Siatkówka

Obóz siatkarski dla dzieci i młodzieży

Wtorek, 22 czerwca 2021 r. 16:32 Hugollek, źródło: Legionisci.com

Akademia Siatkówki Legii Warszawa organizuje w dniach od 17 do 28 sierpnia w Biskupinie obóz siatkarski dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat. Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem 696-222-403 lub poprzez adres mailowy siatkowka@siatkowka.legia.com.



Koszt obozu to 1650 PLN. Uwaga! Na hasło „Legioniści” przewidziano 150 PLN rabatu.