2. runda eLKE: Potencjalni rywale Legii

UEFA ogłosiła podział na grupy przed środowym losowaniem 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy z udziałem Legii Warszawa w ścieżce mistrzowskiej - mistrz Polski zagra w 2. rundzie eLKE w przypadku odpadnięcia w 1. rundzie eLM. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 22 i 29 lipca. Potencjalni rywale Legii to przegrani spośród poniższych par: Ścieżka mistrzowska Grupa 3 Drużyny rozstawione: przegrany Ferencvárosi TC (Węgry) / zwycięzca rundy wstępnej przegrany FK Bodø/Glimt (Norwegia) / Legia Warszawa przegrany GNK Dinamo (Chorwacja) / Valur (Islandia) przegrany FC Flora Tallin (Estonia) / Hibernians FC (Malta) przegrany Connah's Quay Nomads FC (Walia) / Alaszkert Erewan (Armenia) Drużyny nierozstawione: przegrany SS Folgore (San Marino) / FC Prishtina (Kosowo)

zoom - 2 godziny temu, *.plus.pl Coraz bardziej egzotyczne zespoły czekają na Legię :-) odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.net.pl San Marino to już na naszym poziomie :P odpowiedz

Milan - 3 godziny temu, *.chello.pl Puchar pocieszenia nikogo nie interesuje. Licznik będzie bił dalej. odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.chello.pl @Milan: to nie do końca taki puchar pocieszenia. Liga Europy została pomniejszona znacznie. Jak popatrzysz na laczna ilość zespołów w grupach tych trzech pucharów i dwóch wcześniej to owszem jest więcej ale nie tak znacznie. odpowiedz

