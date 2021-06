Ruszyła sprzedaż karnetów na sezon 2021/22

Środa, 16 czerwca 2021 r. 11:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godzinie 14:00 rozpoczęła się zamknięta sprzedaż karnetów na sezon 2021/22, która potrwa do 25 czerwca włącznie. Otwarta sprzedaż abonamentów rozpocznie się również 25 czerwca. Kibice mają możliwość zakupu karnetów w dwóch wariantach - wybierając przedłużenie zeszłorocznego karnetu bez zwrotu środków (z zamian otrzymując bilety na mecze kwalifikacyjne do europejskich pucharów oraz personalizowany nieśmiertelnik oraz cenę abonamentu identyczną jak w sezonie 2020/21) lub zakup karnetu z pomniejszeniem ceny o środki niewykorzystane w minionym sezonie.



Jakiego wyboru będą mogły dokonać osoby posiadające karnet w sezonie 2020/21?

1. Kibic ma możliwość przedłużenia karnetu bez zwrotu środków, otrzymując jednocześnie wyjątkową pamiątkę w postaci personalizowanego nieśmiertelnika wyprodukowanego z okazji zdobycia Mistrzostwa Polski 2021, który zaprezentujemy już niebawem. Ponadto kibic otrzyma voucher na wszystkie mecze kwalifikacyjne Ligi Mistrzów lub Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy w sezonie 2021/22. Oferta będzie dotyczyła wejścia na miejsce w tej samej kategorii cenowej, co zakupiony wcześniej karnet (bez możliwości wykorzystania vouchera na 4 bilety na jeden mecz, natomiast z możliwością przekazania kodu innej osobie). Dodatkowym benefitem będzie możliwość zakupu karnetu na sezon 21/22 w niższej cenie, odpowiadającej tej z sezonu 20/21.



2. Kibic ma możliwość przedłużenia karnetu na sezon 2021/22 z opcją pomniejszenia o środki za mecze sezonu 2020/21, na których nie mógł się pojawić ze względu na stan pandemii.



Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ. Aby dokonać zakupu karnetu, konieczne jest założenie na tejże stronie Konta Kibica. Będzie ono wymagane również do kupna biletów na pojedyncze spotkania w sezonie 2021/22.



Terminy sprzedaży:

- sprzedaż zamknięta: 15.06.2021 - 25.06.2021

- sprzedaż otwarta startuje 25.06.2021