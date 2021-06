Młodzież: Legia wygrała turniej w Bartoszycach

Drużyna Akademii U11 wzięła udział w trzydniowym XI Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim o Puchar Prezesa Legii Warszawa LEGIA BART 2021 – U11, który rozegrany został w Bartoszycach. W piątek i sobotę rozgrywana była faza eliminacyjna, w której udział brało 15 drużyn z całej Polski podzielonych na dwie grupy. Drużyna Legii zagrała bardzo dobrze i pewnie wygrała wszystkie mecze w swojej grupie.



Fotoreportaż z turnieju - 20 zdjęć Mateusza Eichlera



Dodatkowych atrakcji dostarczała zmienna pogoda - nasi zawodnicy grali w pełnym słońcu, podczas deszczu czy też jak w meczu z Lechią Gdańsk, w trakcie prawdziwego oberwania chmury. Wyglądało jednak na to, że ulewa dodała im jeszcze więcej animuszu i pokonali wysoko drużynę z Gdańska. Legia awansowała do fazy pucharowej z pierwszego miejsca i następnego dnia miała zmierzyć się z czterema finalistami drugiej grupy - kolejno z Żuri Olsztyn, Top 54 Biała Podlaska, Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań.



Niedziela rozpoczęła się obiecująco - piękna pogoda i dwie pewne wygrane wprawiły naszych zawodników w świetne humory. Kryzys nadszedł w półfinale z Jagiellonią, która wyszła z szatni zdeterminowana, skupiona i zagrała bardzo dobry mecz. W tym spotkaniu "Jaga" była lepsza na boisku i ostatecznie wygrała. Na szczęście bilans punktów dawał Legii nadal szansę na pierwsze miejsce - wszystko miało się rozstrzygnąć w finale z Lechem.



Ostatni mecz był wisienką na torcie całego turnieju i wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Wszystkie "trybuny" były wypełnione kibicami zagrzewającymi swoich faworytów. Obydwie drużyny grały na najwyższym poziomie, pełnej prędkości - agresywnie w ataku i ofiarnie w obronie. Minęła połowa intensywnego spotkania gdy po fantastycznej akcji Legia zdobyła pierwszą bramkę i nie oddała prowadzenia już do końca. Lech nie przestawał atakować i zdobył bramkę kontaktową na 2-1, ale ostatecznie drużyna z Poznania musiała uznać wyższość warszawiaków, którzy wygrali i tym samym zajęli pierwsze miejsce w turnieju.



Nagrodą indywidualną wyróżniony został zawodnik Legii, który przywiózł do domu statuetkę Najlepszego Bramkarza Turnieju.