Kuba Wiśniewski nowym zawodnikiem rezerw Legii

Wtorek, 15 czerwca 2021 r. 13:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com / akademia.legia.com

Akademia Legii Warszawa pozyskała 17-letniego reprezentanta młodzieżowych reprezentacji Polski. Kuba Wiśniewski, który dotychczas występował w II-ligowych rezerwach Śląska Wrocław, związał się z naszym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2024 roku.



Wiśniewski to uniwersalny obrońca, grający głównie na prawej stronie, ale mogący również pełnić rolę wahadłowego. Występował w reprezentacjach Polski do lat 15, 16 i 17. W sezonie 2020/21 występował w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (U-18) w barwach Śląska oraz od rundy wiosennej, w drugoligowym zespole rezerw wrocławskiego klubu. Piłkarz dołączy do drugiego zespołu Legii z dniem 1 lipca.