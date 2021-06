Maik Nawrocki piłkarzem Legii!

Maik Nawrocki został piłkarzem Legii Warszawa. 20-letni środkowy obrońca podpisał ze stołecznym klubem roczną umowę wypożyczenia z opcją transferu definitywnego. W zespole Legii będzie występował z numerem 27. 20-letni Mail Nawrocki jest wychowankiem Werderu Brema, w którym występował od najmłodszych drużyn juniorskich po grający w Regional Lidze Nord zespół rezerw. W rundzie wiosennej ubiegłego sezonu był wypożyczony do Warty Poznań, w której zadebiutował na boiskach Ekstraklasy. - Mam poczucie, że Legia to najlepsze miejsce, żeby zrobić następny krok w moim rozwoju - największy klub w Polsce, znany w Europie, z bardzo dobrą infrastrukturą. Znam również sztab trenerski, z którym spotkałem się w reprezentacji U21 i wiem, że pracuje na wysokim poziomie. Mam zagwarantowane dobre warunki, żeby moja kariera przebiegała w optymalny sposób. Chcę jak najszybciej zaaklimatyzować się w drużynie, dla piłkarza w moim wieku najważniejsze jest zaliczać kolejne mecze i minuty - mówi występujący na pozycji stopera Maik Nawrocki. - Maik jest bardzo dobrze nam znany zarówno w sztabie trenerskim, jak i w skautingu. Ma duże możliwości rozwoju pod względem indywidualnym i zespołowym. Obserwowaliśmy go przez wiele miesięcy i wnikliwie poznaliśmy charakterystykę jego gry. To młody, ale już dobrze ukształtowany piłkarz, młodzieżowy reprezentant Polski, który w Legii będzie walczył o miejsce w pierwszym składzie. Ma duży potencjał i liczę, ze przy Łazienkowskiej jeszcze bardziej się rozwinie - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski. Maik Nawrocki Data urodzenia: 7 lutego 2001 (20 lat) Miejsce urodzenia: Brema Kraj: Polska, Niemcy Wzrost: 190 cm Kluby: 2021 Werder Brema, 2021 Warta Poznań (wyp.)

Mioduch wypad - 5 minut temu, *.stooldeer.us Co to za ogór, z czym do ludzi Miodelski? odpowiedz

Piotr - 28 minut temu, *.chello.pl Europo drzyj!!! Maik nadchodzi... Draamat... 1 ejro zlamanego na transfery nid wydali golodupcy... odpowiedz

123 - 31 minut temu, *.chello.pl Kto mu dal tak pokraczne imie? Mozna bylo dac Mike. odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.02.net Willkommen odpowiedz

WIDZ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Witaj! Oby ci się udało, bo to bardzo niewdzięczne miejsce pracy... odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powodzenia. Witamy w najlepszym klubie. Na pewno lepszy od Mosóra .Mam nadzieję,że cena wykupu jest realna i nie przekracza możliwości finansowych Prezesa. odpowiedz

L - 40 minut temu, *.tpnet.pl @ws: Tak się składa że prezes to zawinął sobie do skarbonki 5,5 mln euro za Karbownika więc mógłby nie skąpić i cos z tego sypnąć. odpowiedz

Rob - 2 godziny temu, *.centertel.pl Podobno jest wypozyczony na rok odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de A kiedy realne wzmocnienia pierwszej drużyny? odpowiedz

Filip1205 - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak dobrze, że wzmacniamy obronę. To jest główna pozycja którą trzeba było wzmocnić. odpowiedz

mmz - 2 godziny temu, *.in-addr.arpa Maciej Janiak witamy! odpowiedz

