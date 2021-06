III liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5-0 Legia II Warszawa

W ostatnim meczu sezonu 2020/21 III ligi Legia Warszawa przegrała 0-5 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pogoń już wcześniej zapewniła sobie awans do II ligi, a rezerwy Legii zajęły ostatecznie X. miejsce w 22 drużynowej grupie. Po sezonie pracę z Legią II kończy trener Tomasz Sokołowski . III liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-5 (0-40 Legia II Warszawa 1-0 - 1' Bartłomiej Urbański 2-0 - 35' Michał Gładysz 3-0 - 41' Michał Strzałkowski 4-0 - 45' Michał Strzałkowski 5-0 - 64' Michał Wrzesiński Legia (skład wyjściowy): Kikolski – Kwiatkowski, Pruchnik, Konik – Cichocki, Gościniarek, Cielemęcki, Czajkowski – Niedźwiedzki, Majchrzak, Wojtysiak

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tonnies - 16 minut temu, *.chello.pl zagrali sobie rekreacyjnie odpowiedz

mexx - 22 minuty temu, *.chello.pl To kpina jest jakaś.

Drużynę rozwiązać, towarzystwo rozpędzić.

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.