściwie w każdym sklepie w Bodo. Szczoteczkę do zębów dostaje także kapitan każdej drużyny przyjeżdżającej na stadion przy Fridtjof Nansens vei 3 - wyjaśnia Adamus.



Czytaj dalej pod linkiem: https://www.meczyki.pl/newsy/pierwszy-mistrz-kraju-zza-kola-podbiegunowego-norweskie-leicester-triumfuje-i-msci-sie-za-lata-przesladowan/155807-n odpowiedz

japier - 55 minut temu, *.centertel.pl Gorzej być nie mogło... odpowiedz

ww - 57 minut temu, *.chello.pl No to pozamiatane... odpowiedz

Optymista - 1 godzinę temu, *.plus.pl Witaj ligo konferencji odpowiedz

Realista - 57 minut temu, *.plus.pl @Optymista: damy radę tylko trzeba mocno spiąć dupy i zapier...ać z drwalami to bramkami na wyjeździe wejdziemy np 2:1 i0:1 bo cudów prze tak krótki okres przerwy i przygotowań się nie spodziewam odpowiedz

Łuki - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To tak jak Polska na Euro my za długo w eliminacjach nie zagramy. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Jak na razia Bodö po 7 meczach ma 5-1-1 (81 na 90 mozliwych punktow!) i 13-4 w golach.

Poprzedni sezon zakonczyl (30 meczow) 26-3-1 i 103-32 w golach (+71)

Nota bene, co juz kilka razy podawalem, zalozony 16.09.1916...

Generalnie chyba lepiej byc nie moglo. Jest to swietny i wymagajacy przeciwnik, a i sama data zalozenia tez jest takim chyba watkiem sentymentalnym. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com 81 na 90 mozliwych punktow mialo byc oczywiscie w zeszlym sezonie. tak na wszelki wypadek... odpowiedz

0-711 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Po nas! odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.gov.pl No to skończyli zanim zaczęli...

Można się skupić na ligowej walce o udział w pucharach w przyszłym roku... odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dziękuję, dobranoc. odpowiedz

kongo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak kto kolwiek myśli, że Legia ma szanse z Bodo to niech obejrzy chociaż 5 ostatnich spotkań norwegów i gwarantuje, że zmieni zdanie. Szkoda bo dla dobra polskiego rankigu to słabo no ale cóż Legia leci i to w 1 rundzie. odpowiedz

a - 1 godzinę temu, *.chello.pl Norwegia to chyba najgorzej co mogli trafić... odpowiedz

Radek - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Ja bym wystawił Legie II, przynajmniej by nie było wstydu a chłopaki by się chciał pogramy przez 45 minut???????????????????????????????? odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl widzę po wpisach, że sami optymiści tutaj.... : O odpowiedz

Pino(L) - 16 minut temu, *.com.pl @oLaf: A gdzie szukać optymizmu? 4 lata bez pucharów i zanosi się na 5 rok. Brak konkretnych transferów i wizji. Na końcówkę sezonu nie dało się patrzeć. Tylko marketing się liczy. odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie mogę tego czytać. Wiem, że nie ma za dużych wzmocnień ale jeżeli nie stracimy nikogo to mamy duże szanse. Jak mamy się bać mistrza Norwegii to w ogóle przesuńmy Legię do IV ligi.... Jakie mamy w chwili obecnej osłabienia? Gvilia? Valencia? Mosór? Cholewiak? Nie grający Vesovic? Może szkoda Wszołka, ale on poleciał za kasą. Wszyscy wypowiadają się jakbyśmy nagle stracili Pekharta, Mladenovicia, Jurę, Luqiego, Wieteskę i Boruca jednocześnie. Może to ja się pocieszam ale - trochę wiary w NASZĄ LEGIE!!! odpowiedz

