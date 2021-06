#DlaPanaLucjana

Ostatni tydzień głosowania na projekt boiska Brychczego!

Środa, 23 czerwca 2021 r. 11:47 Redakcja

Przed nami ostatni tydzień głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 dla m.st. Warszawy na projekt nr 90 na liście projektów ogólnomiejskich, a mianowicie projekt "Boiska Lucjana Brychczego". Zachęcamy każdego z Was do oddania głosu za siebie oraz swoje dzieci (dzieci poniżej 13 roku życia mogą oddać swój głos za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego), jak również namawiania rodziny i znajomych. Odzew projektu jest fantastyczny, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ile głosów w pierwszym tygodniu głosowania zostało oddanych. Tym bardziej należy się zmobilizować, by liczba głosów była wystarczająca, do jego realizacji. Pan Lucjan Brychczy z pewnością na to zasługuje! Głosowanie trwa do środy, 30 czerwca.



Jak oddać głos? To dziecinnie proste i zajmie Wam nie więcej niż trzy minuty.



Poniżej prezentujemy szczegółową instrukcję głosowania:

Wchodzimy na stronę bo.um.warszawa.pl

klikamy "Rozpocznij głosowanie"

wpisujemy swój adres e-mail (prawdziwy) i klikamy "wyślij link do głosowania"

klikamy w link z maila "rozpoczęcie głosowania"

klikamy "Rozpocznij głosowanie" (w przeglądarce)

Klikamy "Wybierz projekty" (jeśli chcesz dodatkowo oddać głos na projekt dzielnicowy) lub Pomiń (jeśli głosujesz tylko na boisko Lucjana Brychczego)

po wybraniu "Pomiń", wybieramy projekt nr 90 na liście projektów ogólnomiejskich - "Boisko Lucjana Brychczego – budowa boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych, namalowanie muralu oraz zakup 1916 piłek dla szkół i przedszkoli w Warszawie". Klikamy "Wybierz"

klikamy "Dalej" (na samej górze z prawej strony)

podajemy swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, e-mail (podany wcześniej) i adres zamieszkania

Wybieramy "Dalej"

Klikamy "Zagłosuj" (na samym dole)



Szczegółowe informacje nt. samego projektu znajdziecie TUTAJ.



Kibiców Legii zachęcamy również do oddania głosu, w ramach projektu dzielnicy Wola (nie koliduje z projektem Boiska Lucjana Brychczego) na modernizację Areny Grenady, gdzie odbywają się od lat rozgrywki Ligi Fanów. "Modernizacja Arena Gernady" to projekt nr 64 na liście Dzielnicy Wola.







Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 15 lipca 2021 roku. Pomysły, które zwyciężą w głosowaniu, zostaną zrealizowane przez Miasto.