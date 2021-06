W ostatnim meczu fazy play-out Arka Rumia wygrała z Watahą Zielona Góra 45-15. Oznacza to, że Legia Warszawa w kolejnym sezonie nadal występować będzie w I lidze. Legioniści w play-out pokonali Watahę 34-24 oraz przegrali z Arką 12-22. Z ligą pożegnał się zespół z Zielonej Góry. Play-out: Arka Rumia 2 mecze - 6 pkt. Legia Warszawa 2 - 3 Wataha Zielona Góra 2 - 0

