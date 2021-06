Juranović i Pekhart na ławce w meczu reprezentacji

Piątek, 18 czerwca 2021 r. 20:25 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

O godzinie 18 Chorwacja mierzyła się z Czechami. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Niestety Josip Juranović oraz Tomas Pekhart obejrzeli mecz z ławki rezerwowych.



Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła w 37. minucie za sprawą czeskiego snajpera Patrika Schicka, który wykorzystał rzut karny. Chorwacja doprowadziła do wyrównania dwie minuty po zmianie stron. Trafienie dla reprezentacji Chorwacji zanotował Ivan Perisić. Póki co Czesi z dorobkiem czterech punktów prowadzą w swojej grupie, za to Chorwaci z jednym oczkiem zajmują trzecią lokatę. Drugie spotkanie grupy D pomiędzy Anglią i Szkocją odbędzie się o godzinie 21.