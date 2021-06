2. runda eLM: Flora Tallinn lub Hibernians potencjalnym rywalem Legii

Komentarze (28)

c u L t ⚽️ King - 10 minut temu, *.amazonaws.com W lewo,w prawo, i na drzewo ;) odpowiedz

grzeziek - 22 minuty temu, *.centertel.pl Druga runde moze byc latwiej przejsc niz pierwsza. Obysny nie doznali wstydu i upokozenia przegrywajac w 1 rundzie odpowiedz

RMFC - 36 minut temu, *.play-internet.pl Nasi muszą spiąć poślady i pokazać jaja żeby pokazać wszystkim, którzy skreślają ich przed meczem z Norwegami że potrafią grać. Tylko teraz pytanie czy im się będzie chciało bo to zawsze mecze w środku tygodnia a odpadając zajęte zostaną tylko weekendy a kasa cały czas taka sama odpowiedz

Michał - 49 minut temu, *.tpnet.pl W drugie rundzie ELK DNK Dinamo albo Islandczycy. odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Grać na Malcie w końcówce lipca!

Toć nasi się tam ugotują!!! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Raczej potencjalny rywal słabszy niż te Norwegii w 1 rundzie coz pozostaje wierzyć że się uda jak to w Polsce. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net W drugiej rundzie Szkoci tez wydaja sie byc od nas mocniejsi ...to jest szkocka czolowka. Ale w pierwszej rundzie mamy gorszego przeciwnika. Ciekawe heh... Moze los sie do glupiego szopena znowu usmiechnie i przejdziemy tych norwegow, a pozniej bedzie z gorki?? Moze ta Flora przejedzie Hibs-ow jakims cudem??? Usmialbym sie ze szczescia i z tego jakiego kudlaty ma farta!

BEZ KONKRETNYCH TRANSFEROW ZOSTAJE NAM OBAWIAC SIE O TE ELIMINACJE!!

Oczywiscie dochodzi kwestia ewentualnego zgrania ewentualnie zakontraktowanych nawet dobrych pilkarzy.... Ciezko byc optymista... Widzisz mioduch cos narobil lajdaku. Slabo to wygla trzeba byc realista. Brak awansu do chocial LE oznacza niewyobrazalna padake i biede w Legii jakiej nie widziliscie. Tyle wam powiem odpowiedz

bodek - 1 godzinę temu, *.bt.net @bum: Gdzie Ty tam widzisz Szkotow? odpowiedz

PK - 1 godzinę temu, *.chello.pl @bum: Człowieku jacy Szkoci ???? Jezu jacy dyletanci tu piszą ..... odpowiedz

LwówJestPolski - 1 godzinę temu, *.newmedialabs.pl @bum: Panowie spokojnie, ja też na początku skojarzyłem Hibernians i też pomyślałem o Szkocji. Ale na szczęście doczytałem w tekście, że chodzi o Maltę. Tak swoją drogą to pierwsza runda i możliwy jest koniec eLM. Ale pożyjemy zobaczymy, 3 runda eLM też w zasięgu ręki odpowiedz

bum - 9 minut temu, *.virginm.net @LwówJestPolski: Dzieki za poprawke! odpowiedz

Wierny kibic od 28 lat na stadionie i wspieracz całej drużyny. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i fajnie. Ciekawe drużyny i będzie na co popatrzeć na stadionie. Bodo oglądałem z Milanem. Nieźle sobie radzili. Hauge przeszedł do Milanu ale i tak mądrze i ładnie grają. Jak chcemy zaistnieć w pucharach to nawet z tymi pilkarzami których mamy i ambicją i wolą walki powinno się udać.

Trzymam kciuki i kibicuję z trybuny. odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Druga runda łatwiejsza od pierwszej... odpowiedz

hmmm.... - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wy tu o LM, a ja tak sie zastanawiam czy nasze gwiazdy zdobędą w końcu jakieś punktyw Niecieczy? odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.centertel.pl Świetne te koszyki ogarnia uefa-2 runda dużo łatwiejsza niż pierwsza. Czemu mistrz Norwegii jest nierozstawiony w 1 rundzie??! odpowiedz

dudu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Luk: Bodø/Glimt to kozaki w lidze norweskiej dopiero od nie dawna, a sezon temu mieli pecha i trafili na AC Milan i co prawda po wielkim boju, ale ostatecznie odpadli przegrywajac jedna bramka na San Siro (3:2) więc nie mają jeszcze wypracowanego współczynnika dającego im rozstawienie w pierwszych rundach.Co z reszta UEFA zlicza dopiero co ileś tam lat jak sie nie myle? Niestety wiele wskazuje na to że w tym sezonie zaczną wyrabiać sobie ten współczynnik zaczynając od Legii... odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Luk:

Bo ma słaby współczynnik ten klub? Pytanie świadczy o Twoim kompletnym barku znajomości tematu. A wystarczyłoby zapytać google. odpowiedz

abc - 2 godziny temu, *.chello.pl Jesli jakims cudem przejdziemy Bodø to tu powinniśmy poradzić sobie tym bardziej. Jednak powiedzmy sobie sczerze, nic nie wskazuje żebyśmy mieli to zrobić i raczej kończymy przygodę z LM już na I rundzie eliminacji. Efekt loczka. odpowiedz

miki - 2 godziny temu, *.centertel.pl No, to już trochę bardziej półeczka na naszym poziomie. Chociaż po doświadczeniach z Lusemburgami, Gibraltarami itd nie byłbym taki pewien, a i zawsze jakiegoś babola Borubar może wywinąć :) odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.amazonaws.com my juz w pierwszej rundzie mamy spore klopoty odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Realnie oceniając rzeczywistość w której się znaleźliśmy, szansę na drugą rundę są niewielkie. Oczywiście wiara umiera ostatnia. odpowiedz

Pl - 2 godziny temu, *.chello.pl No to 2 runda mega farcik w losowaniu.

1 runda będzie duży problem, druga spacerek..

Trzeba zrobić wszystko by przejść Norwegów. odpowiedz

Fryzjer - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pl: Wszystko, czyli co? Ostrzyc ich przed meczem? odpowiedz

Legion63 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Obawiam się,że niestety ale możemy być zainteresowani wynikiem tego drugiego losowania....oby te moje obawy obròciły się w gów... odpowiedz

jabadabadu - 2 godziny temu, *.chello.pl I tak szanse z Bodø mamy nikłe, więc ta runda raczej nie dla nas... odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.140.169 @jabadabadu: Hahaha, bodo na lajcie wygramy nie wiem skąd w ogóle obawy. odpowiedz

realista - 2 godziny temu, *.centertel.pl @KibicL: może stąd że taki Romborg czy Molde to obecnie przy nich ogórki, w lidze norweskiei zdobywają 103 gole, a niespełna rok temu AC Milan ledwo ich wyeliminował i kiedy przyrównać to do wystwpów naszych ananASów w ostatnich latach cienko to wygląda? odpowiedz

Ops2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl W sumie promocja gdyby się udało z Bodo. Niestety kiepsko to widzę . Ale może w haosie jest metoda ????‍♂️ odpowiedz

