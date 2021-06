Legia chce Deiana Sorescu

Środa, 16 czerwca 2021 r. 05:03 Redakcja, źródło: ProSport

Rumuński ProSport informuje, że Legia Warszawa zainteresowana jest pozyskaniem Deiana Sorescu. Według gazety, stołeczny klub wysłał do Dinama Bukareszt ofertę kupna zawodnika w wysokości 400 tys. euro, jednak Rumuni ją odrzucili i żądają ok. 1 mln euro. Legia zaoferowała wprawdzie taką kwotę, ale w formie premii za określone wyniki piłkarza, wypłaconej w późniejszym terminie. Dinamo boryka się jednak z poważnymi problemami finansowymi i potrzebuje pieniędzy już teraz.



Według rumuńskich mediów Sorescu obecnie zarabia miesięcznie 7000 euro, natomiast w Legii byłoby to 22 000 euro.



Deian Sorescu ma 23 lata i występuje na prawej obronie lub prawym wahadle. W poprzednim sezonie zdobył 8 bramek i zanotował 10 asyst.



Deian Sorescu

ur. 29.08.1997, Rumunia

pozycja: prawy obrońca, skrzydłowy

kariera:

2014–2016 ACS Poli Timișoara

2014–2015 Millenium Giarmata

2017–2018 ASU Politehnica Timișoara

od 2018 Dinamo Bukareszt