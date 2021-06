Wysoka wygrana Bodø/Glimt w lidze

FK Bodø/Glimt, z którym Legia Warszawa zmierzy się w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów, wygrał 7-2 (4-0) w meczu 14. kolejki norweskiej ekstraklasy ze Strømsgodset IF. Bodø/Glimt jest liderem z dorobkiem 19 punktów po ośmiu meczach. FK Bodø/Glimt 7-2 Strømsgodset IF Ulrik Saltnes 6, 15, Ola Solbakken 29, Erik Botheim 44, Hugo Vetlesen 71, Lasse Selvåg Nordås 82, Axel Lindahl 84 - Mikkel Maigaard 79, Gustav Valsvik 89 Bodø/Glimt: 12. Nikita Chajkin - 3. Alfons Sampsted, 26. Sigurd Kvile (79, 23. Elias Kristoffersen Hagen), 4. Marius Høibråten, 5. Fredrik André Bjørkan - 27. Sondre Sørli (69, 11. Axel Lindahl), 7. Patrick Berg, 19. Sondre Brunstad Fet, 14. Ulrik Saltnes (46, 10. Hugo Vetlesen), 9. Ola Solbakken (46, 28. Pernambuco) - 20. Erik Botheim (79, 24. Lasse Selvåg Nordås)

L - 42 sekundy temu, *.89.152 To że leszcz rozbija plotke nie znaczy ze polknie (L)ekina odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 minuty temu, *.play-internet.pl Jeszcze jedno, pamiętacie Pogoń, też grała z nami wysokim presingiem. My nie potrafimy grać z tymi co murują bramkę, ale z wysokim presingiem może damy radę odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 5 minut temu, *.play-internet.pl Trzeba mieć nadzieję, że za 6 kolejek spuchną i nie dadzą rady grać co 3 dni na takim gazie. To jest jedyna nasza szansa. Pozatym przy dobrym naszym wyprowadzaniu piłki z pod pressimgu może być dobrze. Nadzieja nikła ale ze Spartakiem reż nam szans nie dawali. odpowiedz

grzesiek - 47 minut temu, *.centertel.pl Rozpi****ą nas odpowiedz

RIkki - 50 minut temu, *.net.pl Tym wynikiem chcieli już dziś Nas postraszyć... co nie umniejsz faktu że taki rezultat robi wtrażenie.. odpowiedz

Dziaduszko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tam są chyba sami norwedzy plus jakiś rusek.Po prostu mają dobrą taktykę,mają mega zdrowie do biegania i grają bardzo agresywnie czego Legia nigdy nie lubiła.Legia musi się nastawić na wojnę. Szczególnie 1 mecz będzie kluczowy.Trener musi znaleźć sposób odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oni tam mają sztuczną murawę ? odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @ops2: tak. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Oj będzie Bang Bang.......Jeśli oni graja tak agresywnym presingiem to nasi się ładnie napisawszy przestraszą....Ehhhh cieżko... Serce by chciało... Moze tam 1 -1. U Nas 0 - 0 i awans :) Bramka na wyjeździe będzie kluczowa.. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bedzie bardzo ciezka przeprawa bo Bodo gra bardzo ofensywna i agresywna taktyke bez pilki i gra bardzo wysokim pressingiem - w zasadzie zabieraja rywalom pilke juz na ich polowie i nie daja rozgrywac - nie ma czegos takiego ze daja wchodzic rywalowi na wlasna polowe i tam klepac - odrazu wychodza 6-8 zawodnikow do przodu i pressuja. Moze nie maja duzego posiadania, ale czesto z tych przechwytow wysoko wychodza z przewaga i okazjami bramkowymi. Mi osobiscie ich styl sie bardzo podoba, bardzo nowoczesny, chcialbym taki w Legii widziec, ale z tym trenerem raczej nie ma szans - chyba ze Czechu podpatrzy ich i skopiuje w Polskiej lidze - oby. Fajnie by to sie ogladalo i duzo goli by bylo. odpowiedz

Strzelili AC Milan 2 gole na San Siro w zeszłym roku - 1 godzinę temu, *.chello.pl W norwegii ustawić autobus i grać systemem 6-4-0 odpowiedz

