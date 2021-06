Brąz Emilii Babskiej w PŚ

Emilia Babska z sekcji strzeleckiej Legii zdobyła brązowy medal w zawodach Pucharu Świata Osób Niepełnosprawnych, w finale konkurencji R2 - karabin pneumatyczny stojąc. Zawody rozegrane zostały w stolicy Peru, Limie. Były to ostatnie zawody przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, gdzie również zobaczymy legionistkę. W kwalifikacjach Babska uzyskała piąty rezultat - 609,0 pkt. Z kolei w finale miała trzeci rezultat (224,3 pkt.), co dało jej brązowy medal. Zwyciężyła Koreanka, Lee Yoojeong, przed Ukrainką, Iryną Shchetnik. W poszczególnych seriach finałowych, Emilia uzyskała następujące wyniki: 50.1, 51.5, 20.9, 20.1, 20.7, 20.7, 20.6, 19.7. Inny zawodnik Legii, Marek Dobrowolski, zajął 13. miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny R1 stojąc, z wynikiem 599,5 pkt. W poszczególnych seriach legionista uzyskał: 98.7, 99.6, 98.6, 99.6, 102.3, 100.7.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.