ALBO TRANSFERY NA POZIOMIE MISTRZA POLSKI - ALBO CIAU CIAU - EUROPO - 1 godzinę temu, *.com.pl Giganci Europejskiej piłki :) Jaki poziom musi reprezentować Mistrz Polski - że już bierze Nas sraczka w rundzie Eliminacji - dobrze , że jeszcze jesteśmy rozstawieni w tej rundzie bo już całkiem histeria by była . A na Poważnie Legia potrzebuje transferów jak na Mistrza Polski przystało - I tu popieram akurat trenera Michniewicza , który podnosi alarm , że kadra Legii przed walką w Europie ... NIE URYWA ... odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com no to juz po pucharach tym roku odpowiedz

Maniek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To będzie trudny przeciwnik ale co tam, może damy radę. odpowiedz

Mariano - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niestety pozna naszym zasięgiem. Serio. Są bardzo mocni. Zgrani i min. poziom Astany. Więc zostaje walka o ligę Konferencji. odpowiedz

Ogier Kargula - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak spaść, to z wysokiego kuca... odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To na pierwszej rundzie kończymy przygodę z LM. odpowiedz

Jerzy Brzęczek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie jest źle - Fola Esch byłaby gorsza, bo jest nieprzewidywalna i nie byłoby wiadomo czy dostaniemy 0-1 czy 0-2, tu mamy do czynienia z ustabilizowanym pod względem formy przeciwnikiem więc pewne 0-3 dla Bodo/Glimt odpowiedz

ryter - 50 minut temu, *.100.190 @Jerzy Brzęczek:

co prawda, to prawda. odpowiedz

Rafał - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak ich nie zignorują to wygrają jak zignoruja to będą baty. Zobaczymy jak będzie , bo transfery nie napawają nadzieją na większe osiągnięcia w europucharach. Ławeczka króciutka no ale zobaczymy po Euro. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Spokojnie można już planować transfery z klubu na załatanie dziury budżetowej,wynikającej z braku awansu, i transfery do klubu,aby ponownie budować drużynę na mistrza i przyszłoroczne kwalifikacje. I tak w kółko. Kwalifikacje LM w obecnym sezonie skończyliśmy wcześniej,niż Polacy Euro,bo już po losowaniu... odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobra... na ch... nam ta liga mistrzów.... odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Potrzebne są wzmocnienia!!! Powinniśmy zakontraktować bocznego obrońcę i środkowego obrońcę. Na bok trzeba zmiennika dla Serbów - Yaya Banana jest wolny i nie kosztuje nie wiadomo ile - klub miałby na kwotę odstępnego za niego, a mógłby się też dobrze rozwinąć... na środek obrony proponuję doświadczonego Ukraińca Pavlo Kutasa, który jeszcze niedawno grał w Czernomorcu Odessa odpowiedz

Seba 1980 - 1 godzinę temu, *.66.246 @koneser polskiej piłki klubowej: Banan, Kutas i jedziemy z nimi!! ???????????? odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl No to pozamiatane... odpowiedz

Gniewko - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Nie załamuj się ukochana ma... odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Bodo przebiegnie się parodystach. MIODUSKI golodupiec i jego z biedronki transfery . Mioduski w tym roku na pucharach nie zarobisz , chyba że kulczyk zna nowe miejsca na lichwe odpowiedz

Manekin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I tak wygramy 100% odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.telenor.dk kurtyna. dobranoc. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de MIODUSKI LICHWIARZU GDZIE SĄ TRABSFERY odpowiedz

longi - 1 godzinę temu, *.com.pl O żesz. Tośmy se pograli w pucharach ... odpowiedz

