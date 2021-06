Thomassen: To będzie wyrównany dwumecz

Wtorek, 15 czerwca 2021 r. 14:51 Redakcja, źródło: glimt.no

- To fajne, dobre losowanie. Myślę, że musimy po prostu poczekać na mecze i wykorzystać nasze doświadczenie. Jesteśmy konkurencyjni wobec innych zespołów. Na pewno czeka nas wyrównany dwumecz, a awans jest sprawą otwartą. Jeśli wygramy, przejmiemy wysoki współczynnik Legii i będzie nam później zdecydowanie łatwiej. To bardzo pozytywne. Z pewnością będzie to niesamowicie ekscytująca rywalizacja. Fajnie móc zmierzyć się z silnymi europejskimi klubami - mówi Frode Thomassen, dyrektor zarządzający Bodø/Glimt, z którym Legia Warszawa zagra w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów.





