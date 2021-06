III liga: Legia II Warszawa 0-3 Polonia Warszawa

W przedostatnim meczu sezonu 2020/21 Legia II Warszawa przegrała z Polonią Warszawa 0-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. W najbliższą niedzielę o godzinie 16 rozegrają ostatnie spotkanie, z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. III liga: Legia II Warszawa 0-3 (0-2) Polonia Warszawa 0-1 - 19' Damian Mosiejko (k) 0-2 - 38' Junior Radziński 0-3 - 70' Marcinho Legia II: Kikolski - Macenko, Pruchnik, Pacek - Cichocki, Gościniarek, Kwietniewski, Kwiatkowski - Wojtysiak, Majchrzak, Cielemęcki

FWK - 15 minut temu, *.play-internet.pl Noz k... Mac!!! U siebie??? odpowiedz

