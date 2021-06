#DlaPanaLucjana

Ruszyło głosowanie na projekt Boiska Lucjana Brychczego

Wtorek, 15 czerwca 2021 r. 09:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ruszyło głosowanie na projekt "Boiska Lucjana Brychczego" w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 dla m.st. Warszawy. Gorąco zachęcamy wszystkich kibiców Legii do oddawania głosów - aby projekt został zrealizowany, potrzebujemy Waszego wsparcia dla tej szczytnej inicjatywy. Głosować można do 30 czerwca - głosujemy na nr 90 na liście projektów ogólnomiejskich. Głosować mogą również niepełnoletni - dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły oddać swój głos za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. Poniżej prezentujemy szczegółową instrukcję głosowania:



Wchodzimy na stronę bo.um.warszawa.pl

klikamy "Rozpocznij głosowanie"

wpisujemy swój adres e-mail (prawdziwy) i klikamy "wyślij link do głosowania"

klikamy w link z maila "rozpoczęcie głosowania"

klikamy "Rozpocznij głosowanie" (w przeglądarce)

Klikamy "Wybierz projekty" (jeśli chcesz dodatkowo oddać głos na projekt dzielnicowy) lub Pomiń (jeśli głosujesz tylko na boisko Lucjana Brychczego)

po wybraniu "Pomiń", wybieramy projekt nr 90 na liście projektów ogólnomiejskich - "Boisko Lucjana Brychczego – budowa boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych, namalowanie muralu oraz zakup 1916 piłek dla szkół i przedszkoli w Warszawie". Klikamy "Wybierz"

klikamy "Dalej" (na samej górze z prawej strony)

podajemy swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, e-mail (podany wcześniej) i adres zamieszkania

Wybieramy "Dalej"

Klikamy "Zagłosuj" (na samym dole)



Szczegółowe informacje nt. samego projektu znajdziecie TUTAJ.