RIkki - 1 godzinę temu, *.net.pl Od marca Bodo raz przegrało i to 30.05 z Odd i 3 remisy ,reszta to same wygrane , realnie patrząc słabo to wygląda ,smutne to gdyby przyszło nawet o grupę w KE grać w eliminacjach... odpowiedz

asss - 1 godzinę temu, *.247.59 Oni chyba z Milanem przegrali 1 bramką w zeszłym roku 2:3 :D no to pograne odpowiedz

grzeziek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A prezes pzpn i tak uwaza ze wsYstko jest ok odpowiedz

fff - 1 godzinę temu, *.plus.pl @grzeziek:



hahaha chłopie, a co on ma do tego? Parodyści w polskiej lidze, którzy grają tylko dla hajsu - mecze są od zarabiania na ustawkach i przytulaniu pieniędzy po cichu od drugiej drużyny i dorabianiu u buka, a Ty o jakimś rudym gadasz, proceder trwa od lat, nie zapomnij z takimi "sportowcami" zbić piątki odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @fff:masz po czesci racje. Problem w tym ze kiedys nie odpadalismy z lukssmburgiem albo z moldawią. A i zdarzalo sie niespodzianke zrobic ograć manchester city albo jakas druzyne holenderska , portugalska.

A prezes jest jaknajbardziej winny. Kto wprowadził beznadziejna reforme esa 37? Przez co pilkarze mają skrocene wakacje i odbiajja je sobie pozbiej na boisku. odpowiedz

fff - 57 minut temu, *.plus.pl @grzesiek:



no faktycznie - 7 meczów więcej musieli grać i średnio raz w tygodniu - treningi w extraklapie nie odbywają się każdego dnia, a jak już są to grają w dziadka 1h lub siatkonogę, śmierdzące lenie i tak mają najdłuższą przerwę zimową w europie, bo kilka miesięcy obijają gruchy na kanapie odpowiedz

Sss - 57 minut temu, *.chello.pl @fff: Nigdy i z nikim sie tutaj nie zgadzałem jak z tobą.... Masz 100% racji odpowiedz

RAFek - 1 godzinę temu, *.com.pl Nie będziecie mogli wjechać do Norwegii, chyba, że zaplanujecie dłuższy pobyt. Obowiązkowa kwarantanna. odpowiedz

Www - 1 godzinę temu, *.chello.pl @RAFek: W takim razie nie będą mogli grać w Norwegii tylko na jakimś neutralnym terenie odpowiedz

RAFek - 1 godzinę temu, *.com.pl @Www: czytaj: nie dotyczy zawodników. I do tego nie wiadomo od czego zależy. Kumpel kierowca trafił na 5 dni do hotelu, który musiał opłacić sam 300koron/doba, inny który pracuje na kontrakcie, musi siedzieć 10dni. odpowiedz

Anonim - 1 godzinę temu, *.com.pl No to wpier...l :) odpowiedz

Adrenalina - 1 godzinę temu, *.net.pl To trzeba mieć farta , ale jest plus jak nie awansują nie będzie takiej polewki jaki ostatnio bo to jednak Norwegia . a może to dobry omen ... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czyli wpier...l murowany juz w 1 rundzie. Nie no super. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.81.66 No to po eliminacjach..... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No to zostaje walka w kwalifikacjach do ligi konfederacji :) odpowiedz

Www - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pudel kiedy jakieś wzmocnienia?, bo tych stepowych Mongołów to nieliczę odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Oj.... bedzie sie dzialo... odpowiedz

PL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jeszcze te Bodo obecnie gra ligę i są w gazie.

1 miejsce po 7 kolejkach i 17 pkt

Wielce prawdopodobne że przygodę zakończymy na I rundzie odpowiedz

LW82 - 1 godzinę temu, *.243.235 Jak myslicie czy bedzie mozna jechac na wyjazd ??? odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ile miejsc liczy sektor gości? odpowiedz

leon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl licznik wstydu będzie gruby :( odpowiedz

Lfan - 2 godziny temu, *.chello.pl Jesteśmy bez szans... odpowiedz

Prazanin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl ale niefart:(....bedzie ciezko odpowiedz

cieciu - 2 godziny temu, *.mm.pl Zajebiście, dobra drużyna, w gazie, w pełnym ligowym rytmie. Najpierw repra, teraz to... odpowiedz

Ops2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze, ze nie ze Słowacji ale łatwo to na pewno nie będzie ????????‍♂️ odpowiedz

